Znáte domy z keramického betonu? Objevte novinky na For Archu!
Dům jedním tahem (DJT) nabízí chytré řešení pro stavbu rodinného domu spojující moderní architekturu, kvalitní materiály a rychlou výstavbu. Základem promyšleného stavebního systému jsou prefabrikované dílce z lehkého keramického betonu, které se vyrábějí v továrně v západočeském Vintířově, odkud putují na stavby po celé republice, perfektně připravené na velmi rychlou montáž.
Stavba raz dva
Stavba domů od DJT probíhá mimořádně rychle. DJT pomůže s výběrem a úpravami typového projektu, projektem osazení na pozemek, podklady pro banku i stavebním povolením. Samotná stavba začíná realizací základové desky, pokračuje montáží hrubé stavby, která je hotová za 1–2 dny dle typu domu. Následuje krov, střecha a nakonec osazení oken a dveří. Majitelům se předává dům ve fázi „k dokončení“ do dvou měsíců od zahájení prací. Spolu s klíči získají i přehledný manuál pro snadné dokončení domu, které mohou realizovat svépomocí nebo s dalšími dodavateli. Bydlet můžete už za 6 měsíců od prvního kopnutí.
Proč si vybrat dům z keramického betonu
- rychlá montáž a přesnost díky prefabrikaci
- výborné tepelněizolační vlastnosti = nízké provozní náklady
- skvělý akustický komfort
- vysoká odolnost a dlouhá životnost keramického betonu
- individuální odborné poradenství v každé fázi výstavby
- typový projekt zdarma
Tři řady domů pro různě náročné zákazníky
- Klasik: 24 nadčasových domů s praktickými dispozicemi i vzhledem.
- Premium: 6 domů od architektů z BekArch – velkorysé pojetí prostoru pro každého člena domácnosti a moderní architektura.
- Modular: 2 modulové domy ideální pro menší pozemky a nižší rozpočty.
Ještě nemáte nový katalog?
Nejnovější tištěný katalog DJT přináší poprvé všechny řady domů pohromadě. Najdete v něm i zcela nový dům 24 Nomia, který bude oficiálně uveden na blížícím se For Archu. Katalog si můžete zdarma objednat na webu www.dumjednimtahem.cz, nebo si ho vyzvedněte osobně na již zmíněném stavebním veletrhu For Arch v Praze Letňanech.
DJT na For Archu 2025
Dům jedním tahem najdete na veletrhu For Arch od 16. do 20. září 2025 v PVA EXPO PRAHA v hale 2 na stánku 2B12. Pro nejrychlejší zájemce je připraven omezený počet volných vstupenek.
Tým Dům jedním tahem pro vás připravuje premiéru nového domu 24 Nomia z řady Klasik, nové 3D virtuální prohlídky s VR brýlemi, kompletní odborné poradenství k výstavbě vašeho domu, příjemnou atmosféru a dobrou kávu. Nebude ale chybět ani speciální For Arch akční nabídka. Pokud si vyberete dům z řady Klasik a uzavřete smlouvu na projekt do 30. září 2025, získáte:
- slevu až 168 000 Kč na domy z řady Klasik,
- projekt domu zdarma v hodnotě 49 610 Kč,
- energetický štítek zdarma v hodnotě 6 050 Kč.
- A další výhodné ceny vás čekají i v řadě Premium!
Chcete-li mít jistotu, že se vám odborní poradci DJT budou moci věnovat naplno, rezervujte si termín setkání přes kontaktní formulář na www.dumjednimtahem.cz.
Společnost Liapor s.r.o. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů Liapor pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo. Díky tomu mají materiály Liapor lepší ...