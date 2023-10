Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Heluz LEVEL UP 2022/2023 zná své vítěze

Heluz LEVEL UP 2022/2023 zná své vítěze

Dne 12. 10. 2023 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023 „Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému Heluz“.

Celá akce probíhala v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, kde se studenti, učitelé a partneři vzdělávacího projektu Stawebnice mohli těšit na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023, na představení novinek v projektu Stawebnice, prohlídku Pavilonu Anthropos zaměřenou na původ a vývoj člověka a počátcích jeho kultury, a především na společné osobní setkání.

Soutěž Heluz LEVEL UP, která je určena pro studenty 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních se i letos těšila oblibě. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 studentů ze 12 stavebních škol z České a Slovenské republiky, z nichž bylo 44 soutěžních projektů odevzdáno a hodnoceno porotou soutěže Heluz LEVEL UP.

V rámci soutěže měli studenti za úkol vyprojektovat rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, a to za využití výrobků firmy Heluz a partnerů projektu Stawebnice. Podmínkou bylo vyhotovení soutěžních projektů v softwaru umožňující exportování BIM modelu do formátu IFC a navržení objektu s ohledem na energetickou náročnost stavby. Finálové práce byly hodnoceny energetickým specialistou.

Ze všech odevzdaných soutěžních prací postoupilo do celostátního kola 5 prací. Vybrat výherce soutěže Heluz LEVEL UP 2022/23 bylo pro porotu nelehkým úkolem. Studenti prokázali vysoké dovednosti při návrhu rodinného domu, a to od konstrukčně-technického řešení až po architektonické ztvárnění stavby. Milým překvapením byla i kvalita projektové dokumentace s ohledem na minimalizaci energetické náročnosti stavby.

A jak dopadlo celkové vyhodnocení soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023?

Umístění Soutěžící Vedoucí práce Škola 1. místo Amálie Seiterová

(cena: 25 000 Kč) Ing. Ondřej Lyčka

(cena: 10 000 Kč) Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace 2. místo Martin Wolf

(cena: 15 000 Kč) Ing. František Němec

(cena: 7 500 Kč) Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Volyně 3. místo Daniel Hašek

(cena: 10 000 Kč) Ing. Petra Hamerská

(cena: 5 000 Kč) Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace Finalista Lucie Látalová

(cena: věcná) Ing. Lenka Benovičová

(cena: věcná) Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace Finalista Adam Profota

(cena: věcná) Ing. Pavla Tichá

(cena: věcná) Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

Se soutěžním zadáním se nejlépe poprala studentka Amálie Seiterová pod vedením Ing. Ondřeje Lyčky ze SPŠ stavební Brno, která si odnesla krásnou finanční odměnu v hodnotě 25 000 Kč. Soutěžní práce Amálie zasluhuje obdiv, jelikož i v energetickém hodnocení dopadl její projekt nejlépe. Gratulujeme!

Na druhém místě se umístil student Martin Wolf pod vedením Ing. Františka Němce z Vyšší odborné školy a SPŠ Volyně. Druhé místo bylo oceněno částkou 15 000 Kč. Třetí místo patří studentovi Danielovi Haškovi pod vedením Ing. Petry Hamerské ze SPŠ stavební a obchodní akademie, Kadaň. Třetí místo bylo oceněno částkou 10 000 Kč. Opominout nesmíme ani poslední dva finalisty z celostátního kola soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023, a to Lucii Látalovou (Ing. Lenka Benovičová) a Adama Profotu (Ing. Pavla Tichá) ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, kde chválíme nejen konstrukční provedení, ale zejména vizualizace navrhovaných staveb.

Za důsledné vedení studentů v soutěži Heluz LEVEL UP patří poděkování všem učitelům, kteří zastávali roli vedoucího soutěžní práce, a které jsme v případě umístění na stupních vítězů ocenili také finanční částkou. Vítězové celostátního kola vybojovali nejen finanční odměny pro sebe, ale zajistili také svou výhrou věcnou cenu, která putuje přímo na jejich školu – Projektor Epson EB-L260F, Revopoint Mini 3D Scanner, Plotter HP DesignJet T650 24´´.

Ročník 2022/2023 soutěže Heluz LEVEL UP „Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému Heluz“ opět předčil naše očekávání a jsme rádi, že na školách stavebního zaměření máme mnoho slibných nadějí, o kterých v oboru stavebnictví ještě uslyšíme.

Těšíme se na další ročník soutěže Heluz LEVEL UP a věříme, že bude tak úspěšný, jako v tomto roce!

Novinky v projektu Stawebnice

Při příležitosti slavnostního vyhodnocení soutěže Heluz LEVEL UP byly na akci představeny novinky ve vzdělávacím projektu Stawebnice. Jedná se zejména o zcela nový responzivní WEB STAWEBNICE, který funguje na všech běžně používaných zařízení: www.stawebnice.online/cz/index.php

Na nových stránkách projektu Stawebnice najdete mimo jiné IFC Čtečku Stawebnice, která je zcela zdarma, a která je nově zařazena do podmínek nového ročníku soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023 jako prostředek pro odevzdání soutěžních projektů. Ve stavební příručce Stawebnice jsou také nově připravené kapitoly „Stavební angličtina pro budoucí stavaře“, nové animace na téma „Navrhování staveb“, nové kapitoly stavebního zaměření, 3D detaily v interaktivním modelu domu Stawebnice a mnoho dalšího. Neváhejte a objevte další novinky a výhody projektu Stawebnice na stránkách www.stawebnice.online/cz/index.php.