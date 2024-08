Stavba / Hrubá stavba / Normy a právní předpisy / Právní poradna zdarma na stánku TZB-info a ESTAV.cz, navštivte nás na veletrhu FOR ARCH 2024

Právní poradna zdarma na stánku TZB-info a ESTAV.cz, navštivte nás na veletrhu FOR ARCH 2024

Chystáte se stavět? Kupujete pozemek? Potřebujete radu ohledně nového stavebního zákona? Řešíte sousedský spor či věcné břemeno na nemovitost? Využijte právní poradnu na stánku ESTAV.cz a TZB-info na veletrhu FOR ARCH 2024. K dispozici budou odborníci na stavební právo. Na stánku dostanete i tištěnou příručku Nový stavební zákon srozumitelně.

Konzultační hodiny s právníky zdarma

Právníci spolupracující s redakcí ESTAV.cz a TZB-info vám budou k dispozici na stánku č. 5A03 v hale 5 od 10:00 do 11:30 h. a od 13:00 do 14:30 h., a to zdarma.

Konzultace probíhají ve dnech 18., 19. a 20. září (středa, čtvrtek a pátek) v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Konzultace zajišťuje redakce ESTAV.cz ve spolupráci se specialisty na stavební právo:





Volná vstupenka na veletrh For Arch 2024

Nejen za naší poradnou, i na celý veletrh se můžete dostat pomocí volné vstupenky od ESTAV.cz, kterou získáte pod tímto odkazem.

Jak se na konzultaci připravit?

Čas konzultace je omezený, abyste svůj čas využili co nejlépe, připravte si podklady. Radí jeden z konzultujících právníků Radek Motzke: „Podklady, do kterých můžeme nahlédnout, jsou například kompletní výpis z katastru nemovitostí, smlouvy o dílo se stavební firmou, rozhodnutí úřadů nebo v případě sousedských sporů alespoň fotografie a katastrální mapa z místa. Zkrátka vše, co nám pomůže se co nejrychleji zorientovat v problému. Laik mnohdy svůj problém vysvětluje nepřesně, zamění například některé pojmy. Konzultace je pak méně efektivní. Pokud se sám mohu podívat, k jakému úkonu úřad stavebníka přesně vyzývá, je domluva rychlejší.“

Délka konzultace zdarma je omezená na 15 minut. Jako dárek si můžete odnést i tištěnou příručku Nový stavební zákon srozumitelně, kde jistě naleznete mnoho užitečných informací.

Nemůžete se dostavit? Příručku si můžete i stáhnout na www.estav.cz/cz/pravo-ve-stavebnictvi.