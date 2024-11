Stavba / Po řemeslnících roste poptávka i jejich platy. Dá reforma školství trhu přes ruce?

Nedostatek řemeslníků se v Česku neustále prohlubuje. Dá reforma škoství řemeslům poslední ránu nebo splní přání rodičů a MŠMT? Zveme zástuce škol a firem na workshop. Poslechněte si záměry a řekněte svůj názor.

Nedostatek řemeslníků v Česku: chybí obkladači, pokrývači, svářeči. Na kamnáře se čeká i dva roky, uvádí tisková zpráva Střední odborné školy Jarov (SOŠJ). Zatímco před třemi lety jich na pracovním trhu chybělo kolem 300 tisíc, dnes jejich počet překračuje hranici čtyř set tisíc. Podle odborníků zlepšení situace Česko nečeká.

Řemeslníci chybí napříč obory. Největší sháňka je po pokrývačích a klempířích. Řemeslníci nechybějí jen ve firmách, problémy mají i jednotlivci, i drobná rekonstrukce bytu se může kvůli zdlouhavému shánění řemeslníka protáhnout. Sehnat kvalitního řemeslníka je totiž otázka několika měsíců. „Ze stavebních oborů chybí nejvíce svářeči, obkladači, ale stále i pokrývači, klempíři. Průměrná čekací doba na kvalitního řemeslníka je v řádech měsíců. Například u malířů jsou to dva až tři měsíce, pokud zákazník potřebuje vymalovat jeden pokoj, ale třeba i půl roku a více, pokud chce vymalovat celý byt. Na obkladače se čeká více než půl roku, pokrývače, tesaře nebo klempíře může zákazník shánět i rok, na kamnáře si počkáte i dva roky,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Se zvyšující poptávkou po řemeslnících roste i jejich finanční ohodnocení

Nejen zaměstnavatelé, ale i zákazníci si tak musejí sahat čím dál hlouběji do kapsy. Platy schopných řemeslníků mohou dosáhnout i výše platů vrcholových manažerů. „Průměrné měsíční finanční ohodnocení řemeslníků se samozřejmě liší podle oboru. Obecně řemeslník, který je zaměstnán u firmy, si v průměru vydělá 40 až 50 tisíc. Řemeslník pracující jako OSVČ si může vydělat až 80 tisíc měsíčně. A řemeslník, který zároveň dělá své řemeslo, ale navíc je ochoten a schopen nést zodpovědnost za další dva nebo tři řemeslníky, které zaměstnává, si vydělá ještě daleko více. Zodpovídá ale potom i za účetnictví, vede veškerá jednání se zákazníky, shání zakázky. Pochopitelně prvotním předpokladem je, aby řemeslník uměl své řemeslo, byl spolehlivý, dochvilný, poctivý, odváděl čistou práci, uměl jednat se zákazníky, uměl poradit a tak dále,“ vyjmenoval Miloslav Janeček.

V Česku roste nová generace řemeslníků. Zájem o učební obory se každoročně zvyšuje

Na střední školy navíc nastoupily silné ročníky a střední odborné školy hlásí po dlouhých letech, kdy některým oborům hrozil i zánik kvůli nedostatku uchazečů, plno. Stav řemeslníků v Česku to ale do budoucna nezlepší.

„Obávám se, že ke zlepšení bude docházet velmi pomalu, protože stále je velice silný odchod končících starších řemeslníků. Jejich nahrazení mladými začínajícími bude trvat velice dlouho. Navíc hodně absolventů učebních oborů odchází krátce po vyučení, v době, kdy mají velice malou praxi, a tím pádem i přece jenom nízké finanční ohodnocení ve firmách. Pokud v tu chvíli dostanou nabídku dělat třeba řidiče za vyšší finanční ohodnocení, často neodolají a odejdou. Neuvědomí si, že po získání praxe ve svém oboru by si časem vydělávali daleko více. Tento problém se zdaleka netýká pouze absolventů řemeslných učebních oborů, také absolventi vysokých škol často nezůstávají u svých vystudovaných oborů. V případě řemesel se to může týkat i více než poloviny absolventů. Nedostatek řemeslníků je navíc nejenom celoevropský, ale celosvětový problém, takže řada našich šikovných řemeslníků nachází uplatnění v zahraničí,“ vysvětlil Miloslav Janeček.

Zájem o studium řemesla i rekvalifikační kurzy

Podle Miloslava Janečka bude v budoucnu růst zájem o studium řemesla i rekvalifikační kurzy.

„Tak jak bude v dalších letech pokračovat nedostatek řemeslníků, tak bude stoupat jejich finanční ohodnocení. I na základě toho bude stoupat zájem o řemeslné učební obory. Stoupat bude také zájem o rekvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání. Toto všechno se děje již nyní, ale bude to pokračovat a stoupat i nadále,“ uzavřel ředitel jedné z největších odborných škol v Česku.