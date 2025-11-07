Lišty pro vnitřní a vnější omítky
Omítky jsou nedílnou součástí staveb. Plní funkci ochrany konstrukce před mechanickým poškozením a vlivy počasí, zároveň však hrají významnou roli v estetickém vzhledu stavby. Materiál, ze kterého je dům postaven, člověk nevidí. Omítky vidí všichni uživatelé budovy každý den, a také každý, kdo kolem budovy prochází. Pro dosažení optimálních výsledků je nutné, aby povrch stěn byl rovný a hrany byly precizně provedeny. Kvalitní provedení ploch, rohů, koutů a detailů napojení na další konstrukce usnadňují pozinkované nebo plastové lišty a omítníky.
Význam lišt pro vnitřní a vnější omítky
Omítkové lišty slouží jako podpůrný prvek při aplikaci omítek. Zajišťují precizní zarovnání rohů, chrání hrany před poškozením a pomáhají eliminovat riziko vzniku trhlin. Současně usnadňují práci řemeslníků a zrychlují proces omítání. Při volbě lišt je nutné zohlednit prostředí ve kterém bude omítka aplikována, zda se jedná o interiér či exteriér. Dále je potřeba znát typ povrchové úpravy, zda se jedná o klasickou vápenocementovou omítku, sádrovou omítku, tenkovrstvou omítku, či celoplošnou stěrku. Svoji roli hraje i typ místnosti a způsob jejího užívání. Jiná omítka bude v ložnici, jiná v plaveckém bazénu a jiná ve výrobní hale.
Dle použitého materiálu můžeme rozdělit lišty na
1) Plastové lišty
Omítkové lišty z PVC se vyznačují lehkostí, houževnatostí, odolností vůči vlhkosti a dlouhou životností. Jsou ideální pro aplikace, kde je důležitá rezistence proti korozi. Jsou kompatibilní se všemi druhy omítek. Plastové lišty lze snadno upravovat (stříhat) a tvarovat (ramena mohou být flexibilní). Jejich instalace je jednoduchá a rychlá, lišty lze je spojovat kolíky. Soklové lišty pro venkovní omítky jsou opatřené okapničkou pro odvedení dešťové vody ze systému. Napojovací lišty jsou opatřené pěnovou páskou umožňující dilatující spojení s rámem okna.
2) Pozinkované lišty
Pozinkované ocelové lišty jsou volbou pro aplikace, kde je kladen důraz na mechanickou pevnost a odolnost vůči namáhání. Povrchová vrstva zinku chrání lištu proti korozi a prodlužuje její životnost. Výhodou pozinkovaných lišt je tvarová stabilita a vysoká pevnost. Pozinkované lišty pro venkovní omítky jsou opatřeny vrstvou plastu, která chrání profil před korozí na exponovaných hranách.
Mezi pozinkované produkty patří také drátové omítkové lišty, které je možné tvarově přizpůsobit a je možné je tedy použít pro složitější tvary nároží a klenby. Použití pozinkovaných lišt s omítkami na bázi sádry je možné pouze tehdy, je-li během stavebních prací zajištěno dostatečné větrání a je vyloučen následný výskyt vlhkosti.
Dle typu použití lišty pak rozdělujeme na:
- Rohové lišty – pro vytváření rovného a odolného nároží. Plastové lišty mají subtilní viditelnou hranu jsou vyráběny v různých šířkách pro různé tloušťky omítek. V sortimentu máme PVC lištu P-H2 pro přesné zdění a univerzální P-H PVC lištu pro omítky 6, 10 a 14 mm. Sortiment pozinkovaných rohů je široký, můžete si vybrat z rohů STANDARD pro vnitřní omítky, které se vyrábí s ostrou nebo zaoblenou hranou. V nabídce máme pozinkované lišty CATNIC pro vnitřní omítky a lišty z pozinku CATNIC pro venkovní omítky, které jsou opatřeny PVC hranou pro ochranu proti korozi.
Do rohových lišt patří i speciální lišty s dělenou tkaninou LK-LPD PVC a LK-LPD AL, které se používají pro zpevnění rohů do stěrkových hmot v interiéru, kde je finální povrchová úprava celoplošná stěrka či tenkovrstvá omítka.
- Ukončovací a soklové lišty – slouží k ukončení omítek či napojení na odlišný materiál např. keramický obklad. Soklové lišty jsou opatřeny okapničkou pro odkap vody a je možné si zvolit variantu z PVC nebo pozinku. Také u ukončovacích lišt je možné si vybrat buď plastovou lištu P-U2 PVC nebo variantu z pozinku, kde se rozlišuje varianta pro vnitřní omítky PZ-UC CATNIC a pro vnější omítky PZE-UC CATNIC.
- Napojovací neboli začišťovací okenní lišty – se používají pro čisté a funkční napojení omítek na rámy oken a dveří. Dle velikosti otvorové výplně a způsobu namáhání je pak potřeba zvolit lištu správné třídy, která umožňuje dilatující spojení v jednom, dvou nebo třech směrech. 1D lišty (třída 3) umožňují pohyb v jednom směru a používají se u menších otvorů. U větších oken doporučujeme používat 2D lišty (třída 2), které se vyrábí probarvené a je možné si vybrat z 5 odstínů. U velkorozměrových otvorových výplní a předsazené montáži oken je vhodné použít 3D lišty (třída 1), které umožňují pohyb ve třech směrech. Použití lišt zamezí vzniku trhlin a zajistí estetický detail.
- Dilatační lišty – se používají v místech navržených dilatačních spár konstrukcí a tam, kde dochází k pnutím či deformacím. Slouží k prevenci vzniku trhlin v omítkách způsobených pohyby konstrukce (změny teplot, sedání konstrukce). LIKOV má v sortimentu dilatační lišty PD-LI PVC a dilatační lišty z pozinku PZE-DC CATNIC.
- Rychloomítníky – slouží k vytvoření rovných povrchů stěn a výrazně šetří čas při omítání. LIKOV nabízí rychlomítníky P-RO PVC pro tloušťky omítek 4,6,8 a 10 mm, dále rychloomítníky z pozinku PZ-RO STANDARD pro omítky 6 a 10 mm a PZ-ROC CATNIC pro omítky 6, 10 a 13 mm. Rychloomítníky z pozinku jsou určené pouze pro vnitřní omítky. Výhodou rychloomítníků z PVC je možné použití pro venkovní i vnitřní omítky.
Omítkové lišty od firmy LIKOV jsou synonymem kvality. Ať už se rozhodnete pro plastové nebo pozinkované varianty, získáte produkt, který usnadní vaši práci a prodlouží životnost omítek.
Pokud si nevíte rady, jaká lišta je vhodná pro váš projekt, obraťte se na oddělení technické podpory LIKOV.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...