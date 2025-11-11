Developeři očekávají v roce 2026 oživení trhu – výstavba poroste, ale poptávku nepokryje
Developerské společnosti plánují v roce 2026 zvýšit objem nové výstavby. Podle aktuálního průzkumu společnosti CEEC Research by měla nabídka nových bytů růst v Praze i regionech v každém pololetí zhruba o dvě procenta.
Přestože jde o relativně mírný nárůst, signalizuje to postupné oživení trhu, který v uplynulých letech čelil stagnaci a nedostatku bytů, zejména ve velkých městech. Zároveň 86 % developerských firem očekává růst poptávky, 90 % pak předpokládá další zdražování.
„I když developeři plánují navýšení nabídky, poptávka domácností i investorů stále výrazně převyšuje možnosti trhu. Nedostatek bytů se proto nezmírňuje tak rychle, jak by si lidé přáli. To je realita, kterou pociťují nejen kupující při hledání dostupného bydlení, ale i samotní developeři, kteří čelí i nadále složitým povolovacím procesům a narůstajícím vstupním nákladům,“ uvádí Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
V první polovině roku 2026 očekávají developeři v Praze nárůst nabídky o 2,1 %, v regionech o 1,9 %. Ve druhém pololetí by tempo růstu mělo mírně zrychlit – v hlavním městě na 2,4 %, mimo Prahu na 2,3 %. Téměř 76 % oslovených firem plánuje v příštím roce navýšit objem výstavby. Vyplývá to z nejnovější kvartální analýzy CEEC Research, do které se zapojilo 50 ředitelů developerských firem prostřednictvím osobních či elektronických rozhovorů.
Developeři zahajují odložené projekty
I když počet nových bytů bude rozrůstat, nepokryje to vysokou poptávku na trhu. V první polovině roku má v Česku vzrůst zájem o bydlení o 3,5 %, v Praze o 3,2 %. Ve druhém pololetí by měl být nárůst ještě výraznější, celostátně o 5,3 %, v hlavním městě o 3,7 %. Obnovený zájem se soustředí především na menší byty a projekty s dobrou dopravní dostupností. „Poptávka po bydlení bude i nadále velmi silná a nabídka, kterou i nadále výrazně omezuje nefunkční povolování staveb, nebude schopna ji pokrýt. Proto očekáváme, že ceny bytů porostou o dalších 5 až 10 procent,“ prohlásil Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP.
Oproti roku 2025 developeři v roce 2026 vyhlíží zřetelné oživení tempa výstavby a nárůst počtu nových bytů. „Minulý rok byl do určité míry ovlivněn dozvuky období COVIDu, které se projevilo nižší aktivitou v uzavírání nových kontraktů a odkládáním projektů. Nyní vidíme, že developeři znovu zahajují projekty, které byly pozastavené, a poptávka po novém bydlení zůstává dlouhodobě vysoká – zejména v Praze,“ potvrdil Tomáš Lisec, operations manager BARKOTEX Praha.
Ceny nemovitostí porostou i v roce 2026
Devět z deseti developerů očekává, že ceny nemovitostí budou i nadále růst. Tento výhled vychází nejen ze stabilní poptávky, ale i z rostoucích nákladů – od zdražujících stavebních materiálů přes nedostatek pracovní síly až po složité a zdlouhavé povolovací procesy. „Převis poptávky kupujících nad nabídkou bude při stávající nedostatečné nové výstavbě a silném růstu cen bytů a domů, což zvyšuje i podíl nemovitostí pořizovaných jako investici, přetrvávat i v roce 2026. Situaci sledujeme pomocí ČSOB Indexu bydlení, a podle posledních dat z 2. čtvrtletí 2025 meziročně ceny bytů stouply o 13,8 %, ceny domů o 8,7 % a ceny pozemků o 7,2 %. Ceny všech kategorií nemovitostí se tak opět posunuly na svá nová maxima,“ doplnil Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu společnosti ČSOB Hypoteční banka.
Navzdory složitým ekonomickým podmínkám zůstává trh rezidenčních nemovitostí z investičního hlediska stabilní. Celkem 71 % developerů nezaznamenává pokles zájmu investorů, dalších 25 % vnímá jen mírné zpomalení. „Investoři budou i nadále v roce 2026 na trhu aktivní, ale více selektivní. Budou se soustředit hlavně na menší byty v dobrých lokalitách, které mají vyšší výnos z nájmu a nižší riziko neobsazenosti. Předpokládaný růst cen kolem 6 až 7 % bude přitom stále poskytovat zajímavý potenciál dlouhodobého zhodnocení,“ prohlásil Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz.
Poptávka po nemovitostech bude podle developerů stále velkým společenským tématem také v příštím roce. „Uvážíme-li, že se první pololetí 2025 z hlediska vydaných stavebních povolení neblaze zapsalo do historie, protože bylo poprvé za 25 let povoleno méně než 30 000 bytů, nemůžeme si vyhlídky malovat nikterak příznivě. Nedostupnost bydlení tak zůstane žhavým tématem,“ tvrdil Eduard Forejt, Business Development Director z PASSERINVEST GROUP.
„Předpokládáme pokračující trend sílící poptávky po bydlení, zejména ze strany mladých rodin, který je v přímém konsensu s obecnou nedostupností bydlení v ČR. Nabídka bude limitována zejména nedostupností vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů,“ dodal David Šiller, obchodní ředitel společnosti WOOD SYSTEM.
Vnímáte v současné době snížený zájem o investice do nemovitostí?
|Ne
|71 %
|Pouze u některých bytů
|25 %
|Ano
|4 %
Jaký očekáváte vývoj cen vašich nemovitostí?
|Růst
|90 %
|Beze změny
|8 %
|Pokles
|2 %