Dlažba rozhoduje o funkčnosti i vzhledu prostoru
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Dlažba rozhoduje o funkčnosti i vzhledu prostoru
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Zpevněné plochy dávno nejsou jen praktickým detailem kolem domu nebo ve městech a parcích. Od dlažby chceme, aby zvládla každodenní zátěž, dobře vypadala, snadno se udržovala a ideálně také pomáhala s hospodařením s dešťovou vodou. Jak správně vybrat a nepřebrat? Všechny uvedené požadavky splňuje například dlažba VIA TECH, dostupná i v retenčním provedení, od rodinné firmy CS-BETON.
Dlažba patří k prvkům, které zásadně ovlivňují komfort i životnost venkovního prostoru. U rodinného domu určuje charakter terasy, zahradních cest, okolí bazénu nebo příjezdové plochy. Ve veřejném prostoru zase spolurozhoduje o tom, zda bude chodník, parkoviště, náměstí či okolí občanské vybavenosti bezpečné, trvanlivé, architektonicky zajímavé a dobře udržovatelné. Shrnuto a podtrženo, výběr vhodné betonové dlažby není jen otázkou estetiky, ale také technických parametrů, způsobu zatížení a dlouhodobé péče.
Společnost CS-BETON, český rodinný výrobce betonových prvků pro zahrady, dopravní stavby i městský mobiliář, nabízí široké portfolio dlažeb pro soukromé i veřejné použití. Jedním z nejoblíbenějších produktů je dlažba VIA TECH, která kombinuje nadčasový vzhled, příznivou cenu, snadnou pokládku i praktické využití. Je tvořena skladbou tří typů kamenů střední velikosti, což umožňuje variabilní pokládku bez dlouhých spár a přirozeně působící výslednou plochu. „VIA TECH je typem dlažby, která dobře funguje v každodenní praxi. Investorům nabízí atraktivní vzhled, projektantům a realizačním firmám srozumitelné technické řešení a uživatelům dlouhou životnost bez složité údržby,“ říká Marek Matějka, obchodní ředitel společnosti CS-BETON.
Univerzální řešení pro zahradu i veřejný prostor
Velkou výhodou této dlažby je univerzálnost. Uplatní se na terasách, zahradních chodnících, v okolí pergol, bazénů i vstupů do domu, ale také na příjezdových cestách a dalších zpevněných plochách, kde je třeba počítat s vyšší zátěží. Výška 6 cm je vhodná pro plochy zatěžované osobními vozidly, například příjezdy k rodinným domům, zatímco výška 8 cm rozšiřuje možnosti použití i na komunikace a plochy s častějším pojezdem těžších vozidel. Díky tomu může stejný typ dlažby sjednotit více částí pozemku nebo veřejného prostranství, aniž by prostor působil roztříštěně. Tomu pomáhá i široká paleta nabízených barev. Provedení Colormix dodává dlažbě živost a hloubku, protože se v ní prolíná více odstínů, zatímco varianta Naturcolor pracuje s přirozeným odstínem přírodních materiálů.
Betonová dlažba má velkou výhodu v možnosti lokálních oprav, protože v případě potřeby lze jednotlivé kameny rozebrat a znovu položit. To je důležité nejen u rodinných domů, ale také v obcích a městech, kde se pod zpevněnými plochami často nachází technická infrastruktura.
Dešťová voda má zůstat tam, kde spadne
Stále důležitějším tématem je i ve stavebnictví hospodaření s dešťovou vodou. Dřívější přístup, který se soustředil hlavně na rychlé odvedení srážek do kanalizace, postupně nahrazuje snaha vodu zadržet v místě dopadu a umožnit její vsakování do podloží. Tento princip pomáhá snižovat zatížení kanalizační sítě, podporuje doplňování spodních vod a přispívá k příjemnějšímu mikroklimatu v zastavěném území.
Na tento trend reaguje i CS-BETON nabídkou retenčních dlažeb. Konkrétně dlažba VIA TECH ECO je navržena s širšími distančníky a na spodní straně kamenů má speciální odtokové kanálky. Zachovává tak estetiku a skladbu klasické VIA TECH a zároveň přidává ekologický rozměr, který je dnes důležitý pro soukromé investory, architekty, projektanty i samosprávy. Vhodná je tam, kde má zpevněná plocha plnit nejen pochozí či pojezdovou funkci, ale zároveň pomáhat s přirozeným vodním režimem pozemku.
„Zájem o retenční a vsakovací dlažby roste nejen u měst a obcí, ale také u majitelů rodinných domů. Lidé si uvědomují, že voda je stále vzácnější zdroj, který je potřeba zadržet na místě, nikoli ho co nejrychleji odvést pryč,“ doplňuje Marek Matějka.
Vybrané varianty dlažby VIA TECH jsou až do konce června dostupné v obchodní síti partnerů společnosti CS-BETON za výhodné ceny.