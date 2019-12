Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Skleněný skywalk na Stezce Valaška

Skleněný skywalk na Stezce Valaška

Na začátku roku byla nedaleko turistické lokality Pustevny v Moravskoslezských Beskydech otevřena nová stezka v korunách stromů „Stezka Valaška.

“ 660 m dlouhá a 22 m vysoká vyhlídková věž v nadmořské výšce 1 099 m se pyšní zajímavým evropským prvenstvím, a tím je nejdelší skleněný skywalk vysunutý do prostoru bez ocelového zábradlí. K realizaci, za kterou stojí ostravský partner sítě Glastetik, sklenářství Sklomax CZ, posloužila vrstvená bezpečnostní skla Stratobel.

Skywalk

Skywalk vysunutý do prostoru ve výšce 30 m je dlouhý 7 m, skleněná část má rozměry 2 500 mm x 1 600 mm. Sklo váží 839 kg a unese až 10 osob. Celkové množství skla bez prořezů je 30,3 m2.

Na podlahu bylo použito bezpečnostní sklo Stratobel vrstvené ze 3 skleněných tabulí Planibel Clearvision 12 mm, vrchní sklo je tepelně tvrzené, spodní 2 tabule jsou standardní, pouze obroušené. Sklo je ke konstrukci lepené MS polymerem, který odolává UV záření. Místo, kde jsou skleněné tabule k sobě slepeny, je mezi 2. a 3. sklem opatřeno barevným pásem o šířce 185 mm (barva RAL 9006).

Pro výrobu zábradlí bylo použito dvakrát tepelně tvrzené vrstvené bezpečnostní sklo Stratobel Clearvision 12 mm se 4 fóliemi mezi skly (4 x 0.38). Celkem to bylo 5 skleněných tabulí o rozměrech 1 225 x 1 470 mm (2 ks), 1 180 x 1 470 mm (2 ks) a 1 670 x 1 470 mm (1 ks). Ve spodní části bylo sklo vrtané pro uchycení na terčové kotvení.

Zajímavosti projektu

Sklo bylo do výšky 30 m dopraveno jeřábem na stojanu. Vzhledem k tomu, že lávka je vysunuta do prostoru, kam jeřáb nedosáhl, bylo sklo dopraveno na nejlépe dostupnou část podlahy vyhlídkové věže a k samotné lávce doneseno ručně. Montáž skel včetně kotvení terčů do připravené konstrukce provedlo 8 zaměstnanců za 8 hodin včetně přípravy, samotná instalace skel na místě trvala 4 hodiny. Na montáži skel z vnější části lávky se podíleli 2 horolezci.

Pro více informací:

www.glastetik.cz