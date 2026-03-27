Využijte strop na maximum: podhledy Rigips pomohou s akustikou, designem i vytápěním
Požadavky na podhledy se v moderních budovách rychle zvyšují. Vedle estetiky dnes projektanti řeší prostorovou akustiku, hygienické standardy a integraci technologií TZB. Všechny tyto nároky snadno pokryjete díky podhledovým systémům Rigips. Jde o ucelené skladby materiálů, které se přizpůsobí různým typům prostor i provozním podmínkám.
Portfolio Rigips zahrnuje akustické perforované podhledy, designové kazetové systémy, hygienické podhledy i konstrukce pro integraci sálavého chlazení a vytápění. Jednotlivé systémy můžete kombinovat podle konkrétních požadavků projektu.
Mějte akustiku pod kontrolou
U místností, kde je klíčová doba dozvuku a srozumitelnost mluveného slova (např. učebny nebo posluchárny), je ideální řešit akustiku už v návrhu. Důležitou roli hraje vyvážená kombinace zvukově pohltivých a odrazivých ploch, která usměrní šíření zvuku v celém prostoru.
Akustické podhledy z desek Rigitone nebo Gyptone BIG dávají projektantům možnost tyto vlastnosti přizpůsobit charakteru interiéru. Desky lze navíc použít nejen na strop, ale také na svislé konstrukce. Tím se může akustika místnosti snadno a přesně doladit.
Podhled jako architektonický nástroj
Současné projekty kladou důraz i na vizuální kvalitu interiéru. Díky podhledovým systémům Rigips realizujete nejen standardní kazetové rastry, ale také velkoformátové bezesparé plochy nebo tvarově členité konstrukce.
U perforovaných desek je možné vybírat z různých tvarů perforací i jejich uspořádání. Velmi efektně působí například ohebné sádrokartonové desky Gyptone BIG Curve, se kterými lze snadno vytvořit obloukové konstrukce.
Vybrané kazetové podhledy (např. Eurocoustic) jsou navíc dostupné v široké škále povrchových designů a barevných variant. Podhled tak může fungovat jako finální pohledová vrstva bez nutnosti dodatečné malby.
Výhodou je, že ani u designově náročných řešení není nutné ustupovat z technických požadavků. Podhled si zachovává požadované akustické vlastnosti, mechanickou stabilitu i návaznost na ostatní systémové prvky.
Hygienické podhledy snadno vydezinfikujete
Specifické požadavky platí pro zdravotnická zařízení, laboratoře nebo potravinářské provozy. Zde je důležitá hlavně snadná omyvatelnost povrchu a dlouhodobá provozní odolnost.
Pro takové aplikace navrhl Rigips podhledy s baktericidními a fungicidními účinky. Klíčovým prvkem jsou tu hygienické sádrové kazety Gyprex Bio/Asepta a minerální kazety Tonga Ultra Clean. Lze je omývat i dezinfikovat jak ručně, tak tlakovým zařízením.
Strop pro celoroční tepelnou pohodu
Díky podhledům už nemusíte používat klasické klimatizace nebo radiátory. Řešení Rigips umožňují podhled využít jako sálavou plochu, která přispívá k rovnoměrné teplotě v místnosti. Výsledkem je vysoký tepelný komfort bez průvanu a bez hluku ventilátorových jednotek.
Jedná se o aktivní podhledy Rigips Prothermo. Tvoří je speciální SDK desky Climafit Base nebo jejich akustická, perforovaná varianta Rigitone Climafit – obě s příměsí grafitu (λ = 0,52 W/m·K). Nad desky se instalují vodovodní registry od partnerských výrobců. Podle nastavené teploty vody pak podhled buď ohřívá, nebo ochlazuje okolní prostředí.
Naplánujte si podhled v aplikacích Rigips
S návrhem podhledu pomůže online akustická aplikace Rigips. Umožní vám posoudit dobu dozvuku a zvolit vhodnou skladbu podhledu.
Potřebujete klientům ukázat, jak bude podhled vypadat ve skutečnosti? Rigips má také nástroj pro vizualizace. Snadno v něm porovnáte různé perforace, rastry i designy a sladíte technické řešení s výsledným vzhledem interiéru.
Pokud se chcete o akustických podhledech dozvědět víc, ozvěte se přímo technickým specialistům z Rigipsu. Zdarma vám poradí s výběrem vhodného systému i s montážním postupem. Navíc také spočítají orientační spotřebu materiálu pro váš projekt.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...