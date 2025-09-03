Parapetní a ukončovací lišty pro ETICS
Kontaktní zateplovací systémy jsou dnes nejpoužívanějším řešením pro tepelnou izolaci obvodových zdí. Pro jejich spolehlivost a dlouhodobou životnost je zásadní správné provedení detailů a použití systémových profilů. Lišty pro ETICS zrychlují a usnadňují práci, zajišťují rovné hrany a funkčnost napojení z hlediska pružnosti, dilatace a vodotěsnosti. Bez použití vhodných profilů hrozí praskání omítky, zatékání vody do systému a omezení izolační funkce.
Parapetní lišty pro ETICS
Parapetní lišty jsou určeny pro napojení kontaktního zateplovacího systému na parapetní plech nebo desku. Zajišťují bezproblémový detail napojení, odvod vody a chrání hranu zateplení před mechanickým poškozením.
Parapetní lišta LX-LPE FLEX se používá pod parapet a zajišťuje dilatující pružné spojení mezi parapetem a omítkou. Flexibilní rameno se přizpůsobí jakémukoliv spádu parapetu, takže použití profilu je velmi variabilní. Lišta obsahuje pěnovou samolepicí pásku pro snadnou montáž a navařenou sklovláknitou výztužnou tkaninu zajišťující vysokou pevnost spoje.
Profily LX-H FLEX a LX-H2 FLEX jsou určené pro řešení detailu napojení parapetu na boční ostění a umožňující nasazení na parapetní plech. Obě lišty mají flexibilní rameno pro napojení plechu v různých úhlech a nepřiznanou okapnici zajišťující bezpečný odvod vody z ostění. Lišta LX-H2 FLEX je pro tlustší plechy o síle až 2 mm.
Pro parapety s koncovkou nebo zapuštěné parapety s horní vodorovnou hranou jsou vhodné lišty LX-SPP a LX-SPP FLEX. Obě lišty mají nepřiznanou okapnici a pěnovou samolepicí pásku zajišťující dilatující spojení s omítkou. Flexibilní část lišty LX-SPP FLEX umožňuje instalaci na užší parapetní koncovky se spádem. Tyto lišty jsou vhodné i pro vodorovné dilatující napojení ETICS na jiné prvky.
Ukončovací a napojovací lišty pro ETICS
Ukončovací lišty jsou nezbytné pro dokončení omítky v místech, kde zateplení navazuje na jiný prvek (například střechu, sokl, atiku, kamenný obklad nebo jiný objekt). Tyto lišty zajišťují čisté a trvanlivé ukončení omítky, chrání hranu před poškozením a umožňují dilataci bez poškození finální povrchové úpravy.
Ukončovací lišta LC-L je plastový profil ve tvaru „L“ se sklotextilní výztužnou tkaninou, vhodný pro různé tloušťky omítky. Umožňuje napojení nebo ukončení různých omítek a povrchových úprav. Hrana definuje tloušťku omítky 3, 6, 10 nebo 15 mm a zajišťuje estetické a přesné ukončení omítky.
Atikové ukončovací lišty LX-AT a LX-ATP zajišťují přesnou hranu ukončení omítky v místě oplechování atiky. Chrání systém proti vnikání vlhkosti. Profil LX-ATP má na šikmém ramenu samolepící pásku pro napojení hydroizolační membrány. Tyto lišty je možné použít i pod parapet.
Ukončovací lišta LX-45 slouží k napojení zateplení na oplechování. Nasunutí lišty na plech vytváří dilatující spojení omítky a klempířského prvku a zabraňuje vzniku vlasových trhlin. Tento spoj zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému a má mnohonásobně vyšší životnost a odolnost vůči UV záření než silikonový tmel, který se často na tento detail používá. Lištu LX-45 je možné napojovat pomocí spojovacích kolíků.
Pro ukončení větrané mezery v systémech ETICS s omítkou doporučujeme použít ukončovací lištu LX-DB. Perforovaná část lišty umožňuje proudění vzduchu a brání pronikání ptáků a hmyzu do větrané mezery.
Parapetní a ukončovací lišty jsou nedílnou součástí profesionálně provedeného zateplovacího systému ETICS. Správně zvolená lišta zaručí rovné a čisté napojení, které vypadá esteticky a je funkční. Profily LIKOV jsou vyrobeny z kvalitního PVC a zaručují dlouhodobou odolnost fasády proti mechanickému poškození a proti hnanému dešti. Tkanina VERTEX je u všech produktů k liště navařena ultrazvukem, což zajišťuje trvale pevný spoj.
Pro názornou ukázku správné aplikace můžete zhlédnout instruktážní video.
Pro více informací o produktech a technických specifikacích napojovacích začišťovacích okenních lišt navštivte webové stránky LIKOV.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...