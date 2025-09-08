Posezení, které přestavíte na okrasnou stěnu? Objevte stavebnici Playstone!
Pokud hledáte takový zahradní inventář, mezi jehož vlastnosti patří dlouhá životnost, odolnost, variabilita a minimální nároky na údržbu, systém Playstone je ideálním řešením. Tato zahradní stavebnice z lehkého keramického betonu nabízí nespočet možností, jak během krátké doby postavit na zahradě téměř cokoliv, co si jen dokážete představit.
Nekonečné možnosti sestavení
Ať už potřebujete lavice kolem ohniště, posezení ke stolu na terase, okrasnou sestavu plnou květin na předzahrádce nebo stylové ohraničení dětského pískoviště, které částečně osázíte bylinkami a zbytek uzpůsobíte k sezení, Playstone vám to umožní.
Bude se měnit s vašimi nároky na zahradu
Systém je navržen tak, aby se dal snadno přestavět podle vašich aktuálních potřeb. Prvky se k sobě v naprosté většině případů nespojují, nelepí, nebetonují. V sestavách, které nemají zvýšené nároky na statiku, stačí na sebe jen jednoduše prvky naskládat. Proto je lze kdykoliv zase rozebrat, přemístit a znovu sestavit. Z pískoviště díky tomu může být za pár let okrasná stěna. Vaše zahrada se tak může měnit a růst spolu s vámi.
Široká nabídka krytů
Měnit vzhled i účel sestav vám pomohou i kryty, s nimiž raz dva vykouzlíte ideální sedací nebo odkládací plochu.
- Plastové kryty jsou dostupné v několika barvách a designech, což umožňuje snadné sladění s ostatními prvky vaší zahrady.
- Betonové kryty jsou skvělou volbou pro ty, kteří chtějí dlouhodobé řešení. Tyto kryty dodají vaší zahradě moderní a elegantní vzhled, který se hodí do jakéhokoli prostředí. Skvěle se hodí pro všechny stoly a odkládací plochy.
- Dřevěné kryty pomohou dodat sestavě přírodní vzhled. Navíc si je můžete pomocí nátěru přizpůsobit svým představám.
Konečně odolné vybavení
Playstone je pevný, stabilní a velmi odolný. Nemusíte se obávat poškození vlivem deště, slunce nebo mrazu, ani mechanického poškození způsobeného běžným provozem zahrady. Snese děti, domácí mazlíčky i veselé kamarády. Na rozdíl od lehkých plastových nebo dřevěných zahradních prvků, které se často po několika sezónách rozpadnou, Playstone zaručuje dlouhou životnost a odolnost.
Inspirace a nápady na liastone.cz
Na webu liastone.cz najdete galerii plnou inspirace, která vám pomůže objevit různé možnosti, které Playstone nabízí. Od jednoduchého posezení po originální zahradní projekty – nechte se inspirovat a vytvořte si prostor, který bude přesně podle vašich představ.
Společnost Liapor s.r.o. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů Liapor pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo. Díky tomu mají materiály Liapor lepší ...