HELUZ patří mezi nejlépe řízené české firmy

Česká rodinná společnost HELUZ získala certifikát nejlépe řízené firmy v prvním českém ročníku celosvětového programu Best Managed Companies (BMC).

V programu, který detailně hodnotí přihlášené soukromě vlastněné společnosti dle přísných mezinárodní parametrů, ocenila společnost Deloitte deset českých firem. Certifikát nejlépe řízené firmy získaly (v abecedním pořadí) AKESO holding, HELUZ, LIKO-S, NWT, Packeta (Zásilkovna), Pilulka Lékárny (Pilulka.cz), PSN, SPEED LEASE (Sixt.cz), TITAN – Multiplast a ZLKL.



Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti HELUZ

„Je to pro nás skvělá zpětná vazba o tom, jak se snažíme dělat svou práci. Jsme velmi hrdí na toto ocenění, které mimo jiné odráží náš přístup k podnikání. Jsme také hrdí na naše zaměstnance, kteří společně a odpovědně pro HELUZ pracují a zásadním způsobem přispívají k úspěchům společnosti. A v neposlední řadě cítíme závazek. Každé takové ocenění je impulzem k další práci, protože dostat se na špici je těžké, ale mnohem důležitější je se na ni udržet,“ komentoval zisk ocenění Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti HELUZ a dodal: „Jakožto ryze česká firma, které propůjčili své jméno její majitelé, máme svou strategii postavenou na prozákaznickém přístupu, dlouholetém budování dobrého jména a na produktech s vysokou mírou přidané hodnoty. Je vidět, že se vyplatilo zvolit si vlastní cestu, trochu jinou než jiné firmy v oboru, a upřednostnit perspektivu před rychlým ziskem.“

Program BMC byl založen v roce 1993 v Kanadě a od té doby je nejvýznamnějším podnikatelským oceněním svého druhu. Nyní se uděluje již ve 20 zemích světa. Firmy v programu Czech Best Managed Companies posuzuje nezávislá porota složená ze sedmi odborníků. Společnosti musí splňovat požadovanou úroveň ve čtyřech hlavních pilířích – Strategie, Produktivita a inovace, Řízení a finanční výkonnost a Firemní kultura. Přihlášené firmy procházejí vícefázovým programem, během něhož vedení firem připravuje svou přihlášku s odborníky Deloitte v rámci intenzivních workshopů, takzvaných BM labů. Jejich ověřená metodika firmám poskytuje odbornou zpětnou vazbu a poradenství v oblastech řízení. Přihlášky jsou podkladem pro rozhodnutí poroty, jejíž členové jsou pro zajištění objektivity nezávislí z pohledu přihlášených firem i Deloitte. Více informací na www.bestmanaged.cz.





Do projektu se společnost HELUZ přihlásila na doporučení obchodního partnera. „Vyplnili jsme krátký dotazník, zaslali požadované informace a čekali co bude,“ pokračuje Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti: „Za nedlouho nás kontaktovali zástupci pořádající společnosti Deloitte s tím, že pro pokračování je nutné absolvovat společný workshop. Domluvili jsme tedy termín a formou řízené diskuze se zástupci pořadatele a jeho partnerů prošli témata jako strategie, řízení a finanční výkonost, produktivita, inovace a firemní kultura. Jednotliví členové našeho týmu odpovídali na otázky a popisovali naše fungování.“

Z rodinné firmy HELUZ se stal největší český výrobce kompletního cihelného stavebního systému, který udává trendy ve stavebnictví na českém trhu a úspěšně se prosazujete na okolních trzích. Tomu odpovídají i další plány rozvoje společnosti pro nejbližší roky. „Naším cílem je především udržet si svou pozici ve stavebním sektoru. Je nám jasné, že zlepšování se je nikdy nekončící proces a stále nacházíme nové a nové oblasti, které je třeba posouvat dál. Mimo to jsme do naší skupiny v minulých letech získali další společnosti. V rámci diverzifikace oboru jsme koupili dřevovýrobu s automatickou linkou na výrobu palet. Budujeme sportoviště v Šindlových Dvorech u Českých Budějovic, kde provozujeme nejen sportovní a výcvikovou střelnici, ale nově i golf driving range. Majetkově jsme vstoupili do online agentury X Production a mezi naše poslední akvizice patří odkoupení 100 % podílu ve společnosti CIKO s. r. o., která patří mezi přední výrobce komínových systémů. Nyní se potřebujeme soustředit na integraci nově získaných aktiv do skupiny HELUZ, najít vhodná propojení a maximalizovat synergické efekty. Máme ale připraveny i jiné, zcela nové projekty, o kterých ale zatím nemohu více hovořit,“ Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti HELUZ.

Nejlépe řízené firmy prvního ročníku Czech Best Managed Companies 2020:

Firma (dle abecedy) Odvětví Rok založení AKESO holding a.s. zdravotní péče 2017 HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. cihlářský průmysl 1992 LIKO-S, a.s. stavební průmysl 1992 NWT a.s. ICT, biotechnologie, výroba plastů 1992 Packeta s.r.o. (Zásilkovna) logistické služby 2010 Pilulka Lékárny a.s. (Pilulka.cz) prodej léků a léčiv 2013 PSN s.r.o. nemovitosti 1991 SPEED LEASE a.s. (Sixt.cz) autopůjčovna 1995 TITAN – Multiplast s.r.o. zpracování plastů 1997 ZLKL, s. r. o. strojírenský průmysl 1993