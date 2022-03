Stavba / Hrubá stavba / Zdražují pohonné hmoty? merXu hradí náklady na dopravu

Mezinárodní on line tržiště pro firmy – merXu, se za pouhý rok fungování stalo vyhledávaným místem pro obchodování firem a živnostníků. Je to dáno především pandemií covid 19, která spustila dlouho vyhlíženou digitalizaci. Obliba merXu jako prostoru pro profesionály si vyžádala také zařazení služeb pro firmy.

Přesun obchodu do on line světa v kombinaci s nedostatkem materiálu tak logicky vyústil ve vznik mezinárodní obchodní platformy, která umožňuje firmám budovat nové dodavatelské řetězce a chybějící materiál nakoupit na jiném než domácím trhu. Aktuálně zde obchodují desítky tisíc firem, nabízející miliony produktů pro podnikání.

Protože tato forma obchodování nemá konkurenci, není k ní žádná známá alternativa, může začátek jejího používání v některých uživatelích vzbuzovat obavy. Tuto počáteční nechuť merXu odráží celou škálou bonusů pro nováčky i zaběhlé uživatele této obchodní platformy.

Od začátku března tak například startuje akce na doporučení od stávajících uživatelů, kdy může doporučující i doporučená strana dostat jednorázový bonus 12 000 Kč. Následuje pak 400 Kč za každý obchod, který doporučená firma u doporučujícího na merXu zrealizuje namísto konvenčního obchodování přes e-mail, nebo po telefonu. Cílem je naučit firmy používat merXu pro firemní nákupy.

Samozřejmě merXu nabízí mnohem více než pouze finanční bonusy, ale to si musí každý uživatel vyzkoušet a ověřit na vlastní kůži. Jak je snadné na jednom místě nakoupit produkty pro podnikání, zadat poptávku, nebo zajistit dodavatele služeb.

Po expanzi do Německa se z merXu stala skutečně silná mezináro po téměř celé Evropě. Tržiště je dostupné na webových stránkách www.merxu.com a jeho použití je zcela zdarma, jak pro registraci, tak provádění transakcí.

Mezi další bonusy, kterými merXu pomáhá firmám v konkurenceschopnosti je doprava zdarma u každé i zahraniční transakce.

Prodávat i nakupovat přes merXu je velice snadné. Tržiště zároveň zajišťuje automatický překlad produktů a služeb do všech jazyků. Prodejci mohou na merXu přidávat katalogy produktů, takže produkty lze vyhledávat nejen podle jména, ale také podle EAN či konkrétních parametrů. Výrobky je možné nakoupit ve velkoobchodním i maloobchodním množství a také přes hromadné transakce nebo prostřednictvím poptávky. Cenu si dojednává kupující přímo s prodávajícím. Pro stavebniny a pro vybavení se teď už nejezdí do kamenných prodejen, ale nakupuje se on line přímo od výrobců a prodejců po celé Evropě.

A na závěr ještě jedno upozornění na akci pro úplné nováčky, kdy do 13. 3. je možné využít akci na 40 % z ceny prvního nákupu. O co jde? Pokud do 13. 3. nakoupíte za nejméně 6 000 Kč, merXu Vám vrátí na Váš účet 40 %.