Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Hmoždinka ThermoDrive-V2 08: Inovace v kotvení ETICS

Hmoždinka ThermoDrive-V2 08 představuje novou generaci upevňovacích prvků pro ETICS, které jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky na spolehlivost, univerzálnost a přesnost instalace. Tento článek se zaměřuje na technické aspekty hmoždinky ThermoDrive-V2 08, její konstrukční výhody a aplikace v praxi.

Hlavní výhodou hmoždinky ThermoDrive-V2 08 oproti ostatní typům je její univerzálnost:

umožňuje povrchovou i zápustnou montáž

ThermoDrive-V2 08 je vhodná pro zdvojování ETICS

pro všechny podklady A, B, C, D, E (od betonu přes cihly po pórobeton)

pro všechny izolanty (EPS, XPS, minerální vlna)

pro tloušťky izolantu 80–420 mm, velké rozpětí délek 135-455 mm

Hmoždinka ThermoDrive-V2 08 nabízí několik klíčových výhod:

Rozpěrná zóna je delší, takže kotevní délka je 25–65 mm. Speciální konstrukce rozpěrné zóny s více segmenty, které se při instalaci rovnoměrně rozpínají, zajišťuje pevné uchycení ve všech materiálech. Z praxe a měření na stavbě víme, že hodnoty vytažení hmoždinky z podkladu jsou vyšší než 2,5 kN. Talířek i tělo hmoždinky jsou vyrobeny z polyethylenu. Hmoždinka má tedy vysokou mechanickou pevnost a únosnost. Předmontovaný šroub z pozinkované oceli je součástí hmoždinky. Montáž probíhá pomocí montážního bitu LIKOV (torx TX-30×160 pro délky hmoždinek 135–255, torx TX-30x250 pro délky hmoždinek 275–455) K hmoždince se dodává široká škála příslušenství – talíře o průměru 90 a 140 mm, prostorově tvarovaný talíř TDMW-110, montážní bity torx TX 30 × 160 a TX 30 × 250 a montážní tool. Montáž talířové hmoždinky ThermoDrive-V2 08 je spolehlivá a přesná.

Podrobněji rozebereme jednotlivé typy montáže, pro které je hmoždinka ThermoDrive-V2 08 určená.

Povrchová montáž ThermoDrive-V2 08 do EPS/XPS

Tento způsob montáže byl dříve nejpoužívanější variantou. Do předem vyvrtaného a čistého otvoru se vloží hmoždinka s předmontovaným šroubem a poklepem se dorazí k izolantu. Následně se zašroubuje pomocí montážního bitu LIKOV tak, aby horní plocha talířku lícovala s povrchem izolantu. Do středu hmoždinky se vloží malá zátka. Úskalím povrchové montáže je horší součinitel bodové prostupnosti tepla oproti zápustné montáži.

Povrchová montáž ThermoDrive-V2 08 do MW (minerální vlny)

Pro povrchovou montáž, kde je izolantem minerální vlna je možné použít přídavné talíře průměru 90 mm a 140 mm. Minerální vlna je materiál s nízkou hustotou a pevností. V případě aplikace minerální vlny s kolmými vlákny je použití rozšiřujících talířů nezbytností. Použitím přídavných talířů se zlepší odolnost proti protažení hmoždinky tepelnou izolací a tím i odolnost ETICS proti účinkům sání větru. U povrchové montáže bez montážního toolu někdy dochází při zašroubování k protlačení talíře pod povrch izolantu, což je chybou. Proto doporučujeme použití rozšířeného prostorově tvarovaného talíře TDMW 110, který tento problém eliminuje.

Zápustná montáž s prostorově tvarovaným talířkem TDMW-110 do MW i EPS

Výhodou zápustné montáže je eliminace vzniku tepelných mostů. Součinitel bodové prostupnosti tepla je v případě zápustné montáže pouze 0,001 W/K. Montáž s prostorově tvarovaným talířkem se dle normy sice řadí do kategorie povrchové montáže, ale vzhledem k faktu, že talířek hmoždinky a šroub jsou skryté pod zátkou, tak ji prakticky můžeme považovat za montáž zápustnou včetně jejich výhod.

Do vyvrtaného a vyčištěného otvoru se vloží hmoždinka s prostorově tvarovaným talířem TDMW-110 (talíř musí zapadnout do pojistných prvků) a dorazí se k izolantu. Následně se zašroubuje pomocí montážního bitu LIKOV (torx TX-30×160 pro délky hmoždinek 135–255 mm, torx TX 30×250 pro délky hmoždinek 275–455 mm) tak, aby horní plocha prostorově tvarovaného talířku lícovala s povrchem izolantu. Do středu talířku se vloží zátka Ø 65 mm z materiálu shodného s tepelným izolantem.

Zápustná montáž pomocí montážního přípravku ThermoDrive-V2 tool

Montáž pomocí toolu je technicky nejlepší a zároveň nejrozšířenější způsob zapouštění hmoždinek. Pomocí něj se hmoždinky zapouštějí rychle, přesně a s čistým výsledkem. Tepelná izolace je po obvodu hmoždinky montážním toolem naříznuta a nevzniká tak žádný odpad. Do předem vyvrtaného a dostatečně čistého otvoru se vloží hmoždinka s předmontovaným šroubem a poklepem se dorazí k izolantu. Následně se na šroub nasadí montážní přípravek ThermoDrive-V2 tool a hmoždinka se zašroubuje tak, až se rozšiřující talíř nástavce dotkne izolantu. Hmoždinka se překryje zátkou Ø 65 mm z materiálu shodného s tepelným izolantem.

Hmoždinka ThermoDrive-V2 08 představuje významný krok vpřed v oblasti kotvení zateplení ETICS. Její inovativní konstrukce, použití vysoce kvalitních materiálů a široké spektrum aplikací ji činí ideální volbou pro profesionály i domácí kutily. Díky své spolehlivosti a jednoduchosti instalace je ThermoDrive-V2 08 předurčena stát se standardem v moderním stavebnictví.

Pro více informací a technickou podporu kontaktujte technického specialistu LIKOV.

VIDEO ThermoDrive-V2 08 VIDEO ThermoDrive-V2 08