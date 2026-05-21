Zateplení stropu garáže pomůže omezit tepelné ztráty i zvýšit komfort v domě
Garáž je často vnímána pouze jako technické zázemí domu, z pohledu energetických úspor ale může představovat významný zdroj tepelných ztrát. Platí to především v případech, kdy se nad garáží nachází obytná místnost. Nezateplený strop totiž propouští chlad do konstrukce podlahy, což se následně projevuje nižším tepelným komfortem v interiéru a vyššími náklady na vytápění.
Řada majitelů domů řeší studenou podlahu v pokojích nad garáží až ve chvíli, kdy začne být problém výraznější během zimních měsíců. Přitom právě včasné zateplení stropu garáže patří mezi úpravy, které dokážou poměrně rychle zlepšit tepelnou pohodu v domě a zároveň přispět ke snížení energetické náročnosti objektu.
Proč strop garáže nepodceňovat
Nevytápěná garáž vytváří mezi venkovním prostředím a obytnou částí domu přechodovou zónu. Pokud není strop dostatečně izolovaný, dochází přes konstrukci k úniku tepla z místností nad garáží. Chlad se následně přenáší do podlahy obytného prostoru a vytápění musí pracovat intenzivněji.
Vedle tepelných ztrát může být problémem také přenos hluku. „Zvuk motoru, otevírání vrat nebo práce s nářadím se bez kvalitní izolace snadno šíří do obytných místností. Vhodně zvolená minerální izolace proto pomáhá nejen z pohledu energetických úspor, ale také akustického komfortu. Důležitým parametrem je rovněž požární bezpečnost. Garáže patří mezi prostory se zvýšeným požárním rizikem, a proto se při izolaci doporučuje využívat nehořlavé materiály,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA.
Minerální izolace pro stropní konstrukce
Pro zateplení stropů garáží se často používají minerální izolace, které kombinují dobré tepelněizolační vlastnosti, akustický útlum a vysokou požární odolnost. Jedním z řešení je například URSA STROPeR 31.
Izolace je určena pro použití ve stropních a podhledových konstrukcích a pomáhá omezovat únik tepla z obytných prostor nad garáží. Díky nízké tepelné vodivosti přispívá ke stabilnější vnitřní teplotě a současně zlepšuje akustické vlastnosti konstrukce.
Minerální izolace zároveň patří mezi nehořlavé materiály, což je v případě garážových prostor důležitý benefit. Výhodou je také paropropustnost materiálu, která pomáhá snižovat riziko kondenzace vodních par v konstrukci.
URSA STROPER 31 je z výroby opatřen pohledovou povrchovou úpravou ze skelné geotextilie, proto odpadá potřeba omítání.
Rychlé řešení vhodné i pro rekonstrukce
Zateplení stropu garáže lze realizovat nejen u novostaveb, ale také při rekonstrukcích starších domů. Samotná montáž bývá relativně jednoduchá a nevyžaduje zásadní stavební zásahy. Izolační desky se mechanicky kotví přímo na spodní část stropu garáže.
„Díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci probíhá instalace rychle a bez výrazného omezení provozu domácnosti. Správně provedené zateplení pak může dlouhodobě přispět ke snížení nákladů na vytápění a zvýšení komfortu bydlení. Investice do izolace stropu garáže navíc není pouze otázkou energetických úspor. Významnou roli hraje i vyšší tepelná pohoda v obytných místnostech, omezení hluku a lepší ochrana konstrukce domu před teplotními výkyvy,“ dodává Tereza Vojancová.
