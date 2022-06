Stavba / Nízkoenergetické stavby / Dnes budou vyhlášeni vítězové soutěže Solar Decathlon. Favoritem je i Level Up

Dnes budou vyhlášeni vítězové soutěže Solar Decathlon. Favoritem je i Level Up

Dům Level Up v soutěži Solar Decathlon Europe 21/22 patří týmu studentů z Rosenheimu. Každý den se udělují dílčí ceny v různých kategoriích a právě tento projekt byl ve středu nejúspěšnější. Mezi největší favority na absolutní vítěze patří týmy z Nizozemska, Německa a Francie.

Tým Level UP neskrýval překvapení, že ve středu získal ocenění ve všech třech kategoriích: Funkčnost domu, energetická náročnost a komfort. Proto byl prvním domem mimo český projekt First Life, který jsme na výstavní ploše ve Wuppertalu navštívili. Na kameru nám dům a projekt Level Up popsal Sebastian.

Jednotlivé domy postupně představíme, nyní nabízíme galerii hlavních favoritů soutěže.



MIMO Düsseldorf MIMO Düsseldorf

AuRA Grenoble - detail AuRA Grenoble - detail





AuRA Grenoble AuRA Grenoble

VIRTUe Eindhoven VIRTUe Eindhoven





RoofKIT Karlsruhe RoofKIT Karlsruhe

VIRTUe Eindhoven - detail VIRTUe Eindhoven - detail





SUM Delft - severní fasáda SUM Delft - severní fasáda

MIMO Düsseldorf - detail MIMO Düsseldorf - detail