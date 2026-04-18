Ceny plánuje zvýšit naprostá většina developerů
V prémiových lokalitách už se ceny blíží k hranici 300 tis. Kč/m2. Většina bytů je prodaných již v průběhu výstavby, takže poptávka i přes tyto vysoké ceny je stále vysoká.
Na pokračující nerovnováhu poptávka – nabídka reagují developeři dalším zdražováním
Zvýšení cen plánuje 92 % z nich, v průměru o 7,3 %. Nejvýraznější tlak je patrný ve velkých městech, především v Praze a Brně. Vyplývá to ze studie CEEC Research, do které se zapojilo 36 předních hráčů rezidenčního trhu.
V průběhu roku 2025 se tempo zdražování postupně snižovalo, pro rok 2026 se očekává další zdražování. „Pokud se naplní náš další aktuální výhled, dosáhne letos trh dalšího milníku: celkový objem financování bydlení by mohl podruhé v historii překročit hranici půl bilionu korun, což by představovalo meziroční růst zhruba o 13 procent,“ prohlásil Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu společnosti ČSOB Hypoteční banka.
„Poptávka zůstane silná. Nemovitosti jsou i v nejisté době vnímané jako stabilní a bezpečná investice. Nabídka ale dlouhodobě nestačí. Loni se povolilo nejméně bytů za čtvrtstoletí. A ceny stavebních dodávek vzrostly jen za poslední dva roky o 27 %. Současná situace tlačí ceny materiálů i stavebních prací dál nahoru. To povede k odkládání nových staveb ze strany investorů,“ prohlásil Dušan Kunovský zakladatel a generální ředitel společnosti CENTRAL GROUP.
„Na pražském trhu, kde působíme, je bytů stále nedostatek, i když se nyní byty masivně staví. Stále je to ale z celkového pohledu málo, a tak cena neustále roste. V prémiových lokalitách už se ceny blíží k hranici 300 tis. Kč/m2. Většina bytů je prodaných již v průběhu výstavby, takže poptávka i přes tyto vysoké ceny je stále vysoká,“ doplnil Jakub Šimáček, jednatel a ředitel společnosti TBG METROSTAV.
- Růst nabídky nemovitostí se v roce 2026 pohybuje kolem 3 % jak v celé ČR, tak v Praze.
- Poptávka roste výrazně rychleji, přibližně o 5 % v ČR a o 4 % v Praze v jednotlivých pololetích.
- Růst cen: 92 % developerů plánuje zdražení, v průměru o 7,3%.
- ESG přístup: 69 % developerů zohledňuje pouze vybraná kritéria.
- Investiční zájem: 52 % nevnímá pokles, 42 % pouze u některých segmentů.
- Hlavní bariéra: vysoké ceny nemovitostí (42 %).
Navzdory vysokým cenám zůstává zájem o nemovitosti silný
Více než polovina dotázaných developerů (52 %) v současnosti nevnímá snížený zájem o investice do nemovitostí. Dalších 42 % za znamenává pokles pouze u některých typů nemovitostí. I přes složitější ekonomické podmínky tak zůstává investiční poptávka relativně silná. Developeři, kteří vnímají snížený zájem o investice do nemovitostí, uvádějí jako hlavní důvod vysoké ceny nemovitostí (42 %) a nejistotu na trhu (21 %).