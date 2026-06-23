Nová úroveň bezpečnosti zdiva: tvarovky Liapor s balistickou odolností FB6
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Nová úroveň bezpečnosti zdiva: tvarovky Liapor s balistickou odolností FB6
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Moderní stavebnictví již neklade důraz jen na pevnost, tepelnou izolaci nebo požární odolnost. Rostoucí potřeba chránit osoby i majetek přináší požadavky na materiály schopné odolávat i extrémním zatížením – včetně těch balistických. Tvárnice Liapor M 240 RW z lehkého keramického betonu byly proto podrobeny akreditovaným zkouškám, které jejich nadstandardní ochranné vlastnosti jednoznačně potvrdily – a výsledky překonaly i očekávání odborníků.
Testování proběhlo v akreditované laboratoři Vojenského technického ústavu Slavičín (č. 1128 ČIA) podle norem ČSN EN 1522 a ČSN EN 1523. Zkušební vzorky o rozměrech 247 × 240 × 240 mm a hmotnosti cca 22,6 kg byly vystaveny střelbě ze standardní vojenské munice NATO – 5,56 × 45 mm SS109 (FJ/PB/SC) a 7,62 × 51 mm M80 (FJ/PB/SC) s úsťovou rychlostí až 830 m/s. Průraznost byla vyhodnocována pomocí svědečné hliníkové fólie, která jednoznačně indikuje, zda střela materiálem prošla.
Výsledky zkoušek
Tvárnice Liapor M 240 RW odolaly opakované střelbě obou zmíněných ráží bez průstřelu. Zkoušky prokázaly splnění klasifikace FB6 podle ČSN EN 1522, tedy odolnost vůči střelám z vojenských pušek NATO. Teprve při limitním testu s průbojnou municí (HC) došlo k porušení fólie, což odpovídá hranici třídy FB7. V praxi to znamená, že materiál zajišťuje vysoký stupeň ochrany osob i citlivých technologií.
Technické vlastnosti materiálu
Liapor M 240 RW se vyrábí z keramického kameniva Liapor, cementového pojiva a písku. Výsledný lehký beton nabízí:
- objemovou hmotnost cca 1 530 kg/m³,
- pevnostní třídu 12 MPa,
- akustickou neprůzvučnost Rw = 57 dB,
- nehořlavost (reakce na oheň A1).
Tvárnice Liapor spojují pevnost, akustický komfort a požární bezpečnost v řešení určené pro objekty, kde je ochrana osob a technologií prioritou.
Oblasti použití
Díky balistické odolnosti FB6 se Liapor M 240 RW uplatní především v objektech s vysokými nároky na bezpečnost, jako jsou policejní a vojenské budovy, banky, ambasády a vládní rezidence, krizová a řídicí centra či soukromé stavby vyžadující nadstandardní ochranu.
Materiál tak přináší nové možnosti nejen pro veřejný sektor, ale i pro investory a soukromé stavebníky, kteří kladou důraz na bezpečí a dlouhodobou hodnotu nemovitosti.
Potvrzená balistická odolnost FB6 v praxi
Akreditované zkoušky potvrdily, že tvárnice Liapor M 240 RW splňují požadavky balistické třídy FB6, což je úroveň ochrany běžně vyžadovaná v bezpečnostně kritických objektech. Spojení odolnosti proti střelbě s kvalitní stavební fyzikou a nízkou hmotností z nich činí jedinečný konstrukční prvek, který dokáže reagovat na současné i budoucí výzvy v oblasti stavební bezpečnosti.
Další informace o zdivu Liapor najdete na www.liapor.cz
Společnost Liapor s.r.o. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů Liapor pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo. Díky tomu mají materiály Liapor lepší ...