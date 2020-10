Průvodce výběrem plošiny pro práci ve výšce

Bezpečné, praktické a snadno ovladatelné. Tak se dají krátce shrnout výhody pracovních plošin, které mohou výborně nahradit lešení při výškových pracích. Pracovní plošiny se často využívají na výškové práce na rodinných i bytových domech, kde mohou pomoci během oprav střech, okapů či fasád.

Plošiny jsou skvělými pomocníky také při opravách mostů, prořezávání vysoké zeleně a opravách elektrického vedení nebo veřejného osvětlení. V tomto článku vám proto přiblížíme všechny parametry pracovních plošin tak, abyste si udělali představu o možnostech, které vám tyto stroje při práci mohou nabídnout.

Kategorie pracovních plošin

Pracovní plošiny se v základu dělí podle konstrukce do těchto kategorií:

Přívěsné plošiny

Autoplošiny

Nůžkové plošiny

Kloubové plošiny

Sloupové plošiny

Teleskopické plošiny

Podmostové plošiny

Jednotlivé typy mají různý výškový i stranový dosah, různé způsoby dopravy i různé druhy pohonu, podle kterých jsou vhodné buď do exteriéru,nebo do interiéru. Na všechny tyto parametry se nyní podíváme ve větším detailu.

Pracovní výška

Každá plošina má definovaný výškový dosah, který vám řekne, do jaké výšky s plošinou dosáhnete. Maximální výška pracovních plošin je 45 metrů. Je třeba mít na paměti, že ne vždy bude nejlepší volbou ta nejvyšší plošina. Plošiny s teleskopickým dosahem často potřebují mnohem lepší ukotvení a mívají větší hmotnost, proto se nehodí pro měkký terén nebo okrasné zahrady. Na druhém konci škály stojí nůžkové plošiny, které sice nemají takový dosah do výšky, jsou ale mnohem kompaktnější a lehčí.

Stranový dosah

Při výběru plošiny zvažte také parametr stranového dosahu. Pracovní plošiny mají tu výhodu, že se s pracovním košem můžete pohybovat nejen do výšky, ale také do boku. Každá plošina má ale svůj limit a umožňuje pohyb do stran jen do určité míry, aby se plošina nepřevrátila.

TIP: Pokud potřebujete poradit při výběru, stačí kontaktovat profesionální půjčovnu pracovních plošin. Pracovníci vám vysvětlí celý proces půjčení, poradí s parametry a zajistí dopravu plošiny na místo.

Celková váha stroje

S výše zmíněnými parametry souvisí také celková váha stroje. Lehčí stroje jsou vhodné pro práci kolem rodinných domů, které stojí uprostřed zahrady. Pokud ale máte k dispozici zpevněný betonový nebo asfaltový povrch, bez problému můžete pracovat také s vysokou a mnohem těžší pracovní plošinou.

Nosnost koše

Pracovní plošiny mají primární cíl: dostat pracovníka nebo pracovníky s materiálem a nářadím do výšky, kde může provést svou práci. Při výběru plošiny vezměte v potaz, kolik pracovníků ve výšce potřebujete, nebo jaký materiál budete potřebovat do výšky dostat.

Povrch

Povrch, na kterém budou plošiny stát, určuje, jaký způsob kotvení budou vyžadovat. Na nezpevněném povrchu bude nutné plošiny ukotvit tak, aby při práci byly naprosto stabilní a bezpečné.

Pohon

Pohon je přímo navázán na to, v jakém prostoru je možné s pracovní plošinou pracovat. Do vnitřních prostorů se hodí plošiny s akumulátory, do venkovních prostorů je možné použít plošiny s dieselovým pohonem (do hal se nehodí kvůli plynům, které vznikají při spalování).

Průjezdná výška a šířka

Některé plošiny jsou poměrně velké stavební stroje a potřebují specializované auto pro dopravu. Kvůli své velikosti ale také potřebují dostatek prostoru pro průjezd, a ne ke každému domu by se mohly dostat. Nezapomeňte proto při objednání plošiny zkontrolovat, jakou výšku a šířku potřebuje plošina pro průjezd.

Shrnutí: Co zvládnou pracovní plošiny vhodné na stavby?

Dosah do výšky: až 48 metrů

Stranový dosah: až 33 m

Nosnost: až 600 kg

Povrch: zpevněný i nezpevněný

Pohon: akumulátory nebo dieselový pohon