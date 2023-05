Stavba / Hrubá stavba / Lehké a bezpečné lahve na čistý propan: TOMEGAS PREMIUM

Lehké a bezpečné lahve na čistý propan: TOMEGAS PREMIUM

Díky progresivní technologii výroby společnosti HPC Research z Horní Břízy u Plzně může svým zákazníkům společnost TOMEGAS nabídnout řadu odlehčených lahví na čistý propan, vyrobených z kompozitu, které se mimo jiné pyšní vyššími bezpečnostními standardy. Nová řada cílí na segment domácího využití ve formě nových produktů pro grilování a kempování. Je toho mnoho, co lze nabídnout také profesionálům. Kromě zajímavých vlastností těchto tlakových lahví, které osloví především pokrývače a instalatéry, nabízí například 10kg lahev, určenou výhradně pro VZV se speciálním rychlospojkou CLICK-ON.





TOMEGAS PREMIUM nabízí tři velikosti lahví. Kromě zcela nových kompozitových lahví představuje i 8kg lahev z odlehčené oceli, která je ekonomicky nejvýhodnější variantou. Dále jsou k dispozici 7,5kg a 10kg kompozitové lahve. Poslední zmiňovaná varianta pak ještě se specifickou úpravou pro pohon vysokozdvižných vozíků. Všechny velikosti nádob jsou vhodné pro kterékoliv typy spotřebičů, navíc jsou osazené bezpečnostním a pojistným ventilem.

Nová generace bezpečnosti

Inovovaný bezpečnostní ventil je vybaven omezovačem nadměrného průtoku a přetlakovým pojistným ventilem. Omezovač zabrání nekontrolovatelnému úniku plynu, což je velmi důležitý bezpečnostní prvek, zejména pokud se lahev využívá v uzavřených prostorech. Přetlakový pojistný ventil v případě vysoké teploty, jaká může nastat například při požáru, a následného nárůstu tlaku v plynové lahvi bezpečně odpustí plyn přes přetlakový pojistný ventil, čímž se maximálně sníží riziko exploze lahve. 10kg lahve určené výhradně pro pohon vysokozdvižných vozíků jsou navíc osazeny rychlospojkou CLICK-ON. Ta vyžaduje dokoupení speciálního CLICK-ON adaptéru, který se jednoduše našroubuje na hadici od VZV a zaručí jediným kliknutím připojit hadici k plynové lahvi, rychle, bezpečně a bez jakéhokoli šroubování nebo použití nářadí.

Nižší hmotnost a vyšší odolnost

Jak již bylo řečeno, lahve v provedení 7,5 a 10 kg jsou vyrobeny z kompozitu – polyethylenová preforma se nafoukne na požadovanou velikost a následně je obalena skleněným vláknem, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu výrobku. Takto vyrobené srdce lahve je ještě ukryto v červenobílém polyethylenovém obalu s inovativním designem. O unikátnosti technologie hovoří i zahraniční reference – stejným způsobem jsou vyrobeny i palivové nádrže satelitu. Namísto skleněných vláken byla však použita uhlíková, která lépe odpovídala zadání na co největší pevnost při co nejmenší hmotnosti. A to jsou právě dva parametry, kterými nové kompozitové lahve z řady TOMEGAS PREMIUM drtí konkurenci. 7,5kg varianta váží v prázdném stavu 4,5 kg, zatímco její 10kg kolegyně cca 5,4 kg (v provedení pro VZV 5,5 kg).

Čistý propan té nejvyšší kvality hoří i v extrémních podmínkách

Velmi nízká hmotnost nových lahví usnadňuje manipulaci, což ocení především profese, které potřebují propanovou lahev s hořákem často přesouvat i v rámci několika podlaží. Oproti tradičním ocelovým lahvím jsou totiž až o 2/3 lehčí. Důležité je zmínit i plnivo nové prémiové řady, kterým je čistý propan. Ten zvládne práci i v extrémních podmínkách, hoří i v −42 °C, navíc má oproti plynové směsi delší výdrž, maximální výkon a efektivitu. Benefitem je čistý plamen bez nečistot, navíc lze propan používat pro všechny typy spotřebičů na propan-butan.

Lahve je možné si objednat přes webové stránky www.tomegas.cz, nebo nakoupit přímo na některé ze 1 200 výdejních míst po celé ČR.