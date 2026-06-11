Stavebněprávní rizika u převodu nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit
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Stavebněprávní rizika u převodu nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit
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Přestože základní kontrola listu vlastnictví je dnes snadno dostupná, skutečná právní rizika se často skrývají pod povrchem – například v historických souvislostech, starších nabývacích titulech nebo v kontextu okolního území. V rámci naší spolupráce s portálem epravo jsme se zeptali na hlavní oblasti, které bychom neměli opomenout při obsahové kontrole nabývacích titulů.
Jedním z prvních kroků právní prověrky by měla být kontrola, zda k nabývaným pozemkům nebyly v minulosti uplatněny restituční nároky. Typicky se provádí dotazem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Státní pozemkový úřad. Restituční řízení jsou často evidována podle historických údajů pozemkového katastru, nikoliv podle dnešních parcelních čísel. Praktická práce s archivními mapami Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je proto nezbytná. Pokud byl restituční nárok v minulosti uplatněn, je nutné posoudit, zda převody nemovitostí neproběhly v rozporu s tzv. blokačními ustanoveními restitučních předpisů, která v 90. letech bránila převodům majetku určeného k restituci. Taková vada může mít zásadní dopad na platnost nabývacích titulů.
Spory týkající se nemovitostí
Neméně důležitá je kontrola soudních a správních řízení vedených ve vztahu k prověřovaným nemovitostem. Vedle civilních sporů (zejména vlastnických) je třeba zohlednit i správní soudnictví, typicky žaloby proti rozhodnutím vydaným podle stavebního zákona. Tyto informace lze opět zjišťovat prostřednictvím dotazů podle informačního zákona adresovaných soudům.
Nabývací tituly a jejich obsah
Zásadní část due diligence tvoří analýza nabývacích titulů. V českém právním prostředí je nutné pamatovat na to, že zásada superficies solo cedit platí až od roku 2014. U starších převodů proto bylo běžné, že pozemky a stavby měly odlišný právní režim a samostatné vlastníky. Zvláštní pozornost si zaslouží také stavby, které nepodléhaly zápisu do katastru nemovitostí, avšak mohly být samostatnou věcí v právním smyslu (např. parkoviště či chodníky).
Při obsahové kontrole nabývacích titulů se v praxi opakují zejména tyto okruhy rizik: porušení § 196a obchodního zákoníku, nedodržení pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů (§ 39, 41 a 85 zákona o obcích), chybějící souhlasy orgánů veřejné moci či soudu (např. u jednání opatrovníků), porušení podmínek prodeje z insolvenčního řízení (§ 289 insolvenčního zákona) nebo nedostatky při převodech státního majetku podle zákona o majetku České republiky. Specifická pozornost by měla být věnována i historickým změnám parcel (dělení a scelování), kdy není na první pohled zřejmé, zda starší nabývací tituly odpovídají dnešnímu stavu v katastru.
Nemovitost v kontextu okolního území
Prověrka nemovitosti se neomezuje pouze na její hranice. Klíčové je ověřit přístup k veřejným komunikacím, existenci a rozsah věcných břemen, napojení na inženýrské sítě a případná ochranná pásma. Ta mohou vyplývat z celé řady předpisů – od energetického a vodního práva, přes ochranu přírody a krajiny (§ 44 a násl. zákona č. 114/1992 Sb.), až po památkovou ochranu.
Významným zdrojem informací jsou mapové podklady katastru nemovitostí, registr půdy LPIS nebo územní plány obcí. Z územně plánovací dokumentace lze často dovodit nejen limity využití pozemků, ale i budoucí rozvojové záměry či vymezení ploch určených k vyvlastnění.
Stavebněprávní aspekty a katastr
Stavebněprávní část due diligence obvykle úzce souvisí s technickou prověrkou, nicméně právní pohled je nezastupitelný. Je třeba ověřit existenci stavebních povolení, kolaudačních souhlasů a dodržení jejich podmínek, jakož i to, zda stavby nejsou užívány v rozporu s povoleným účelem. Zároveň je nutné porovnat skutečný stav se zápisy v katastru nemovitostí. Nesoulad v obvodech budov nebo absence zápisu stavby může signalizovat nepovolené úpravy či historické chyby, které mohou komplikovat budoucí dispozice s nemovitostí.
Nájemní vztahy a další rizika
Součástí prověrky by měla být i analýza nájemních smluv. V praxi se opakují problémy spojené s neurčitým vymezením předmětu nájmu, nevyváženými výpovědními podmínkami, neplatnými smluvními pokutami nebo absencí zajištění závazků nájemce. Specifickou oblastí je technické zhodnocení provedené nájemcem, které může mít významné daňové i majetkové dopady. Konečně nelze opomenout ani další rizika – ekologické zátěže, staré poznámky v katastru, veřejně přístupné účelové komunikace či faktické zásahy staveb na cizí pozemky.
Závěr
Právní due diligence nemovitostí není mechanickým checklistem, ale analytickým procesem, který vyžaduje kombinaci právních znalostí, orientace v historických souvislostech a schopnosti číst mezi řádky dostupných podkladů. Kvalitně provedená prověrka sice nezaručí absolutní jistotu, může však zásadně snížit transakční rizika a poskytnout investorovi informovaný základ pro rozhodování.
Doporučená literatura a zdroje:
- Práce s archivními mapami Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde
- Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Státní pozemkový úřad zde
- Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
- Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Příspěvek byl původně uveřejněn na www.epravo.cz, v rámci spolupráce s vydavatelem EPRAVO.CZ pak upraven a doplněn mezititulky redakcí pro čtenáře TZB-info. Text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace 5. května 2026.