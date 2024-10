Technologie cihelných stěn s mottem Rychlá stavba bez dřiny aneb zdivo v sedmi krocích

V rozhovoru na veletrhu For Arch představil Vlastimil Sova, technický konzultant společnosti KM Beta, technologii cihelných stěn. Systém urychluje a zlevňuje výstavbu a je určen zejména pro pravoúhlé půdorysy. V hodonínském závodě společnosti se cihelné stěny strojně připravují ze systému Profiblok a Sendwix.

Tato technologie je primárně vhodná pro pravoúhlé tvary a projektant by měl ctít jak výškový, tak délkový modul 250 mm, případně délkově 125 mm. „Robotická linka v závodě v Hodoníně vyzdí prvkové zdivo do jednotlivých stěn. Ty se přivezou na stavbu, kde se sesadí do hotové konstrukce,“ říká Vlastimil Sova.

„Cihlové stěny lze připravit z obojího zdiva, které KM Beta vyrábí, v první řadě je to keramické zdivo Profiblok tloušťky 240 a 300 mm, a také vápeno-pískové zdivo Sendwix ve třech tloušťkách 250, 200 a 175 mm. Primárně se tedy jedná o nosné zdivo,“ vysvětluje Vlastimil Sova.

Montáž cihlových stěn obvykle zvládne firma s třemi pracovníky. Pakliže firma nemá zkušenost, zaškolí technik společnosti KM Beta na první realizaci pracovníky firmy. „Nicméně zvláštní znalost nebo kvalifikace není potřebná,“ ubezpečuje Vlastimil Sova. „Jedná se o jednoduchou manipulaci nikoliv tedy cihel, ale cihlových stěn, ale princip je tentýž.“

Všech sedm kroků, o kterých je řeč v nadpisu článku, a řadu dalších detailů jako např. spojení stěn, řešení instalací a další vysvětluje Vlastimil Sova v rozhovoru.