ŠTĚDRÝ VOUCHER nastal – zajistěte si slevu na prvky systému Heluz, která platí až do 2025

Vánoční voucher nabízí zákazníkům jednoduchou cestu k zajímavé slevě s tím, že zboží lze odebrat kdykoliv do února 2025 ve stavebninách nebo prostřednictvím stavební firmy.

„S vánočním voucherem chceme nabídnout zákazníkům jednoduchou cestou zajímavou slevu s tím, že zboží lze odebrat kdykoliv do února 2025 ve stavebninách nebo prostřednictvím stavební firmy. Je to možnost, jak snížit cenu materiálu pro stavbu, jak pomoci v aktuální situaci hypoték a cen na trhu,“ říká Ing. Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel Heluz.

KOUZLO VÁNOC PROMĚNÍ VOUCHER HELUZ AŽ NA DESETINÁSOBEK PŘI NÁKUPU CIHEL

Zakoupením Štědrého voucheru HELUZ za 5 000 korun získáte při následném odběru stavebního systému HELUZ v ceně 100 tisíc korun odměnu 10 tisíc korun. Odměna roste až do výše 50 tisíc korun při nákupu cihel za 500 tisíc korun.

OBJEDNÁTE

Vánoční poukaz objednáte na stránce heluz.cz/voucher do 20. 12. 2023. ZAPLATÍTE

Obdržíte e-mail s pokyny k platbě a zaplatíte. OBDRŽÍTE

Jakmile zaznamenáme vaši platbu, zašleme vám voucher s unikátním kódem. UŠETŘÍTE

Voucher HELUZ uplatníte až po nákupu stavebního materiálu na stránce heluz.cz/voucher. A na váš účet přijde štědrá dotace.

Voucher lze zakoupit do 20. 12. 2023.

Podmínky akce

Cihelny stojí a je otázka, jak se budou vyprodávat jednotlivé prvky

S ohledem na vývoj stavebnictví zastavuje výrobu stavebních materiálů řada výrobců, nejen cihelny. Jakkoliv mají výrobci předzásobu, je otázka, kolik materiálu je ve stavebninách, které chtěly snižovat skladové zásoby, ve kterých jsou peníze. Na stavbách se v podstatě zásoby dojely. Všichni čekají na to, až se trh vzpamatuje, ale je otázka, co se bude dít do té doby. V čase, kdy si budeme muset poradit jen ze zásob. A je potřeba říci, že to není jen problém ČR, ale i celé Evropy.

„Najet výrobu nelze, pokud bude ve skladu chybět 10 %. Již nyní jsou některé prvky, které nemáme. Nájezd výroby trvá cca 14 dní. Počítáme, že najedeme výrobu koncem jara. Stavebnictví více méně stojí, což je způsobeno za prvé zimou jako každý rok, ale také celkovým stavem financí pro stavby mezi zákazníky, přístupem státu a rozhodnutím ČNB. Je třeba si uvědomit, že nepropouštíme, zaměstnance platíme po celou dobu ze svého, a tak nás pak mrzí, když slyšíme „je nízká nezaměstnanost“. Ano, ale je třeba si uvědomit, že firmy to táhnou ze svého. Navíc mají naloženo s cenami energií a pokud se přenese do ceny výrobků, ty přestanou být konkurence schopné,“ říká Petr Porubský s tím, že nikdy nezastavili příjem objednávek.

Pohled na data o stavebnictví může být různý. Jaký je správný srovnávací horizont?

Banky a stavební spořitelny poskytly v 9/2023 hypoteční úvěry za 13,6 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 90 %. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla v září ze srpnových 5,78 procenta na 5,74 procenta, a byla tak nejníže od července 2022. V říjnu 2023 to byly hypoteční úvěry za 16,1 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 123 %. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla v říjnu ze zářijových 5,74 procenta na 5,71 procenta, a byla tak nejníže od července 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Objem poskytnutých hypoték meziměsíčně vzrostl o 18,4 %.

I přes opticky velmi silné meziroční růsty ale stále zůstává objem hypoték o 50 % nižší než v říjnu roku 2020.

V meziročním srovnání jsme ve 3.Q roku 2023 poprvé po 2 letech zaznamenali výraznější nárůst v počtu uzavřených smluv. Zároveň postupně roste poptávka po kratších fixacích.

Průměrná hypotéka v říjnu 2023 pokračovala v mírném růstu a dostala se na 3,2 milionu Kč. Jde tak o nejvyšší hodnotu od března 2022. 1)

„Často se používá právě srovnání s úspěšným rokem 2022. V Heluzu jsme vždy koukali na dlouhohodobý vývoj a trendy. I proto jsme nikdy nezastavili příjem objednávek, pečlivě jsme plánovali technologické odstávky. Ale nyní je situace opravdu vážná, lze ji přirovnat ke krizi stavebnictví na začátku tisíciletí. Ale pořád chceme být spolehlivým a zodpovědným výrobcem, dodavatelem i zaměstnavatelem,“ řekl Petr Porubský.

Pozn.: V letech kolem roku 2002, kdy se problémy vlekly do roku 2012, byla Evropa v krizi a stavebnictví jako jeden z hlavních ekonomických motorů nebylo výjimkou. Bližší pohled na desetiletá data ale tehdy naznačoval, že zoufalství je lokální záležitost. 2) V r. 2008 průmysl a stavebnictví prudce zbrzdily a meziročně poklesly o několik procent a výsledky potvrdily reálné dopady globální krize. Stavební výroba se meziročně snížila o 1,1 procenta, průmyslová výroba pak dokonce o 7,6 procenta.3)

„I proto věříme, že akci ŠTĚDRÝ VOUCHER přijmou zákazníci jako pomoc. Zároveň stále upozorňujeme na to, že s cihelným domem si pořizují dlouhodobou hodnotu. Nemusím tady uvádět, že cihelné domy s námi vydržely stovky let. Ale je třeba zdůraznit, že v rámci hrubé stavby je třeba pečlivě zvažovat, kde lze ušetřit. Protože základy, zdi, stropy atd. se již nevymění, až našetříme. A třeba s těžkými stropy si v podstatě pořizujeme další pozemek. A pokud ho nevyužijeme my, určitě tím zvyšujeme cenu nemovitosti,“ uzavírá Petr Porubský.

Zdroje:1) iRozhlas, 2023: Objem hypoték v září meziročně stoupl o 90 procent . Úrokové sazby mírně kleslya iRozhlas 2023: Češi si v říjnu vzali víc hypoték než loni . Trh i tak očekává, že ČNB sníží úrokové sazby2) Hospodářské noviny, 2008: Evropské stavebnictví v krizi? Na jihu zoufalství, Německo po deseti letech roste3) Novinky.cz, 2008: Krize zasáhla již i tuzemský průmysl a stavebnictví