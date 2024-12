Stavba / Workshop Vzdělávání ve stavebních řemeslných oborech

Řadě odborných středních škol a učilišť se nelíbí nově připravovaná reforma Ministerstva školství, která nereflektuje vzdělávací potřeby našich dětí. Pozvánka na workshop. Změna v řemeslných oborech je součástí širších změn.

Problematiku spatřují odborníci zejména v modulu vzdělávání

„Řada dětí, které navštěvují učiliště má problém se vzděláváním již na základní škole. Praktická výuka nabízí individuální přístup k dětem a zároveň nezapomíná na všeobecné vzdělávání. Možnost stát se dobrým řemeslníkem je perspektivní a nabízí to i žákům bez studijních předpokladů uspět v životě a na trhu práce. Jen je třeba dobře nastavit učební plány a maximálně posílit kontakt s praxí. Nezahazujme to, že České republice máme nabídku velmi zajímavých učebních oborů. Jejich zredukováním by se mohl narušit pracovní trh, v pozdějších letech by to mohlo způsobit problémy na trhu práce, v konkurenceschopnosti a budoucím potencionálním zaměstnavatelům,“ zamýšlí se předseda Asociace sdružení učňovských zařízení a zástupce ředitele SOU Ohradní Karel Dvořák.

Vzhledem k tomu, že situace a připravovaná koncepce není lhostejná ani zájmovým a profesním sdružením připravil Cech topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci s portálem TZB-info workshop, který se bude týkat výuky stavebních řemeslných oborů. Vystoupí zde řada odborníků, například z úřadu práce, středních a vysokých škol a z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Workshop „Inovace oborové soustavy ČR, řemeslné obory od roku 2025“

5. prosince v Brně od 13:00 v hotelu International v sále č. 3+4 MATAL a LACINA

Účast registrovaných je zdarma.

Pozvánka a program



Registraci účastníků zajišťuje pořadatel Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno; tel. +420 541 120 565; mobil: +420 730 190 840; email: cti@cechtop.cz

„Jsem velmi ráda, že se portál TZB-info, který úzce spolupracuje s firmami, může spolupodílet na organizaci tak důležitého workshopu, který se týká nás všech. Na kvalitních řemeslnících stojí naše ekonomika, potřebujeme je v běžném životě. Nechceme vzít možnost dobrým řemeslníkům mít maturitu. Proto se chceme potkat. Všichni, kterým záleží na budoucnosti, a to včetně budoucnosti dětí. Je potřeba si vše vysvětlit, naslouchat a vnímat různé názory a argumenty. CTI ČR i další profesní organizace připravily dle poptávky Hospodářské komory, ministerstva a Národního pedagogického institutu precizně mistrovské zkoušky, stálo to mnoho úsilí a čekali jsme, že to bude cesta k rozvoji kvality řemesla. Místo toho teď diskutujeme o samé podstatě základní výuky,“ dodává ředitelka portálu TZB-info a estav.tv Dagmar Kopačková a viceprezidentka CTI ČR.

Odborný workshop, který připravil Cech topenářů a instalatérů ČR v Brně, je zaměřen zejména na odbornou diskusi, protože neuvážené změny by v konečném důsledku mohly vést k nenaplnění technických oborů a nadbytku absolventů, které nikdo nechce. Víme, že v rámci současné výuky řemesel máme plno dětí, které mohou být skvělí řemeslníci, ale všeobecný modul vzdělávání jim bude činit problémy a k řemeslu se nakonec ani nedostanou. Řada z nich stojí o maturitu, potřebují legislativou povinné další zkoušky. A to je třeba v novém modulu respektovat. V praxi se nejlépe uplatní řemeslníci, kteří mají přesah, ale bez specializace se neobejdeme.

Cílem workshopu je oddálit tak zásadní záležitost ve struktuře středoškolské soustavy a znovu změny projednat se zaměstnavateli a odbornou veřejností.