Cihlový dům se prohnul jako luk Kvůli výhledům si manželé postavili nový dům

Na začátku obvykle bývá přání postavit si dům, teprve pak se pro jeho realizaci hledá vhodný pozemek. U jedné jihočeské rodiny zafungoval myšlenkový proces opačně.

Když se v obci začala prodávat parcela na kopci s neopakovatelnými výhledy, rozhodli se, že si na ní postaví dům. Ač už jeden měli o pár desítek metrů dál. Vysněnými výhledy se dnes kochají díky „zelenému“ cihlovému domu s rozsáhlým prosklenými plochami. Do oblouku prohnutá křivka celé jižní strany je vtahuje do okolní krajiny a skýtá jim výhledy na tři světové strany.

Rodina v obci na Doudlebsku bydlela více než dvacet let. Když se naskytla možnost koupit parcelu na kopci, neváhala. „Byla by škoda takovou příležitost nevyužít, pozemek má unikátní výhledy na pohoří Blanského lesa i jeho nejvyšší vrchol Kleť,“ vzpomíná na impulz ke stavbě nového domu investor. Nakonec se tím vyřešila i otázka, zda starší dům po odchodu dospělých dětí rekonstruovat. „S manželkou jsme si řekli, že jednodušší bude postavit si nový menší a modernější dům,“ pokračuje majitel. Že bude stavba klasicky zděná (broušené cihly HELUZ) a co nejvíce prosklená (okenní systémy Schüco), věděl od začátku. Tradičně hranatého domu se však od architekta nedočkal. Protáhlý obdélníkový pozemek, který má na šířku sotva 16 metrů, inspiroval architekta k atypickému objektu ve tvaru prohnutého luku, díky kterému nemají obyvatelé domu výhledy jen ploché, ale doslova trojrozměrné.

„Celá jižní stěna domu je oblouková, největší dynamiky zaoblení dosahuje oblouk v obývacím pokoji. Důvodem byla snaha oddálit obytné prostory od hranice pozemku a zajistit soukromí a ty nejlepší výhledy do okolí. Tradiční kvádr by byl agresivní, místnosti by byly vtlačeny příliš blízko k sousednímu pozemku a chyběl by ten intimní odstup vyplněný zahradou. Tvar domu je díky oblouku jemný a přirozený,“ vysvětluje ideu architekt ing. Josef Vostracký.

Stavební pozemek na kraji obce byl svažitý k západu, s převýšením cca 4,5 m od příjezdové komunikaci na východní straně. Delší stranou je orientovaný na jih, na západní straně otevírá výhledy na pohoří Blanského lesa. Obytné podlaží (přízemí) navazuje na úroveň parcely u příjezdu, na západní straně pak přechází v krytou terasu, která už je sloupy vynesena nad úrovní zahrady a před nepřízní počasí je chráněna skleněnou stěnou. Podlaha podzemního podlaží je cca pod třetinou přízemí a navazuje na dolní část zahrady, která byla srovnána.

Dvě parkovací stání jsou umístěna pod přesahem střechy, pod kterým obyvatelé dojdou až k hlavním dveřím na severní straně. Za zádveřím je chodba a z ní jsou přístupny všechny místnosti. Denní část s kuchyní, jídelním koutem a proskleným obývacím pokojem směřujícím na jih, i další dva pokoje, toaleta, koupelna a šatna. Ložnice má vlastní koupelnu se saunou.

Obvodové zdivo přízemí bylo vyzděno z broušených cihel HELUZ FAMILY 25, které se v tloušťce 250 mm používají pro konstrukce s dodatečnou izolací. V tomto případě se jednalo o zateplení minerální rohoží ve dvojitém roštu a zavěšenou fasádu z desek a modřínových latí, které vytvářejí příjemný přírodní design. Zděná stavba v kombinaci s hliníkovými okenními systémy Schüco AWS 90.SI+ s tepelně izolačními trojskly splnila požadavek majitele na pasivní dům, ze kterého v zimě zbytečně neuniká tepelná energie a v létě naopak nepustí sluneční výheň do interiéru. To bylo úspěšně prověřeno v Blower door testu, tedy změřením vzduchotěsnosti obálky a investoři tak získali dotaci z programu Zelená úsporám. K tepelné pohodě v domě přispělo i vytápění tepelným čerpadlem s vrtem a občas investora, když je na zahradě, u srdce zahřeje i pochvala kolemjdoucích a cyklistů, kteří v kopci zastaví, a jsou slyšet, jak originální dům chválí.

O projektu

Název: Rodinný dům v jižních Čechách

Autor projektu: Ing. Josef Vostracký, Ateliér Vostracký

Konstrukce: Podzemní podlaží je zděné ze šalovacích vybetonovaných tvárnic, strop železobetonový. Obvodové zdivo přízemí je z cihelného systému HELUZ – HELUZ FAMILY 25, příčky a překlady HELUZ.

Hliníkové systémy Schüco - okenní systémy s trojitým izolačním sklem Schüco AWS 90.SI+ a Schüco AWS 75.SI+ osazeny předsazenou montáží DAFE PUREX, dveřní systémy Schüco ADS 90.S a Schüco ADS 75.SI

Výrobce hliníkových okenních a dveřních systémů Schüco: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.

Zastavěná plocha: rodinný dům 143 m2, zastřešená terasa na úrovni přízemí 24 m2, plocha přístřešku pro parkování 35 m2, podzemní podlaží 53 m2, sklad 23 m2.