Důležitost napojovacích lišt u oken a dveří
Napojovací začišťovací okenní lišty lidově nazývané APU lišty zajišťují estetické a funkční napojení rámů oken a dveří na omítku či finální vrstvu ETICS. Správný výběr a instalace těchto lišt nejen zlepšuje vzhled fasády, ale především předchází vzniku trhlin, pronikání vlhkosti a zajišťuje dlouhodobou životnost detailu napojení.
Podle způsobu použití můžeme napojovací lišty rozdělit na dvě hlavní kategorie.
1) Začišťovací lišty pro ETICS (kontaktní zateplovací systém) – obsahují sklovláknitou tkaninu, která slouží jako výztuž základní vrstvy a zajišťuje mechanickou odolnost. U produktů LIKOV je tkanina k profilu lišty navařena ultrazvukem pomocí tavného drátu, takže spoj je pevný a odolný proti teplotním výkyvům, vlhkosti a alkalickému prostředí. Pokud je tkanina k liště pouze nalepena, časem dojde působením alkálií ve stěrkové hmotě k degradaci lepeného spoje, tkanina se od lišty oddělí a na fasádě vznikne v tomto místě trhlina. K oddělení nalepené tkaniny od lišty může dojít také již při přepravě, kdy jsou lišty vystaveny vysokým teplotám. Koupí kvalitních produktů LIKOV s navařenou tkaninou získáte funkčně spolehlivé a dlouhodobě odolné řešení.
2) Začišťovací lišty pro omítky – lišty jsou bez tkaniny a používají se při napojení okna na vnitřní nebo vnější omítku. Sortiment omítkových profilů naleznete zde.
Napojovací začišťovací lišty slouží především k pružnému dilatujícímu a trvanlivému spojení mezi rámem okna či dveří a omítkou. LIKOV nabízí všechny typy plastových lišt od nejzákladnějších 1D lišt, které umožňují dilataci pouze v jednom směru kolmém na rám okna, až po 3D lišty umožňující dilataci ve třech směrech.
Kategorizace napojovacích lišt
Cech pro zateplování budov CZB vydal nová technická pravidla pro kvalitativní třídu A lišt pro ETICS, dle kterých se lišty rozdělují na tři třídy.
- Třída 1 – 3D lišty umožňující dilataci ve třech směrech (kolmo na rám okna, ve směru příčném a ve směru podélném). Jedná se konstrukčně složité profily, skládající se často ze dvou částí, které se mohou podle typu po aplikaci zcela oddělit nebo se vůči sobě v podélném směru teleskopicky posunovat. Lišty obsahují většinou pružnou pěnovou pásku, expanzní pásku a lamelu z měkčeného PVC.
- Třída 2 – 2D lišty umožňující dilataci ve třech směrech, ale v menším rozsahu v podélném směru než je tomu u 3D lišt. Jedná se např. o lišty skládající se z pružné části z měkčeného PVC umožňující boční (příčný) pohyb. Tyto lišty umožňují absorbovat rázy a vibrace způsobené větrem a otevíráním dveří a kompenzovat napětí vznikající mezi rámem okna a omítkou.
- Třída 3 – 1D lišty umožňující dilataci pouze ve směru kolmo na rám okna, tedy stlačení a natažení v místě spoje. Tyto lišty jsou opatřeny pružnou pěnovou páskou, kterou se lepí na rám okna a která zajišťuje pružný spoj mezi rámem okna a omítkou.
|Třída
|Požadavky na přenos pohybu 3)
|Natažení
|Stlačení
|Přenos pohybu v příčném směru (v obou směrech)
|Přenos pohybu v podélném směru (v obou směrech)
|1 (3D)
|≥ 3,5 mm
|≥ 2 mm
|≥ 2 mm
|≥ 2 mm
|2 (2D)
|≥ 3 mm
|≥ 1,5 mm
|≥ 1,5 mm
|≥ 1,5 mm
|3 (1D)
|bez požadavků
|bez požadavků
|bez požadavků
|bez požadavků
3) Směry jednotlivých pohybů v připojovací spáře otvorové výplně jsou znázorněny na obrázku 1
Správná instalace a výběr lišt
V dnešní době, kdy se na stavbách používají velkoformátová okna v tmavých odstínech a montáž oken je často v líci stěny nebo předsazená před líc stěny, je použití 2D a 3D lišt nutností. Základní typy lišt nedokáží přenést tak velké délkové rozdíly vznikající tepelnou roztažností materiálů. 1D lišty jsou vhodné pouze pro okna do velikosti 2 m2, která jsou osazena klasicky ve zdivu (do ostění). Při montáži v líci stěny a tloušťce izolantu do 160 mm je nutné použít 2D lišty. Pokud je tloušťka izolantu více než 160 mm doporučujeme aplikovat 3D lišty. Při předsazené montáži oken je nutné použít 3D lišty nejvyšší třídy 1 vždy.
Následující tabulka poskytuje přehled doporučeného použití jednotlivých tříd lišt:
|ETICS
|Pozice zabudování otvorové výplně a velikost
|Otvorová výplň odsazená od líce stěny
|Otvorová výplň zarovnaná s lícem stěny
|Otvorová výplň předsazená před líc stěny
|Příklady zabudování
|do 2,0 m2 včetně
|od 2,0 m2 do 10 m2
|do 2,0 m2 včetně
|od 2,0 m2 do 10 m2
|do 2,0 m2 včetně
|od 2,0 m2 do 10 m2
|ETICS do 160 mm včetně
|Třída 3 (1D)
|Třída 2 (2D)
|Třída 2 (2D)
|Třída 2 (2D)
|Třída 1 (3D)
|Třída 1 (3D)
|ETICS do 300 mm
|Třída 3 (1D)
|Třída 2 (2D)
|Třída 2 (2D)
|Třída 1 (3D)
|Třída 1 (3D)
|Třída 1 (3D)
Při výběru vhodné lišty je třeba zohlednit specifika stavebního projektu, zejména velikost a barvu oken či dveří, typ montáže, typ zateplovacího systému a očekávané zatížení povětrnostními vlivy (orientace vůči světovým stranám).
Funkce napojovacích začišťovacích okenních lišt
- Dilatace – zajišťují pružné spojení, čímž zabraňují vzniku trhlin v omítce.
- Ochrana proti zatékání – lamela z měkčeného PVC zabraňuje pronikání vody do systému.
- Zjednodušení stavebních prací – lišty usnadňují nanášení omítky a chrání rám okna před znečištěním.
- Estetika – vytvářejí čistý přechod mezi fasádou a oknem, což přispívá k celkovému estetickému vzhledu stavby.
Praskliny v nové fasádě ETICS v okolí oken jsou častým jevem jak u rodinných, tak u bytových domů. Důvodem je buď nepoužití začišťovacích okenních lišt při realizaci zateplovacího systému, případně špatná volba typu lišty, nebo použití nekvalitního výrobku. Lišty představují v celkovém rozpočtu ETICS marginální položku a rozhodně nedoporučujeme na tomto místě šetřit. Investice do kvalitního produktu vyšší třídy zajistí funkčnost a trvanlivost fasády.
Pro více informací o produktech a technických specifikacích napojovacích začišťovacích okenních lišt navštivte webové stránky LIKOV.
Zde je ukázka správné aplikace
