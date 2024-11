Stříkaná pěnová izolace dokonale vyplní všechny dutiny

Stříkané pěnové izolace jsou na trhu už přes 60 let a lze se s nimi setkat prakticky po celém světě. Jedná se o polyuretanovou pěnu, která se aplikuje do stavebních konstrukcí jako tepelná izolace sloužící ke snížení energetické náročnosti. O stříkané pěnové izolaci jsme si na veletrhu For Arch povídali s panem Lukášem Kmentou ze společnosti Huntsman Building Solutions.