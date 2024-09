Trendy ve fasádách: Jak vybrat tu pravou pro váš dům?

Nová technologická řešení fasád, která chrání stavbu před vnějšími vlivy a zároveň zásadním způsobem ovlivňují její vzhled, kopírují trendy ve stavebnictví. Důraz je kladen na udržitelnost, bezúdržbovost a vysokou funkčnost v kombinaci s atraktivním designem.

Propojení ekologických trendů s tradičními materiály

Fasády chrání stavbu před degradací a zajišťují příjemné vnitřní prostředí. Jejich úlohou je rovněž zabraňovat unikání tepla ven v topném období a přehřívání stavby v létě, a proto musí dobře spolupracovat s termoizolací, vrstvou nacházející se pod fasádou.

Současným trendem jsou silikonové, silikátové a silikonovo-silikátové omítky nebo akrylátové omítky s využitím nanotechnologií. Populární, i když ne tak sofistikované jsou i štukové omítky. A za zmínku stojí také stále žádanější dekorativní a jádrové omítky.

Které řešení je nejvhodnější pro váš dům?

Vhodné je vybrat si takovou, která vizuálně umocní charakter a styl vaší nemovitosti. Pokud jde o materiál, měl by dobře spolupracovat s materiály použitými pro hydroizolaci a tepelnou izolaci. V úvahu je třeba brát i povětrnostní podmínky a druhy počasí, kterému bude fasáda vystavena většinu času. Roli hraje vymezený rozpočet a do budoucnu jistě oceníte, pokud již při výběru fasády vezmete v úvahu i nároky na její následnou údržbu. Na základě těchto skutečností lze posléze zvolit obklad, nátěr nebo jejich kombinaci.

Barva fasády ovlivňuje vzhled i tepelnou pohodu

Velmi důležitý je také výběr barvy. Ten totiž neurčuje jen to, jak bude celá stavba vypadat, ale do jisté míry ovlivňuje i vnitřní teplotu. Zatímco tmavé odstíny barev sluneční záření pohlcují a stavba se ohřívá, bílá a modrá barva sluneční paprsky naopak odráží, takže ani během horkých dnů se nemění tepelná pohoda v interiéru. Pokud se vám líbí tmavé barvy, není třeba se jich vzdávat. Praktickým i estetickým trendem je používat je na detaily nebo menší plochy a kombinovat se světlými barvami.

Barva, materiál a způsob aplikování fasády na dům by měly dobře „spolupracovat“ s podkladem, tedy s termoizolací. „Existují systémová řešení tepelněizolačních omítek, v rámci kterých jednotlivé materiály a jejich složky spolu doslova ladí jak po funkční, tak i aplikační stránce,“ poradil Lukáš Kmenta z firmy HBS, specialisty na izolace budov.

Omítka, či obklady? Důraz na ochranu, údržbu i estetičnost

Ochranu před plísněmi a mechem dokáží zajistit omítky na bázi silikon-silikátu. Ty jsou navíc samočistící, nenasakují vodou a dobře propouštějí vodní páry, což snižuje riziko vzniku plísní. Obdobné vlastnosti mají také minerální omítky. Sáhněte po nich, pokud chcete dosáhnout vizuálně příjemného, ale z celkového prostředí ničím nevynikajícího vzhledu stavby. S minerální omítkou jednoduše příjemně zapadnete do prostředí.

Finančně náročnější obklady z keramiky a kamene mají kromě minimálních nároků na údržbu také dlouhou životnost. Keramická fasáda, vyhotovená z klinkeru nebo lícových cihel, je mnohem odolnější vůči usazování prachu. Dobře fungovat však bude jen tehdy, je-li dobře vytvořen podklad. „Doporučuji jako podklad použít provětrávanou fasádu, která nepropouští tolik tepla jako fasáda ukotvená, protože má mezi obvodovou stěnou a izolací vzduchovou mezeru,“ radí odborník z HBS.

Návrat hlásí i drsná omítka, která svým vzhledem připomíná brizolit. Velmi efektně vypadá jeden druh omítky použitý na velké ploše fasády a jiný (například vroubkovaná, metličkovaná nebo špachtlovaná omítka) kolem oken nebo jiných otvorů stavby.

Ekologické zateplení stříkanou PUR pěnou

Pod novou fasádu se doporučuje aplikovat i vhodnou tepelnou izolaci, v opačném případě fasáda nebude plnit svůj účel na sto procent a i její životnost bude výrazně kratší. Současným trendem, který je zároveň ekologickým a ultrarychlým řešením, je zateplení stříkanou PUR pěnou. Je to recyklát, vyráběný z plastového odpadu, konkrétně z PET lahví, který představuje moderní izolační materiál 21. století. Celá stavba se dá stříkanou PUR pěnou zaizolovat za jediný den. Má neomezenou životnost, nedostanou se do ní hlodavci, je prodyšná, paropropustná, chrání před radonem a má nadstandardní schopnost pohlcovat zvuk. „Velkou výhodou stříkané izolační PUR pěny je to, že časem nemění tvar, tedy nedochází k jejímu usednutí ani posunu a vzniku mezer, jak se to děje s jinými izolačními materiály. Pěna navíc dokáže takříkajíc dýchat, čili v izolovaném prostoru nekondenzují páry a netvoří se plísně,“ vysvětlil Kmenta.

Pokud hledáte něco opravdu exkluzivního a trendy, možná vás osloví panely s vakuovou izolací, známé také jako VIP (z ang. Vacuum Insulation Panel). Jedná se o novinku, která slibuje skvělé vlastnosti a funguje jako systém. Kromě zateplení obvodových zdí jsou součástí systému panely, kterými se zateplují okna na střeše, terasy nebo balkony.