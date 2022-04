Návštěva výrobní haly: Jak rychle a kvalitně opravit podlahu

Podlaha ve skladovací hale dosloužila velmi brzy. Již po dvou letech byla nevzhledná, problematický byl také úklid. Co se stalo? Jak opravit velmi poškozenou podlahu výrobní haly, která musí vydržet takřka vše? Co zvolit, aby oprava proběhla co nejrychleji a nezdržovala výrobu? Zajeli jsme se podívat na opravu podlahy materiálem OBTEGO do výrobní haly v Trmicích.