Navštivte s námi soutěžní pasivní dům FirstLife

V areálu univerzitního centra UCEEB vyrostla demonstrační jednotka studentského projektu nástavby kolejí Větrník. Panelovou dřevostavbu postavili sami studenti a doplnili fasádním systémem, skladbou střechy, rozvody instalací a dalším vybavením. Takto kompletovanou konstrukci nyní převezou do německého Wuppertalu, kde bude zcela dokončena a testována. Mezinárodní soutěž Solar Decathlon se tak pro český studentský tým FirstLife se stejnojmenným domem blíží ke svému vrcholu.

Celý projekt představuje dvoupatrovou nástavbu studentských kolejí Větrník v Praze, kde jsou tradiční obytné prostory pro studenty doplněny komunitními místnostmi a balkóny. I střecha nástavby je pochůzná, pobytová, opatřená pergolou a z části osázená vegetací. Na pozemku centra vznikla hrubá stavba demonstrační jednotky. Konstrukčně se jedná o panelovou dřevostavbu ze sloupkového systému doplněného dřevoštěpkovými deskami. Fasáda je větraná s pohledovými cementovláknitými deskami. Dům jsme s kamerou navštívili den před montáží výplní otvorů, kde dominantní budou zejména dřevěné HS portály.

Jednotka je navržena a realizována ve standardu pasivního domu. Celý projekt jako takový je optimalizován pro pražské podmínky, kdežto demonstrační jednotka, která fyzicky vzniká, je optimalizovaná na podmínky ve Wuppertalu, kde také bude zůstávat.

O kvalitní vnitřní prostředí se stará centrální větrací jednotka s rekuperací tepla. Tepelná pohoda je zajištěna podlahovým vytápěním. Jde o první užití systému v ČR s deskami z papírových voštin, ve kterých jsou realizovány rozvody. Každý podlahový panel stavby má svůj okruh vytápění, který vede do centrální skříně napojené na tepelné čerpadlo. Jde o tepelné čerpadlo systému vzduch-voda.

Dalším zdrojem energie budou fotovoltaické panely na střešní pergole. Celý projekt uvažuje s kořenovou čistírnou odpadní vody z objektu. Samotná jednotka bude vybavena pouze demonstračním přístavkem s ukázkou tohoto konceptu.

Pro mnohé studenty z týmu FirstLife se jedná o první setkání s realizací montované dřevostavby, kterou podle podmínek soutěže musí postavit vlastními silami: „My jsme za den dokázali postavit hrubou konstrukci z panelů, ale samozřejmě se potýkáme s průběžnými problémy,“ říká Eliška Kopačková, členka soutěžního týmu. „Ne vše, co snese papír, snese stavba jako taková, takže vše dovymýšlíme za pochodu a spoustu věcí musíme také upravovat.“

Podle slov prof. Jana Tywoniaka se jedná o velkou výzvu pro celý tým. „Skutečně je to velké zatížení pro všechny, kteří se do toho boje dali. Děláme to proto, abychom se něco naučili, abychom dobře reprezentovali naši univerzitu a také porovnali naše znalosti a schopnosti v té velmi ostré mezinárodní konkurenci,“ říká prof. Tywoniak.

Pro více informací o stavbě, záběry z montáže a bezprostřední dojmy studentů, autorů domu, a také zástupce vyučujících na Fakultě stavební ČVUT se podívejte na naši reportáž v úvodu článku.

Nástavba kolejí Větrník v soutěži Solar Decathlon, který jsme natočili s Janem Machačem a Lukášem Pilíkem, vedoucími sekce technologie a logistiky projektu FirstLife ve studiu Mnohem více o soutěži samotné, její historii, o české účasti v ní v tomto ročníku a ročnících předchozích, o tom, jakou má projekt vazbu na studium členů týmu, co je pro ně přínosem a kde na celý projekt sehnali finanční prostředky si také můžete poslechnout v podcastu, který jsme natočili s, vedoucími sekce technologie a logistiky projektu FirstLife ve studiu ESTAV.tv