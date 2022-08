Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / Jak vidí udržitelné stavění studenti evropských a asijských univerzit?

Jak vidí udržitelné stavění studenti evropských a asijských univerzit? Jinými slovy: Jaký byl Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu?

Použití přírodních a recyklovaných materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, důraz na energetické úspory, kvalitu vnitřního prostředí a uplatnění principů pasivní výstavby, to vše prezentované v krásné a příjemné architektuře – to byly společné znaky projektů a domů studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, jejíž finále proběhlo v červnu v německém Wuppertalu.

Zadáním šestnácti univerzitních týmů bylo využít potenciálu volných stavebních ploch, a to střechy a proluky. Vznikly originální a navzájem nezaměnitelné projekty, kde není udržitelnost chápána pouze v souvislosti s konstrukcí a provozem budov, ale také v souvislosti s kvalitou a komfortem bydlení, často týmy chápaném jako nový způsob, založený na kombinaci soukromých pokojů a sdílených komunitních prostor.

Stavba a testování domů byly nejnáročnější fází soutěže

Projekty staveb, na nichž týmy pracovaly dva roky, byly prezentované graficky nebo na modelech a zejména pak tzv. demonstračními jednotkami, tedy skutečnými domy o půdorysných rozměrech přibližně 10×10 m. Na stavbu těchto jednotek měli studenti na výstavní ploše ve Wuppertalu pouhé dva týdny. To samozřejmě vedlo k maximální prefabrikaci konstrukcí a dopravě co nejvíce dokončených dílů, které byly v Německu sestaveny do konečné podoby.

Samotné finále spočívalo v testování domů z hlediska značného množství parametrů a následného hodnocení v řadě soutěžních a nesoutěžních kategorií. Soutěžních kategorií bylo 10, odtud decathlon, od vnitřního komfortu, funkcionality domu, přes inovace, způsob nakládání s energiemi, udržitelnost, konstrukci a další až po architekturu domu.

Dosažení dobrých výsledků a umístění na předních místech v jednotlivých kategoriích vyžadovalo od týmů permanentní pozornost a práci v řízení provozu domu, kdy v závěru čelili tvrdým otázkám odborných porot, které jednotlivé kategorie hodnotily.

A právě v této chvíli jsme s redakcí TZB-info a estav.tv na výstaviště ve Wuppertalu dorazili. Fáze testování a hodnocení domů v jednotlivých kategoriích byla o to náročnější, jelikož členové všech týmů již měli za sebou přípravu a stavbu domů. Poté by měla následovat jistá úleva a zmírnění tlaku, pod kterým všichni pracovali. To však nebylo na místě. Soutěžní plocha byla přístupná veřejnosti, jednalo se o výstavu. Týmy tedy byly zaměstnané i organizováním povinných komentovaných prohlídek svých domů.

Za Česko bojovali studenti s projektem FirstLife

I Česká republika měla v soutěži své zástupce. Byli jimi studenti z ČVUT v týmu FirstLife, kteří prezentovali stejnojmenný projekt nástavby kolejí Větrník v Praze. FirstLife na přední umístění nakonec nedosáhl, což pro členy týmu bylo jistě zklamání. Nutno ale dodat, že celá soutěž byla nepředstavitelně náročná a konkurence velice tvrdá. Týmu FirstLife se podařilo dokončit dům ve 14denním termínu soutěže, což zdaleka všechny týmy nezvládly. FirstLife také bodoval v kategorii Komfort domu, jejíž součástí bylo i měření průvzdušnosti obálky budovy. V tom dosáhli čeští studenti vůbec nejlepších výsledků ze všech demonstračních jednotek.

Stavbu českého domu FirstLife jsme dvěma reportážemi sledovali již v Buštěhradě, kde studenti z ČVUT stavěli dům „nanečisto“ a v maximální míře kompletovali veškeré konstrukce, později převezené do Německa. O probíhající stavbě domu v Německu a náročné logistice jsme hovořili s prof. Janem Tywoniakem, vyučujícím členem týmu FirstLife a zástupcem vedoucího katedry Konstrukcí pozemních staveb na pražské Fakultě stavební.

Během našich třech natáčecích dnů ve Wuppertalu jsme navštívili prakticky všechny soutěžní domy včetně českého projektu FirstLife. Domy prezentovaly nejrůznější pokročilé systémy vytápění, udržování kvality vnitřního prostředí často pasivními prostředky, zařízení zpětného získávání tepla z odpadní vody, vzduchu a domácích spotřebičů, používání materiálů s fázovou přeměnou. Rozdílné přístupy měly týmy v konceptech větrání. Některé zdůrazňovaly přirozenou formu, jiné stavěly na sofistikovaných větracích systémech včetně teplovzdušného vytápění. Žádný dům se neobešel bez fotovoltaiky, která byla často nejrůznější formou využita pro stínění nebo jako dekorační fasádní prvek. Týmy se lišily formou prezentace technických zařízení v demonstračních jednotkách, kdy se jako trend nakonec ukázala jejich koncentrace na minimálním skrytém prostoru.

