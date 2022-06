Stavba / Dřevostavby / Finiš projektu FIRSTLIFE v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22

Finiš projektu FIRSTLIFE v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22

Ve Wuppertalu je v mezinárodní soutěži teď čas pro měření, hodnocení a porotu. Poslechněte si rozhovor s prof. Janem Tywoniakem ze dnů samotné stavby. S čím se studentský tým potýkal nejvíce?

Jak se daří českým studentům z Fakulty stavební ČVUT v mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22?

Rozhovor s prof. Ing. Janem Tywoniakem, CSc., zástupcem Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT Praha a duší soutěžního týmu, jsme si povídali v době, kdy běžel 7. den stavby ve Wuppertalu. Tj. v polovině doby, která je určena pro stavbu soutěžního domu. Soutěžní stavbou českého týmu je nástavba vysokoškolských kolejí v Praze 6 Na Větrníku a ve Wuppertalu studenti staví demonstrační jednotku této nástavby, dřevostavbu o rozměrech 11×10 metrů.

Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. o průběhu soutěžní stavby projektu FIRSTLIFE ve Wuppertalu v rámci Solar Decathlon Europe 21/22

"V soutěži se utkají týmy a jejich vize a stavby z Německa, tedy domovské země, ale dále z Taiwanu, Thajska, Španělska, Rumunska, Švédska, Francie, Maďarska, Holandska a tým německo-turecký," uvádí Jan Tywoniak příklady zástupců v soutěži a začíná o atmosféře na staveništi:

"Na jednu stranu se soutěží, na druhou stranu je tam kolektivní atmosféra. Když jednomu týmu něco chybí, tak ostatní vypomohou. A je to vítáno. Kolektivní duch je velmi patrný. Samozřejmě někomu to na počátku šlo rychleji, někomu pomaleji. Někdo měl problém s logistikou, někdo s přípravou staveniště, někdo s počasím. 2. června musíme být připraveni na předávání stavby. Je tam možnost nějakých drobných dodělávek, ale to už je s nějakou penalizací."

Vize o udržitelnosti, recyklaci a kvalitě studentského bydlení, které prověřuje realita praxe, šibeničních termínů a finančního zajištění

V rámci účasti v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22 studenti dostali možnost přetvořit svá přání v realitu. Ukázat, jak lze zajistit standard studentského bydlení běžný v zahraničí, který zároveň bude odpovídat trendům, kterými žijí. Pracují s využitím recyklovaných materiálů, šetří vodou, minimalizují spotřebu energií na vytápění, větrání a chlazení. Reflektují požadavky komunitního setkávání a týmové práce a citlivý přístup ke stávající zástavbě. Mají možnost ukázat, jak podle nich má vypadat architektura a urbanismus. Jak může vypadat první bydlení, které dalo i jméno celému soutěžnímu projektu, tedy FIRSTLIFE.

Naplánovat stavbu, která se musí postavit, rozebrat, převézt a znovu postavit je výzva

zmiňuje Jan Tywoniak dobu po soutěži.

V tuto chvíli má tým za sebou fáze vizí, projektu, výstavby jednotky nástavby v buštěhradském Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, opatrné rozebrání bez poškození částí, převoz a konečně montáž do finální podoby na místě soutěže.

"Je náročné vymyslet dřevostavbu tak, aby šla rozebrat a znovu postavit. A také se celá stavba prodražuje. Je tam i celá řada náročných drobností, například elektroinstalace. Když jsme chtěli mít konstrukce maximálně připravené pro přepravu, máme tam mnoho speciálních konektorů. Ty budou potom skryty, ale pro montáž stěn na místě byly nutné," uvádí Jan Tywoniak jeden z atypických prvků, které souvisí s procesem soutěže.

Logistika byla náročná

"Z přepravy jsem měl strach. Přeprava velkých dílů s velkými HS portály, s velkými skleněnými výplněmi, s křehkými deskami CEMBRIT na fasádě atd. vzbuzovala velké obavy. Ale vše dorazilo v pořádku," zmiňoval Jan Tywoniak velkou starost s 8 kamiony, které putovaly 680 km z Buštěhradu do Wuppertalu. V době rozhovoru cestu ještě čekala dodávka s rostlinami na střechu a fasádu. Dnes víme, že i poslední části stavby dorazily na staveniště v pořádku a v tuto chvíli jsou již na svém místě.

"Logistika projektu byla náročná a také drahá. Situaci komplikují i pravidla kamionové dopravy. Platí pro nás samozřejmě běžná pravidla silniční dopravy, povolená doba provozu kamionů na silnicích, nutné přestávky řidičů, německý svátek. S příjezdem kamionů bylo potřeba sladit pronajaté jeřáby atd.," popisuje další detaily soutěže Jan Tywoniak.

V rámci výstavby bylo vidět, že někteří studenti se na reálné stavbě ocitli poprvé

Tým se skládá ze studentů, případně doktorandů.

"Celý tým mi dělá radost, v mnohém se zlepšili a také dobře fungují jednotlivé skupinky, kde si nakonec každý našel své místo. Každému jde něco lépe a něco mu prostě moc nesedí. Je povoleno, že na některé speciální práce můžeme využít profesionálů, například bychom takto mohli mít elektrikáře. Máme technika z UCEEBu, který je původním povoláním truhlář a velmi nám pomáhá. Jeřábník je externí služba. Ale většina prací musí být udělána studenty. A je pro ně hodně důležité, že vidí, jaký je rozdíl mezi projektováním a skutečnou stavbou. Mezi "potáhnout myší a udělat čáru" a realitou, kdy z čáry má něco být," ocenil Jan Tywoniak studentský tým.

Jan Machač a Lukáš Pilík ve studiu ESTAV.tv odpovídají na otázky o projektu FirstLife a soutěži Solar Decathlon

Dobrá a aktuální zpráva je, že Solar Decathlon byl zařazen do doprovodných aktivit EU v rámci The New European Bauhaus initiative, což je bruselská akce od 9.6. do 12.6. 2022.

Za redakce TZB-info, ESTAV.cz i estav.tv držíme celému týmu palce a věříme, že uspějí.