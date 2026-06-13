Ve 14. ročníku Rigips Trophy zvítězila jihlavská aréna, pražské OC Černý Most a Domov pro seniory ve Vendolí
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Ve 14. ročníku Rigips Trophy zvítězila jihlavská aréna, pražské OC Černý Most a Domov pro seniory ve Vendolí
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Již 14. ročník soutěže Rigips Trophy opět potvrdil, že suchá výstavba v Česku posouvá hranice moderní architektury. Odborná porota vybírala z 43 přihlášených projektů, mezi kterými dominovala precizní řemeslná práce, unikátní design a inovativní řešení od společnosti Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ. Nejzdařilejšími počiny posledních dvou let se staly Horácká multifunkční aréna v Jihlavě, Obchodní centrum Černý Most v Praze a Domov pro seniory Vendolí u Svitav. Letošní ročník navíc ozvláštnila nová podoba cen, kterou navrhl mladý umělec Petr Matoušů. Večerem provedla Simona Babčáková a hudební doprovod zajistil Čechomor se zpěvačkou Martinou Pártlovou.
Sádrokarton v Česku stále silněji konkuruje tradičním stavebním materiálům. Soutěž Rigips Trophy, pořádaná každé dva roky, oceňuje realizační firmy za vynikající řemeslné zpracování sádrokartonových systémů a ukazuje, kam až sahají možnosti suché výstavby. „Je patrné, že architekti i projektanti jsou při práci se sádrokartonem stále odvážnější a jejich experimenty jsou rok od roku pozoruhodnější. Budoucnost stavebnictví možná leží právě v suché výstavbě, protože je rychlá a úsporná a stále častěji se stává součástí prefabrikovaných staveb. Rozvíjí se také akustické řešení bytů, kulturních a školních zařízení nebo třeba restaurací,“ říká Nikola Hoffmann, člen představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ. S čím se ale stavební trh nadále potýká, je samozřejmě nedostatek řemeslníků. „Vzdělávání manuálních pracovníků v Česku stále pokulhává. Situaci se nicméně pokouší změnit například naše Škola suché výstavby, která pořádá kurzy suché výstavby pro amatéry i profesionály, a stát tak svým způsobem nahrazuje,“ dodává Radek Šafář, obchodní ředitel značky Rigips.
Do soutěže se mohou hlásit nejrůznější projekty – od rodinných domů a bytových komplexů přes obchodní prostory a kanceláře až po školská zařízení či domovy pro seniory. Odborná porota letos hodnotila celkem 43 projektů, u nichž posuzovala především kvalitu řemeslného zpracování sádrokartonu, originalitu a technologickou úroveň. Své favority vybírala i veřejnost v online hlasování a na místě během galavečeru.
Absolutním vítězem se stala Horácká multifunkční aréna v Jihlavě
Odborná porota letos nejvíce ocenila novou jihlavskou hokejovou arénu, za jejíž realizací stojí firma GEMO a.s. Stavba využívá sádrokartonové konstrukce tvarované do obloukových a segmentových linií, které respektují architektonické řešení haly a zároveň splňují přísné požadavky na požární bezpečnost. Prostor pod střechou doplňují černé akustické prvky Ecophon Solo, které nenápadně splývají se stropem, a přitom výrazně zlepšují akustický komfort pro diváky i sportovce.
Druhé místo: Obchodní centrum Černý Most, Praha
Celkové druhé místo obsadilo pražské obchodní centrum Westfield na Černém Mostě, jehož renovaci provedla firma EKOMONT, spol. s r.o. V realizaci dominují ohebné desky Glasroc H Riflex a akustické desky Rigitone zakomponované do oblých tvarů stropních lamel.
Třetí místo: Domov pro seniory Vendolí, Svitavy
Na třetím místě se umístila novostavba domova pro seniory ve Vendolí od realizační firmy IZOS Lubná s.r.o. Dominantou interiéru jsou zakřivené akustické podhledy, které se stáčejí ke kmeni stromu – symbolickému středu celého prostoru. Jemně rozmístěné světelné body ve stropě připomínají korunu stromu a vytvářejí měkké osvětlení podporující pocit domácí pohody. „Největší výzvou pro nás byl právě detail v podobě stromu, který celému prostoru vévodí. Bylo třeba precizně propracovat všechny detaily a napojení prvků. Naším cílem bylo, aby bylo místním klientům v prostoru příjemně,“ říká Petr Uher z IZOS Lubná.
První dva vítězné projekty postupují do mezinárodního kola soutěže Saint-Gobain Gypsum Trophy, které proběhne v dubnu příštího roku v Madridu.
Své ceny rozdala i široká veřejnost. V online hlasování zvítězila vzdušná dřevostavba rodinného domu v Nechvalíně. Diváci v sále označili za svého favorita vítěze třetího místa, dům pro seniory ve Vendolí.
Letošní ročník přinesl novinku v podobě nové trofeje od Petra Matoušů. Cena svými oblými liniemi vzdává hold řemeslným možnostem sádrokartonu, který v rukou zkušených realizátorů dalece přesahuje rovné stěny a dokáže vytvářet prostorové kompozice ovlivňující akustiku i atmosféru celého interiéru.
Vedle hlavních ocenění porota udělila i několik speciálních cen:
- Cena technického garanta: Prima Gips cz s.r.o. za Bytový dům zámek Jince
- Cena Školy suché výstavby: Městys Švábenice za ZŠ Švábenice
- Cena produktového managementu: Pozemní stavby Mašek s.r.o. za ZŠ VIA Beroun
- Cena obchodního ředitele: GipS-In s.r.o. za Sanatorium Libella, Doubravčice
- Cena člena představenstva SGCP: JUKOS s.r.o. za Kancelářskou budovu Organica, Ostrava
Přehled vítězných projektů v jednotlivých odborných kategoriích:
- Dřevostavby – Sídlo a výrobní hala Hutchhouse, Nechvalín, realizační firma AESPB Konsult s.r.o.
- Rodinné a bytové domy – Bytový dům zámek Jince, realizační firma Prima Gips cz s.r.o.
- Společenská a kulturní zařízení – Horácká multifunkční aréna Jihlava, realizační firma GEMO a.s.
- Obchodní prostory – Obchodní centrum Černý Most, Praha, realizační firma EKOMONT, spol. s r.o.
- Prostory občanské vybavenosti – Domov pro seniory Vendolí, realizační firma IZOS Lubná s.r.o.
- Školská zařízení – ZŠ VIA Beroun, realizační firma Pozemní stavby Mašek s.r.o.
O Rigips Trophy
Rigips Trophy je národním kolem mezinárodní soutěže Saint-Gobain Gypsum Trophy, jejímž cílem je podpořit umění, dovednost a kvalitu práce realizačních firem z oblasti suché vnitřní výstavby (ale také architektů a projektantů). Podmínkou účasti je, aby byl navržený objekt postaven na území České republiky a aby při jeho výstavbě byly použity systémy Rigips, předepsaná pravidla jejich montáže a aplikační návody.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...