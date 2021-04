Stavba / Hrubá stavba / Ocelové konstrukce / Generační výměna ve vedení společnosti LIKO-S a.s.

Generační výměna ve vedení společnosti LIKO-S a.s. Libora Musila střídá na pozici předsedy představenstva syn Jan

Akciová společnost LIKO-S oznámila, že vedení firmy po 30 letech opouští zakladatel Libor Musil. Na pozici předsedy představenstva ho vystřídá syn Jan, dosavadní místopředseda představenstva.

Jan Musil působí ve společnosti LIKO-S již 10 let. Nyní přebírá plnou zodpovědnost za vedení největší firmy rodinného holdingu, LIKO-S a.s., a současně se stává ředitelem výkonné rady. Přebírá tak otěže po svém otci, který založil firmu v 90. letech. „Sám jsem začal podnikat, když mi bylo 27 let. Ty nejnáročnější roky plné odpovědnosti jsem prožil jako mladý, což mi pomáhalo zdolávat překážky. Stejnou výhodu chceme s manželkou dopřát i našim nástupcům. Na rozdíl od nás, samouků, naše děti měly přístup k dobrému vzdělání, získaly zahraniční zkušenosti, prošly firmou od píky, až se postupně dopracovaly na vrchol, kde si kolem sebe vybudovaly tým schopných manažerů. Mají vize a plány, jak služby a výrobky LIKO-Su nadále rozvíjet. Firma je v dobrých rukou,“ řekl ke generační výměně Libor Musil. Zároveň dodává, že se do důchodu nechystá: „Budu stále připraven pomáhat a také společně s manželkou budeme sledovat, jak si naši nástupci vedou. Nemáme pro ně jiné zadání, než aby byznys dělali v souladu s naší firemní filozofií a dbali na poctivost, péči o zaměstnance a naše obchodní partnery.“

Nový předseda představenstva LIKO-S a.s., Jan Musil, sdělil: „První zkušenosti v LIKO-Su jsem sbíral v mládí na brigádách ve výrobě a na stavbách. Od 18 let jsem procházel firmou v různých oblastech a měl jsem tak možnost se hodně naučit od rodičů, ale i od mnoha odborníků a manažerů. Převzetí firmy je pro mě obrovský závazek vůči rodině, našim zákazníkům a spolupracovníkům. Velmi si vážím důvěry, kterou ve mě rodiče tímto krokem vkládají. Všem mým spolupracovníkům vděčím za jejich vstřícnost během mých dosavadních let. Budeme nadále vést LIKO-S s hodnotami, které zasadili zakladatelé a jejich první kolegové. Naší vizí je silná, mezinárodní a inovativní společnost, která je mistrem ve výrobě prémiových stavebních systémů vytvářejících lepší budovy pro lidi a přírodu. Jsem velmi rád, že na této cestě se budu moci spolehnout na náš vynikající kolektiv a na moji sestru a švagra, kteří jsou ve vedení našeho holdingu.“

Libor Musil s manželkou Janou vybudovali firmu LIKO-S na zelené louce z ničeho. Pod jejich vedením společnost každým rokem rostla a dnes celá skupina dosahuje obratu přes 850 milionů Kč. V představenstvu působí také dcera Hana Williams Musilová a její manžel Orraine. Firma exportuje do celého světa montované interiérové systémy a unikátní svařované konstrukce pro ty nejnáročnější průmysly. V tuto chvíli zaměstnává 250 lidí a dává práci dalším dvěma stovkám živnostníků. Portfolio doplňuje unikátní program zelených budov, se kterým společnost posbírala několik mezinárodních ocenění a v minulosti také vyhrála cenu Rodinná firma roku a titul Best managed company. LIKO-S ve své oblasti patří mezi inovativní evropské lídry a působí i na trzích jako například Indie či USA.