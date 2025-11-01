Strom vzpomínek EIWA je obklopen šestibokým, plně proskleným a zastřešeným altánem
Křišťálový strom EIWA s kolumbáriem u svých kořenů je unikátním řešením uchovávání vzpomínek a ukládání popela zesnulých. Impozantní strom vzpomínek na svých zářících křišťálových lístcích nese jméno našich blízkých a svými kořeny tiše chrání urnu s jejich ostatky.
Moderní umělecký objekt s uzamykatelným skleněným altánem byl navržen pro hřbitovy
EIWA nabízí nádhernou, důstojnou a cenově dostupnou alternativu ke standardním hrobovým místům. Na velmi malém prostoru se získají stovky nových personalizovaných hrobových míst.
EIWA může velmi významným způsobem rozšířit nabídku služeb hřbitova, v některých případech i vytvořit zcela nový způsob ukládání ostatků, který na hřbitově doposud chyběl.
Výrobce kolumbárií Memory Crystal představuje revoluční řešení pro uložení uren a uchování památky na zesnulé.
- minimální prostorové nároky, 15 m2
- možnost uložení 300 až 600 uren
- vhodné i pro malé obce bez vlastního hřbitova
- bezúdržbový provoz a dalších mnoho výhod
- rychlé dodání a rychlá návratnost investice
- cenově výhodné řešení
Strom vzpomínek EIWA před hlavním vchodem do smuteční obřadní síně v Mariánských Lázních
Strom vzpomínek EIWA je obklopen šestibokým, plně proskleným a zastřešeným altánem. U jeho „kořenů“ je v „podlaze“ jako patentově chráněné řešení zabudováno kolumbárium s urnami s popelem zesnulých. Toto umělecké dílo s integrovaným kolumbáriem vzniklo v roce 2018 ve sklářském studiu Memory Crystal s.r.o. v České Lípě a jeho autorem je Dalibor Novák.
Křišťálový strom vzpomínek v přehlídce Stavby Karlovarského kraje
Interaktivita a aplikace stromu EIWA
- Jednotlivé čiré křišťálové lístky na větvích virtuálního stromu vzpomínek jsou oživovány elektronicky řízenými barevnými LED světelnými prvky. Každý z lístků má přiřazenu jednoznačnou číselnou adresu a je na stromě umístěn v konkrétním (s pozůstalými na předem dohodnutém) místě. Příslušná elektronika zajišťuje pulsující svit jednotlivého lístku (evokuje svit parafínové svíčky) jako vzpomínku na toho kterého zesnulého. V lístku je zataveno symbolické množství kremačního popela zemřelého a 24karátové zlato nebo může být na lístku vypískováno (vygravírováno) pouze jeho jméno.
- Pozůstalí mohou rozsvěcování konkrétního lístku interaktivně řídit na dálku odkudkoliv pomocí mobilní aplikace nebo přes web. Tímto způsobem lze ovládat okamžité barevné a světelné režimy lístku nebo nastavit jeho „dlouhodobé optické chování“. Zároveň je k lístku přidruženo malé datové úložiště umožňující přidat životopis zesnulého, jeho fotografie, úmrtní oznámení (parte) a také spravovat připojené vzkazy a zprávy smutečních hostů.