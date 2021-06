Stavba / Regenerace domů / Dostavba kolejí Větrník v soutěži Solar Decathlon Europe

Dostavba kolejí Větrník v soutěži Solar Decathlon Europe

Ing. Zdenko Malík z UCEEB ČVUT hovoří o projektu dostavby studentských kolejí Větrník v Praze 6, který míří do evropské soutěže Solar Decathlon Europe. Jde o modelový příklad dostavby domů, který respektuje původní objekt, ale nabízí nový rozměr bydlení pro mladé, případně startovací byty.

Projekt Dostavba kolejí Větrník pro soutěž Solar Decathlon Europe i pro inspiraci

V rámci rekonstrukce se myslí na zeleň, udržitelnost, urbanismus místa, přesah užívání budovy do veřejného prostoru, ale i úpravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z rodiny Air House

Před Stavební fakultou ČVUT v pražských Dejvicích stojí stavba zvaná Air House, která se 2012–2013 zúčastnila jako vůbec první český zástupce mezinárodní soutěže o nejefektivnější ekologický dům Solar Decathlon. Tehdy šlo o to, jak by podle studentů ČVUT měl vypadat dům budoucnosti.

Dům studenti navrhli, postavili a poté, co si jej mohla prohlédnout veřejnost se vydal na pouť do Kalifornie v USA, kde byl představen s ostatními projekty. A nutno podotknout, že to byla pouť úspěšná. Projekt získal celkově bronzovou medaili, dále první místo za architektura a další sdílená první místa za další disciplíny.

Aktuální soutěž Solar Decathlon Europe

„Tématem tohoto ročníku Solar Decathlon Europe je problém měst a jejich omezená kapacita. A my jsme si zvolili dostavbu studentských kolejí Větrník. Je to pro nás blízké téma a kromě kapacity je tam hodně prostoru pro zlepšování.

Soutěž je decathlonem, tedy soutěží se v 10 disciplínách, které se hodnotí porotou nebo měřením a toho, co bychom chtěli představit je velké množství,“ říká v rozhovoru pro TZB-info Ing. Zdenko Malík, vědecko-výzkumný pracovník v oddělení Architektura a životní prostředí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, zástupce týmu, který na obdobném projektu pro soutěž Solar Decathlon Europe pracuje nyní.

„Naším cílem je vytvořit model toho, jak bychom chtěli žít na studentských kolejích. Vytvořit dostatek soukromí, ale také podmínky pro socializaci studentů. Zároveň nabídnout řešení, které nezatěžuje životní prostředí. Záleží nám na tom, abychom minimalizovali negativní dopady na stávající budovu i blízké okolí. Jde nám o pozitivní dopad výstavby. Jedna z kategorií soutěže se zabývá i sociálním rozměrem a naší vizí je replikovatelnost i na jiné typy budov a startovací bydlení pro mladé, nebo domovy seniorů apod.,“ říká Zdenko Malík.

Poslechněte si více o týmu, o projektu, modelu i o tom, co skutečně musí studenti postavit ve Wuppertalu

TZB-info: Stavbu navrhujete, ale projekt také sami řídíte, musíte si zajistit propagaci, financování, postavit – co přesně v tomto případě? A také zafinancovat a převést na místo finále do Wuppertalu a zase zpět. To je hodně velké sousto. Kdo v týmu má jaké zkušenosti a jak se dělíte o práci?

„V současné chvíli finalizujeme architektonický a urbanistický koncept a stavební řešení. Integrujeme energeticky udržitelný koncept s důrazem na funkčnost celku. Smysl musí dávat nejen části, ale především celá budova. Máme architektonický model, ale dokud nebude stát funkční jednotka ve Wuppertalu, tak nemáme v podstatě nic,“ popisuje současný stav s humorem Zdenko Malík.

„Výhodou je to, že se studenti dostanou k věcem a zkušenostem, které by jim klasické studium asi těžko nabídlo. Firmám zase možnost být studentům blíže a třeba právě zde ukázat svůj potenciál a přilákat zájem absolventů,“ říká Ing. Zdenko Malík z UCEEB ČVUT, zástupce týmu v soutěži Solar Decathlon Europe, když hovoří o projektu dostavby studentských kolejí Větrník v Praze 6, který míří do evropské soutěže Solar Decathlon Europe.

Jsme rádi, že TZB-info se svými odborníky mohlo zapojit nejen do zmiňovaného panelového workshopu, ale z pozice mediálního partnera vám můžeme slíbit informace o dalším postupu prací na projektu. Těšíme se až budeme sdílet další studentské nadšení. I vy jako odborníci můžete nabídnout svou radu nebo se zapojit jako firma a být u toho.