Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Jak zvládnout stavbu s minimem řemeslníků? Řešením jsou cihlové stěny KM Beta

Jak zvládnout stavbu s minimem řemeslníků? Řešením jsou cihlové stěny KM Beta

Znáte to také: klasické ruční zdění vyžaduje mnoho šikovných rukou, které je třeba zaplatit a hlídat. Ale jde to i jinak. Stačí když do hlavní role obsadíte cihlové stěny KM Beta. Ulehčují manuální práci a eliminují chyby při výstavbě. Stavbu tak zvládnete za pouhý jeden den a to i s minimem řemeslníků.