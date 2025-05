Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Xella dosáhla významného pokroku ve snižování emisí CO₂, cirkulární ekonomice a bezpečnosti práce

Skupina Xella, přední evropský dodavatel udržitelných, efektivních a cenově dostupných stavebních řešení, zaznamenala v uplynulém roce významný pokrok v oblasti snižování emisí CO 2 , podpory cirkulární ekonomiky a zvyšování bezpečnosti práce. Společnost tak úspěšně naplňuje své ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti stanovené do roku 2030.

Emise CO 2 v rozsahu 1 a 2 klesly o 6,6 %, a to díky plnému efektu projektů, zvyšujících energetickou účinnost a realizovaných v roce 2023, a novým opatřením zavedeným v roce 2024. Produkce přitom zůstala stabilní. Významným milníkem byl přechod na moderní plynové kotle, které aktuálně fungují na zemní plyn a LPG, ale jsou připravené i na využití vodíku. Celkově Xella splnila ke konci roku 2024 přibližně 30 % svého cíle pro snížení emisí CO 2 do roku 2030. Tyto cíle jsou v souladu s klimatickou strategií, schválenou externí iniciativou Science Based Targets (SBTi).

Skupina zároveň dosáhla pokroku v oblasti cirkulární ekonomiky. Do roku 2030 si klade za cíl zcela eliminovat ukládání zbytků na skládky. V uplynulém roce se množství zbytkového materiálu z výroby pórobetonu a vápenopískových tvárnic, které byly uloženy na skládku, snížilo o 46 % ve srovnání s rokem 2023. Za účelem zlepšení cirkularity produktů Xella dále optimalizuje složení materiálů s cílem snížit podíl primárních surovin a upravuje svůj dodavatelský řetězec pro efektivnější zapojení druhotných surovin z recyklačních společností. Investuje také do rozšíření kapacit klíčových závodů, které budou schopny přijímat a zpracovávat zbytkový materiál, a vyvíjí nové produkty na bázi drceného a mletého pórobetonu nebo lehkých materiálů.

Xella také důsledně pokračuje v transformaci své kultury bezpečnosti. Počet úrazů s následnou pracovní neschopností se meziročně snížil o dalších 20 %. V rámci této proměny společnost rozšířila a zkvalitnila školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a směřuje k cíli zvýšit celkový počet hodin školení do roku 2030 o 58 %.

Christophe Clemente, generální ředitel skupiny Xella, uvedl:

„Udržitelnost je základem všeho, co děláme. Naše úsilí o snižování emisí CO 2 , podporu cirkulární ekonomiky a zajištění bezpečného pracovního prostředí přináší měřitelné výsledky. Bez nasazení našich zaměstnanců, dodavatelů a partnerů by tento pokrok nebyl možný. Děkujeme za jejich odhodlání a přínos. Společně budujeme udržitelný svět.“

Cécile Fages, Chief Sustainability and Communications Officer skupiny Xella, doplnila:

„Naše ESG strategie přináší konkrétní výsledky. Díky jasně definovaným cílům můžeme efektivně chránit nejen naše zaměstnance a životní prostředí, ale i širší komunitu, ve které působíme.“

Závazek společnosti Xella k udržitelnosti byl potvrzen i externími odborníky na ESG. V lednu 2025 získala skupina nové hodnocení od agentury S&P Global Ratings – skóre 52 v kategorii stavebních materiálů, oproti průměrnému skóre 37 v odvětví. To řadí Xellu mezi nejlepších 22 % společností v tomto sektoru.

Skupina Xella je dobře připravena na obrat v odvětví

Skupina v uplynulém roce dále optimalizovala síť svých výrobních závodů a revidovala celý dodavatelský řetězec. Tato opatření vedla k výraznému zvýšení efektivity a snížení fixních nákladů. I přes složitou makroekonomickou situaci tak zůstává Xella na cestě k naplnění svých ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti. Díky těmto krokům a očekávanému oživení trhu hledí skupina do budoucnosti s optimismem a ambicí překonat dosavadní výkonnost.

Příklady z České republiky: Lokální projekty podporující globální cíle

Přechod na elektrické vysokozdvižné vozíky v závodech Xella v Hrušovanech a Horních Počaplech snižuje emise CO 2 o 550 tun ročně

Myšlenka vybudování dobíjecí stanic a přechodu na elektrické vozíky je spojena s ESG strategií společnosti Xella a jedním z cílů snížit CO 2 emise při výrobě stavebních materiálů do roku 2030 o 42 %. V závodech v Hrušovanech u Brna a Horních Počaplech, kde společnost vyrábí stavební materiál Ytong, jsou nově v provozu nové elektrické vozíky s nosností do 2,5 a 7 tun. Celková flotila v obou závodech ročně sníží emise o zhruba 550 tun CO 2 .

Xella CZ oslavila 50 let svého výrobního závodu v Horních Počaplech kompletní výměnou všech deseti autoklávů a souvisejícího zařízení

Projekt výměny autoklávů byl pro závod zásadní, autoklávy jsou klíčovým zařízením při výrobě pórobetonu. Velký důraz byl kladen také na bezpečnost pracovníků závodu, která je nejen nejvyšší prioritou, ale v souladu se strategií udržitelnosti i pilířem základních hodnot společnosti. Součástí investice byla instalace celé řady bezpečnostních prvků a opatření. Díky instalaci nových plošin a koridorů byla usnadněna práce údržby v závodě. Přístup ke kontrolním bodům, případná oprava nebo výměna části nebo celého zařízení jsou pohodlnější a hlavně bezpečnější.

Tato investice podtrhuje závazek skupiny Xella zvládat ekonomické výzvy a také rozpoznávat příležitosti k růstu. Skupina Xella významně přispívá k místní ekonomice, vytváří pracovní příležitosti a podporuje udržitelný rozvoj. Pokračující investice skupiny posilují její pozici a zajišťují následný růst a stabilitu v České republice.

„Jsme připraveni pokračovat v našem úsilí a zavádět inovativní, vysoce kvalitní a udržitelné produkty, abychom naplnili očekávání našich zákazníků a investorů při stavbě nebo rekonstrukci jejich bydlení,“ říká Igor Forberger, CSO/COO Xella CZ/SK.

Další informace jsou také k dispozici na webových stránkách Xella:

www.xella.cz/cs_CZ/udrzitelnost-report-2024