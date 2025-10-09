Téměř polovina stavebních firem chce od nové vlády kontinuitu
Firmy se obávají rozsáhlých reforem, jejichž výsledek je nejistý a proces časově náročný, přesto ale 43 % firem očekává revizi a změny. Podle 37 % respondentů vláda nedokázala nastavit ve stavebnictví funkční směr.
Stavební firmy jsou v pohledu na další směřování vládní politiky rozdělené. Necelá polovina (47 %) je přesvědčena, že nová vláda by měla zachovat současně nastavený kurz. Obávají se totiž rozsáhlých reforem, jejichž výsledek je nejistý a proces časově náročný. Dalších 43 % naopak očekává revizi a změny. Ukazují to výsledky nejnovějšího průzkumu společnosti CEEC Research, kterého se během září zúčastnilo 190 stavebních firem. Firmy nejlépe hodnotí přístup vlády k investicím do dopravní infrastruktury, naopak nejkritičtější jsou v oblasti digitalizace stavebního řízení. Celkově podle 37 % respondentů vláda nedokázala nastavit ve stavebnictví funkční směr.
„Z pohledu našich analýz z trhu je naprosto klíčové, aby nová vláda zachovala kontinuitu ve dvou oblastech – v investicích do dopravní infrastruktury a v rozvoji rezidenční výstavby. Je nezbytné, aby stát vyslal jasný signál, že bytová výstavba je strategickou prioritou. Bez zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů a bez podpory udržitelného rozvoje měst nebude možné dlouhodobě uspokojit rostoucí poptávku domácností po vlastním bydlení,“ uvedl Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
Neshoda v dalším směru
Na otázku, zda současná vláda nastavila ve stavebnictví funkční směr, se firmy rozdělily do tří skupin. Necelá třetina (30 %) s tvrzením souhlasí, více než třetina (37 %) nesouhlasí a zbývajících 33 % nedokázalo situaci posoudit. Vysoký podíl této poslední skupiny ukazuje, že dopad vládních kroků se do praxe firem promítá nerovnoměrně.
„Pokud má stavebnictví v následujících letech stabilně růst a zároveň pomoci řešit bytovou krizi, je nutné soustředit se na několik klíčových oblastí. Za prvé, zrychlit a zjednodušit povolovací procesy prostřednictvím plné implementace stavebního zákona a digitalizace řízení. Za druhé, vytvořit stabilní a předvídatelné tržní prostředí pro výrobce stavebních materiálů. Za třetí, stanovit férová pravidla pro všechny stavební materiály a zajistit dostupnější financování výstavby prostřednictvím nižších úrokových sazeb u hypoték,“ dodal Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger.
Firmy oceňují stabilitu v dopravě
Stavební společnosti hodnotily přístup vlády k oboru v uplynulém volebním období na škále 1–5 (1 nejlepší, 5 nejhorší). Nejlépe obstála oblast dopravní infrastruktury se známkou 2,06. Nejhůře naopak dopadla digitalizace a stavební řízení, které firmy ohodnotily průměrnou známkou 4,27. Vzhledem k problémům a zpožděním, které v této oblasti nastaly, zůstává většina firem skeptická k rychlejšímu posunu digitalizace. Legislativní prostředí pro povolování a realizaci staveb získalo známku 3,92.
„Bez zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů a bez podpory udržitelného rozvoje měst nebude možné dlouhodobě uspokojit rostoucí poptávku domácností po vlastním bydlení. Stejně zásadní je však i jistota v přípravě a implementaci stavební legislativy – časté změny zákonů a nejasné výklady totiž přinášejí do sektoru nejistotu a brzdí investice,“ tvrdil Michal Vacek, ředitel CEEC Research.
Stavební firmy zdůrazňují, že stabilita je nezbytná zejména v oblastech, kde probíhají dlouhodobé a kapitálově náročné programy. Nejčastěji jmenují dopravní infrastrukturu (74 % respondentů) a podporu veřejných investic (52 %). Dopravní projekty mají největší multiplikační efekt do celé ekonomiky, a proto je jejich předvídatelnost pro trh klíčová.
„Za klíčové považuji zejména udržení tempa v plánování a financování investic do dopravní, energetické a vodohospodářské infrastruktury. Nová vláda by měla zároveň posílit podporu digitalizace stavebních procesů a důsledně prosazovat zjednodušování stavební legislativy i samotného povolovacího procesu, včetně změn územních plánů. V oblasti podpory bytové výstavby a dostupného bydlení zatím nebylo dosaženo zásadních výsledků. Stávající programy je proto nutné dále rozvíjet a doplnit o nové formy podpory,“ prohlásil Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav.
Přístup ke stavebnímu zákonu
Na otázku, jak firmy hodnotí přístup k tvorbě stavebního zákona v minulém a současném volebním období, třetina respondentů (34 %) odpověděla, že nepovažuje za vhodný ani jeden z přístupů. Šestnáct procent firem označilo za lepší variantu stavební zákon připravovaný za vlády hnutí ANO ministryní Klárou Dostálovou, zatímco 13 % hodnotilo pozitivněji přístup současné vlády.
„Dlouhodobá stabilita je pro náš obor klíčová. Nová vláda by měla udržet, ideálně i navýšit, investice do dopravní infrastruktury a udržet tempo přípravy projektů a samotné výstavby. Jakékoliv zpomalení v této oblasti by v konečném důsledku poškodilo celou ekonomiku. Stejně tak je důležité podporovat dostupné bydlení a zrychlit povolovací procesy. Věřím, že budoucí kabinet bude vnímat investice do stavebnictví jako investici do budoucnosti celé země,“ dodal Moritz Freyborn, předseda představenstva společnosti STRABAG. „Za důležitou považuji kontinuitu investic do dopravní a energetické infrastruktury. Tyto investice mají silný multiplikační efekt na ekonomiku, zajišťují pracovní místa a podporují regionální rozvoj,“ prohlásil Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ.
Podle Petra Veseckého, jednatele společnosti Stavosil, je důležité nastavit stavební zákon tak, aby se proces povolování staveb nezdržoval na desetiletí. „Právě rychlost povolování má zásadní vliv na vývoj celé infrastruktury. Pokud bude administrativa pružná, nic nebude bránit tomu, abychom stavěli dálnice výrazně rychleji. V současnosti existuje několik klíčových projektů, které stojí jen na dokončení administrativních kroků – a právě to je hlavní překážkou naplnění představ vlády o efektivní výstavbě.“