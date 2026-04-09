Ekologická dlažba kolem domu: zpevnění ploch a efektivní hospodaření s dešťovou vodou
Moderní zpevněné plochy nemusí vždy představovat nepropustné konstrukce s rychlým odvodem dešťové vody do kanalizace. V souladu se současnými principy hospodaření se srážkovou vodou lze využít ekologické dlažby, které umožňují její vsakování přímo na pozemku, a tím zlepšují mikroklima a zároveň plní i plnohodnotnou funkci příjezdů, chodníků i parkovacích stání. Jaké řešení je vhodné pro rodinný dům?
Způsob, jakým dnes řešíme zpevněné plochy kolem rodinných domů, se postupně mění. Vlivem klimatické změny dochází k častějším výskytům extrémů – dlouhodobého sucha i krátkodobých intenzivních srážek. Tradiční přístup založený na rychlém odvedení vody do jednotné či dešťové kanalizace se proto ukazuje jako dlouhodobě neudržitelný. Stále častěji se proto uplatňuje opačný princip – vodu na pozemku zadržet a umožnit její přirozené vsakování.
Ekologické dlažby tento přístup přenášejí do praxe. Nejenže zpevňují plochy kolem domu, ale zároveň plní i funkci infiltračního prvku, kdy dochází k doplnění zásob podzemní vody, snížení povrchového odtoku a omezení tepelného ostrova. Výsledkem je příjemnější prostředí pro bydlení i nižší nároky na zavlažování zahrady.
Řešení pro každého
Portfolio společnosti CS-BETON dnes pokrývá širokou škálu ekologických řešení – od jednoduchých vegetačních prvků až po sofistikované vsakovací systémy. Jednotlivé typy dlažeb se liší konstrukcí i mírou vsakování, takže je možné zvolit variantu odpovídající konkrétním podmínkám na pozemku i požadavkům na zatížení.
Vegetační dlažby: přirozené propojení zpevněné plochy a zeleně
Nejrozšířenější variantu představují vegetační tvárnice, které kombinují pevný povrch s podílem zeleně. Typickým příkladem je dlažba Green blok, jež umožňuje zatravnění nebo výplň kamenivem a zachovává významnou část plochy jako vegetační. Díky tomu se uplatní zejména u příjezdových cest k rodinným domům, parkovacích stání, zahradních komunikací nebo na svazích, kde je důležitá stabilizace terénu.
Letošní novinka v katalogu CS-BETON – Vegetační blok – přináší vyšší pevnost a kompaktnější vzhled, přičemž zároveň vytváří vhodné podmínky pro růst vegetace. Uplatní se tam, kde je kladen důraz nejen na funkčnost, ale i na moderní architektonický výraz, například u novostaveb rodinných domů nebo designově řešených zahrad.
Retenční dlažby: voda zůstává tam, kde spadne
Pokud je cílem především zadržení vody v podloží a její postupné vsakování, vhodným řešením jsou retenční dlažby. Například dlažba LAGO je díky své konstrukci a širším spárám navržena tak, aby voda rychle pronikla do podloží a byla zde přirozeně zadržena. Tento typ dlažby se hodí pro větší zpevněné plochy, jako jsou dvory, příjezdy ke garážím nebo odstavné plochy u rodinných domů. Pomáhá stabilizovat vodní režim na pozemku a zároveň snižuje zatížení odvodňovacích systémů kanalizace.
Vsakovací dlažby: maximální efekt bez napojení na kanalizaci
Nejvyšší úroveň hospodaření s dešťovou vodou představují plně vsakovací dlažby. Umožňují úplné vsakování vody přímo do podloží a zároveň její přirozenou filtraci. Přispívají k obnově přirozených funkcí půdy, ve veřejném prostoru redukují riziko lokálních záplav a podporují tvorbu zásob spodních vod. V tomto ekologickém provedení nabízí CS-BETON i svůj dlouhodobě nejprodávanější produkt, dlažbu VIA TECH.
Individuální návrh skladby konstrukce
Vedle standardních produktů nabízí CS-BETON také výrobu na zakázku. Ta umožňuje přizpůsobit skladbu dlažby konkrétním podmínkám projektu, optimalizovat formáty i logistiku a minimalizovat materiálové ztráty. Individuální řešení tak často představuje nejefektivnější variantu z hlediska udržitelnosti i funkčnosti.
Současné ekologické dlažby už dávno nevyžadují kompromis mezi funkčností a designem. Díky široké nabídce barev, formátů a možností kombinací lze sladit zpevněné plochy s architekturou domu i charakterem zahrady. Výsledkem je řešení, které splňuje nejen technické a ekologické požadavky, ale zároveň přirozeně zapadá do celkového návrhu venkovního prostoru. Zpevněné plochy se dnes stávají aktivním prvkem systému hospodaření se srážkovou vodou na pozemku a přispívají k udržitelnějšímu a komfortnějšímu bydlení.