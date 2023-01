Stavba / Izolace, střechy a fasády / Máte vyhovující střechu pro FVE?

Máte vyhovující střechu pro FVE?

Přemýšlíte nad fotovoltaikou na vaši střechu domu? Máte ji ale vhodnou pro instalaci? To je důležitý parametr, protože pokud byste rekonstruovali či opravovali střechu s již instalovaným fotovoltaickým systémem, demontáž a následná zpětná montáž panelů stojí nemalé finanční prostředky.

Dobrá izolace a nejen střechy, je proto bez debat nutností při každé nejen nové stavbě.

Dobře zaizolované obvodové zdi, podlaha i střecha šetří navíc náklady na vytápění a chlazení. A v závislosti na použití izolačního materiálu i zdraví obyvatel domu a planetu.

Kvalitní izolace by měla dokázat mnoho věcí: zadržet teplo a chlad, měla by být paropropustná a nenasákavá, stálá a funkční desítky let (udržitelná). Kromě toho by měla pohlcovat hluk, ale a samozřejmě by měla být zdravotně nezávadná, vyrobená způsobem šetrným k životnímu prostředí a ani její likvidace poté, co doslouží, by neměla zatížit planetu.

Pokrok technologií

Díky technologickému pokroku vznikají stále lepší a lepší izolační materiály. Zatímco kdysi se domy izolovaly například mechem či slámou, což bylo sice ekologické, ale málo efektivní a krátkodobé, dnes hrají prim vysoce efektivní izolace na bázi chemie, které jsou zároveň ohleduplné k životnímu prostředí. Některé z nich se vyrábějí z recyklátu, například z PET lahví, takže do jisté míry řeší i problém s odpadem. „Na výrobu stříkané pěny s uzavřenými buňkami se u nás ročně použije více než 250 milionů recyklovaných PET lahví. Jeden standardní dům je tak zaizolován přibližně osmi tisíci lahvemi, které dostaly druhou šanci na život ve formě energeticky účinné izolace,“ říká Lukáš Kmenta, country manažer pro Čechy a Slovensko ze společnosti Huntsman Building Solution (HBS), která z plastového odpadu vyrábí takzvanou chytrou pěnu.

Recyklováním skleněného odpadu (70 %) a s příměsí písku (20 %) se zase vyrábějí některé druhy minerální izolace. Ta má také zajímavé termoizolační vlastnosti, i když s ohledem na planetu je možno škoda využívat k výrobě izolace sklo, které lze opakovaně přeměnit na kvalitní sklo.

Životnost a udržitelnost

Kvůli udržitelnosti a ochraně životního prostředí je důležité dívat se na každý materiál i z pohledu jeho životnosti. „Stříkanou kanadskou pěnu mohou aplikovat jen k tomu vyškolení odborníci. Pak se na ni vztahuje 25letá záruka, ale beze změny svých vlastností podle našich zkušeností vydrží celou životnost stavby,“ pokračuje L. Kmenta.

V porovnání s tím minerální izolace (vata) časem degraduje a po 10 až 15 letech je třeba ji vyměnit. Ani jeden z druhů této izolace se následně nedá recyklovat jednoduchým způsobem, ale zatímco při PUR stříkané izolaci vznikne z jedné stavby odpad pouze jednou, při použití minerální izolace vznikne odpadu několikanásobně více.

Pozor na to, co dělá bublinky

Existují dva základní typy stříkané izolace – stříkaná pěnová izolace s otevřenou buněčnou strukturou, které se říká také měkká, a stříkaná pěna s uzavřenou buněčnou strukturou, té se říká tvrdá.

„Z ekologického hlediska doporučuji vybírat si pěny, které jsou nadýmané výhradně vodou. Některé totiž obsahují jako nadouvadlo hydro-fluoro-uhlovodíky, tedy HFC, které negativně ovlivňují zdraví člověka a ozonovou vrstvu země,“ upozorňuje odborník z HBS.

Na našem trhu je na výběr několik druhů pěn. Ty, které neohrožují zdraví lidí či domácích mazlíčků a nemají negativní vliv ani na naši planetu, obstály v testech na těkavé organické látky (VOC) minimálně na A+, což znamená, že do ovzduší neuvolňují žádné toxiny, freony, formaldehydy ani další škodlivé chemikálie.

„Rád bych upozornil i na ochranu před radiací, kterou dobrá izolace zajistí. Zvlášť důležitá je v Čechách a na Slovensku ochrana proti radonu, protože na těchto územích má silnou koncentraci. Pokud má izolace domu chránit zdraví jeho obyvatel, měla by je chránit i před zářením,“ uzavřel L. Kmenta.

Nežijete pod mostem?

Máte dům? A jste si jistí, že v něm nemáte mosty?

Samozřejmě, známe rozdíl mezi mostem a domem. Ale víme i to, že v domech bývají mosty. Tepelné. Vznikají špatnou izolací a způsobují jediné: vyhazování peněz ven oknem.

Tepelné mosty jsou místa, kterými v zimě uniká z domu teplo ven a naopak v létě jimi proniká dovnitř teplo.

Vznikají na obvodových zdech a střeše na místech, kde stavba dobře netěsní. To se stává buď kvůli konstrukčním chybám, nebo kvůli špatně provedené či zdegradované tepelné izolaci.

Barvy duhy

Topná sezóna je v plném proudu a právě teď, kdy jsou rozdíly mezi venkovní a vnitřní teplotou velké, lze pomocí infrakamery tepelné mosty odhalit. Nejde o nic složitého, podle barevného spektra, které kamera ukáže, krásně vidět, na kterých místech je jaká teplota.

Doporučujeme provést toto měření, pokud máte pocit, že topíte o sto šest, přesto je stále chladno. Možná ne v celém domě, ale v některých místnostech.

Někteří výrobci izolace poskytují termovizní měření jako součást konzultačních služeb. Jde zejména o výrobce stříkané izolace, neboť ta jediná časem nemění svůj tvar či tloušťku a izoluje stále stejně dobře.

Což nelze říci například minerální vlně. Ta v důsledku neodborné aplikace, ale také vlivem věku, na některých místech slábne, „sedá“ a vznikají tepelné mosty.

Kromě toho, že skrze ně uniká teplo, na těchto místech kondenzují vodní páry, které by jinak pronikly do izolace. Na tomto vlhkém místě v domě dříve nebo později začnou kvést nežádoucí plísně.

Dobré a špatné zprávy

Pokud měření infrakamerou odhalilo tepelné mosty, je to dobrá i špatná zpráva. Špatně je, že tam jsou, dobře je, že to víte.

A je tu ještě jedna dobrá zpráva: pokud si vyberete stříkanou PUR pěnu, s opravou izolace není třeba čekat do jara.

„Difúzně otevřená stříkaná pěna se dá aplikovat v každém ročním období. Na rozdíl od minerální vaty se dostane opravdu všude, díky čemuž se nebudou tvořit tepelné mosty, což přinese úsporu na topení,“ vysvětluje Lukáš Kmenta, country manažer společnosti HBS pro Čechy a Slovensko.

Kromě vynikajících tepelně izolačních vlastností je velkou výhodou stříkané izolace její životnost, která se počítá na desetiletí (25 let a více). Takového nelze dosáhnout s žádným jiným tepelně-izolačním materiálem. To je jeden z důvodů, proč si chytrá či kanadská pěna, jak se jí také říká, získává stále více fanoušků.

Pro lehkost bytí

I když máte tepelné mosty na tom nejcitlivějším místě – na střeše, lze stříkanou pěnou zaizolovat i v tomto ročním období, tedy dokud venku není méně než −38 stupňů Celsia.

„Jako první se odstraní střešní krytina, následně latě a difúzní fólie. Ta se odborným a precizním způsobem vyřízne, což umožní přístup k poškozené minerální izolaci. Odborně vyškolený personál vatu odstraní, vyčistí prostor od všech nečistot a nakonec se zkontroluje parotěsná fólie. Před aplikací stříkané izolace se ještě zkontroluje stav trámů, jejich možné poškození vlhkostí či škůdci a následně se na odkrytý sádrokarton s parotěsnou fólií stříkáním aplikuje izolace. Na závěr se uloží nová difúzní fólie, latě a střešní krytina,“ podrobně vysvětluje postup L. Kmenta z HBS.

Podle něj se to dá zvládnout za jediný den a nevzniknou přitom žádné škody na střeše nebo sádrokartonu. „Zakládáme si na tom, abychom předešli komplikacím, které vycházejí z neodborné práce, proto stříkanou izolaci mohou aplikovat pouze akreditovaní technici,“ doplňuje L. Kmenta.

Zajímavý je také rozdíl v hmotnosti minerální a stříkané izolace. Zatímco stříkaná izolace aplikovaná na metr krychlový váží 8,5 kg, minerální izolace má až 40 kg.

„PUR stříkaná izolace nikdy nemění tvar ani objem a váhou nezatěžuje sádrokarton. Jedná se o izolaci vysoké kvality, která zlepšuje komfort bydlení, šetří náklady na topení i chlazení a navíc zabraňuje vzniku nebezpečných tepelných mostů,“ uzavírá odborník.