Postavte si okrasné prvky i odolný mobiliář ze zahradní stavebnice z lehkého betonu
Ať už plánujete zútulnění zahrady u rodinného domu, předzahrádky, veřejného hřiště, vnitrobloku, odpočinkové zóny nebo parku, řešíte zajisté nejen funkčnost a design, ale i odolnost budoucího díla. Hledáte-li řešení na více než jednu či dvě sezóny, vyplatí se vybírat pečlivě.
U exteriérových prvků by tak váš výběr měl vždy začínat u materiálu, který snese nejen nepřízeň počasí, ale i dlouhodobé používání. Dřevěné, plastové i kovové prvky často v průběhu několika málo let mohou ztrácet nejen atraktivní vzhled, ale i funkčnost a vyžadovat nákladnou údržbu. Beton je proti tomu prakticky bezúdržbový a s minimálním úsilím může sloužit dlouhá desetiletí.
Multifunkční design
Řešení nabízí zahradní stavebnice Playstone z lehkého keramického betonu. Je to v podstatě přírodní materiál, který při citlivém využití do zahrady skvěle zapadne. Ať už v přírodní šedé variantě, nebo v některém z barevných provedení příjemně kontrastuje se zelení a dá vyniknout i květinovým záhonům.
Jeho unikátní tvar nabízí velkou variabilitu. Tvarovky lze k sobě skládat a vrstvit různými způsoby. Dutiny vybízejí k osázení vhodnými rostlinami nebo použití dekoračního zásypu. Lze je ale také překrýt praktickými kryty z různých materiálů a vytvořit tak místa vhodná k posezení, odkládání nebo jinému využití. Snadno tak vytvoříte okrasné stěny, lavice, zídky, vysoké květináče a další sestavy.
Jednoduchá montáž
Prvky Playstone jsou navržené tak, aby jejich použití bylo co nejjednodušší. Ve většině běžných realizací není nutné je jakkoliv spojovat nebo zpevňovat. Tvarovky mají dobrou stabilitu, a tak v praxi často postačí připravit rovný a pevný podklad, jednotlivé prvky přesně na sebe naskládat a vyrovnat pomocí vodováhy. Velkým benefitem je pak možnost celou sestavu kdykoli znovu rozebrat. Pokud se časem změní vaše potřeby, můžete prvky znovu použít na jiném místě nebo je uspořádat do nové podoby. Získáte tak řešení, které není jen praktické při stavbě, ale i flexibilní do budoucna. Pokud jde o vyšší konstrukce nebo projekty s většími nároky na stabilitu, lze samozřejmě sestavu doplnit o ocelovou výztuž a betonovou výplň.
V krátkém videu ze stavby bylinkové zahrádky se můžete přesvědčit, jak snadno se s prvky Playstone staví.
Na webu www.liastone.cz si můžete objednat prvky Playstone ve čtyřech barevných variantách i plastové a betonové kryty. Zároveň zde najdete vzorové sestavy a ukázky realizací.
Společnost Liapor s.r.o. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů Liapor pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo. Díky tomu mají materiály Liapor lepší ...