Letošní konference Xella Dialog propojuje odborníky pod hlavním tématem „Efektivní návrh budov 2025+: změny a řešení“
I letos na konferenci Xella Dialog představí společnost Xella změny, novinky a aktuální trendy ve stavebnictví. Pět posledních ročníků, organizovaných formou on-line konference, zaznamenalo velký úspěch, a proto se i letošní Xella Dialog 2025 uskuteční touto formou. Stačí se zaregistrovat a v úterý 21. října 2025 od 10.00 hodin se odkudkoli přihlásit.
6. ročník česko-slovenské konference Xella Dialog 2025 ponese motto „Efektivní návrh budov 2025+: změny a řešení“ a nabídne přehled toho nejdůležitějšího z nové směrnice EPBD IV, představí novinky ve výrobkovém portfoliu Xella a zaměří se na podporu projektování. Program bude rozdělen do tematických bloků, ve kterých se vystřídají odborníci ze společnosti Xella i externí hosté.
Konference Xella Dialog je setkání, které každoročně organizuje společnost Xella pro odborníky z oblasti stavebnictví a projektování. Zástupci společnosti Xella společně se svými hosty na ní formou prezentací, reportáží a rozhovorů představují současný sortiment výrobků a služeb v podobě, která reaguje na současné trendy a potřeby profesionálů v oboru stavebnictví. Díky on-line platformě se do průběhu konference mohou v jejím průběhu zapojit i všichni registrovaní účastníci.
„Forma on-line konference se nemění, stejný zůstává i hlavní cíl: představit atraktivní a srozumitelnou cestou jak současnost a budoucnost stavebnictví, tak i široký sortiment výrobků a služeb naší společnosti a usnadnit tak našim partnerům projektování a realizaci staveb,“ vysvětluje vedoucí marketingu Luděk Suchomel a dodává: „Co se mění, jsou témata a akcenty každého ročníku. Letos budou naši techničtí odborníci a manažeři společně s hosty prezentovat nové evropské směrnice i jejich dopady do národní legislativy. Chybět nebudou ani naše produktové novinky v stavebních systémech Ytong, Silka a Multipor a zkušenosti z jejich využití ve výstavbě. Program je jako každý rok pestrý a jsem přesvědčen, že opět zaujme každého, kdo s našimi stavebními systémy pracuje nebo o nich uvažuje.“
Ing. Martin Mihál, vedoucí technického oddělení Xella CZ/SK, zahájí konferenci informacemi o aktuálních novinkách v sortimentu Xella a představí vlastnosti minerálních tepelněizolačních desek Multipor ETX. Účastníci se dozví podrobnosti o komponentech zateplovacího systému Multipor ETX dle ETA-14/0476, návrhu kotvení i doporučených skladbách obvodových stěn.
Ing. Michal Čejka, konzultant v oblasti energetické náročnosti budov a OZE a člen rady Centra pasivního domu, seznámí účastníky s dopady implementace směrnice EPBD IV do národní legislativy. Vysvětlí, co znamená výstavba bezemisních budov, jaká bude renovační strategie a nové energetické standardy (MEPS) a jak se změní požadavky na obálku budov či hodnocení uhlíkové stopy (GWP) v období 2028–2030.
Téma hodnocení uhlíkové stopy v českých podmínkách rozvine Ing. Jan Růžička, Ph.D., předseda rady Centra pasivního domu. Představí přípravu metodiky, projekt INDICATE, vznik národní generické databáze environmentálních parametrů stavebních materiálů a metodiku hodnocení uhlíkové stopy.
O nových možnostech s vylehčenou vápenopískovou tvárnicí Silka Light bude na konferenci informovat Ing. Lucie Šnajdrová, Head of Construction Services Xella CZ/SK, a Jan Tinka, manažer pro klíčové projekty, Xella CZ. Účastníci se dozvědí, jak se Silka osvědčuje ve velkých stavbách, ať už jde o bytové domy, školské objekty, nemocnice či administrativní budovy, a jak kombinuje vysokou únosnost, zvukovou izolaci a přesnost provádění.
Napojení zdiva Ytong na vodorovné konstrukce bude tématem prezentace Ing. Martina Mihála a Ing. Petra Simetingera, team leadera Kompetenčního centra Xella a technického poradce podpory prodeje. Oba přednášející se podrobně zaměří na detaily napojení obvodového zdiva na základovou desku, střechu i na řešení prostorové stability stavby.
Závěrečný blok „Podpora a služby, o kterých možná nevíte“ účastníkům přiblíží nové nástroje a podklady: BIM knihovnu dostupnou na BIMTech Tools, databázi konstrukčních detailů, DWG bloky schodišť, aplikaci pro posouzení vnitřního zateplení Multiporem a další praktické pomůcky pro projektanty i realizační firmy.
Registrace probíhá na webové stránce www.xella-dialog.cz.
Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.