PODCAST: Nový stavební zákon znamená rychlejší procesy a jednodušší dokumentaci

Jednou z nejvýraznějších změn, kterou nový stavební zákon přináší, je zjednodušení projektové dokumentace. Podle Jana Tomíška již nebude nutné předkládat detailní dokumentaci známou z minulých let. Stačí jednodušší verze, která odpovídá dřívější dokumentaci pro územní rozhodnutí, doplněná o další prvky.

„Velkou změnou je také modernizace ostatních vyhlášek,“ uvádí Tomíšek. „Například odpadá povinnost proslunění, zůstává pouze požadavek na denní osvětlení. Zmírňují se také požadavky na parkovací místa.“ Tyto změny mají podle něj usnadnit přípravu projektů a zefektivnit stavební řízení.

Nový stavební zákon přináší sjednocení struktury stavebních úřadů. Odpadá existence specializovaných úřadů, jako byly úřady pro vodní díla či silniční stavby. „Nyní máme přes 600 obecních stavebních úřadů, které posuzují většinu staveb,“ vysvětluje Tomíšek. „Od obecního úřadu se odvolává na krajský úřad. Krajský úřad zároveň v prvním stupni povoluje některé významnější záměry, například silnice první třídy nebo záměry, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí. Nad krajským úřadem ještě je dopravní a energetický stavební úřad.” Tento úřad posuzuje takzvané vyhrazené stavby v příloze č. 3 stavebního zákona. Patří mezi ně například dálnice, železnice.

vede brněnskou pobočku kanceláře ROWAN LEGAL. Specializuje se na IT právo, přípravu legislativy a stavební právo. Řadu let se věnuje problematice nového stavebního zákona. Pro skupinu poslanců zpracoval komplexní pozměňovací návrh k novému stavebnímu zákonu, který obsahoval řadu principů přejatých do finální podoby zákona po jeho velké novele. Pravidelně publikuje v odborných periodikách a vystupuje na konferencích se zaměřením na stavební právo.