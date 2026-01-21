Knauf Insulation: Desatero správného zateplování domu
Přehrát audio verzi
Knauf Insulation: Desatero správného zateplování domu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Zateplení domu patří mezi nejúčinnější způsoby, jak snížit tepelné ztráty a zvýšit komfort bydlení. Aby mělo dlouhodobý efekt a přineslo očekávané úspory, je důležité postupovat správně a vyvarovat se častých chyb. Proto společnost Knauf Insulation připravila desatero, které usnadní orientaci v celém procesu zateplování.
1. Začněte posouzením stavu domu
Než se přistoupí k samotné realizaci, je vhodné vyhodnotit celkový stav domu. Zaměřte se na obvodové konstrukce, tepelné mosty, vlhkost nebo případné poruchy fasády. Energetický specialista dokáže určit očekávané úspory a doporučit řešení, které bude pro daný typ stavby nejvhodnější.
2. Nechte připravit kvalitní projekt zateplení
Projektová dokumentace je základním pilířem úspěšného zateplení. Definuje vhodný izolační materiál, tloušťku izolace, skladbu konstrukce i technologický postup. Dobře zpracovaný projekt chrání před chybami, zajišťuje technickou správnost a umožňuje, aby byla investice efektivní a dlouhodobě funkční.
3. Zvolte bezpečné a ověřené materiály
Izolant má zásadní vliv na výslednou kvalitu zateplení. Například minerální vata nabízí vysokou požární odolnost, zdravotní nezávadnost, dlouhou životnost a velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Díky tomu přispívá nejen ke snížení spotřeby energie, ale také ke zdravému a bezpečnému vnitřnímu prostředí.
4. Dbejte na správnou tloušťku izolace
Tloušťka izolace zásadně ovlivňuje, jak účinné bude výsledné zateplení. Příliš tenká vrstva nemusí splnit požadavky na snížení energetické náročnosti. Projektant proto stanoví přesnou hodnotu s ohledem na konkrétní stavbu i požadavky na moderní standardy úspor.
5. Podklad musí být rovný a pevný
Před samotným lepením izolace je nutné zkontrolovat, zda je původní povrch soudržný, suchý a rovný. Pokud je fasáda zvětralá nebo má nerovnosti, musí se opravit. Správná příprava podkladu je zásadní pro to, aby izolace dobře držela. Nedostatečná příprava může později vést k prasklinám nebo odlepování.
6. Lepení a kotvení vyžaduje přesné provedení
Desky izolace se kladou těsně k sobě a rovnoměrně lepí tak, aby nikde nevznikaly mezery. Kotvení pomocí hmoždinek se provádí podle projektu a typu zdiva. Správný postup zajišťuje, že bude fasáda stabilní a odolná vůči větru i dalším vlivům.
7. Nepodceňujte provedení detailů
Právě detaily často rozhodují o výsledné kvalitě zateplení. Okenní ostění, parapety, rohy, sokl jsou kritickými místy pro vznik tepelných mostů. Je proto nutné je provést pečlivě a dodržet předepsané technické postupy.
8. Zateplení střechy řešte s odborníkem
U střechy je potřeba dbát na správný návrh i provedení, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti nebo zatékání. Kvalitní zateplení střešní konstrukce výrazně ovlivňuje celkovou energetickou náročnost domu a přispívá k tepelnému komfortu v zimě i v létě.
9. Svépomoc se může prodražit
Zateplování je technologicky náročný proces. Odborná firma zajistí správný postup, kvalitně provedené detaily i záruku za kvalitu provedení. Chyby při svépomocné realizaci mohou výrazně zhoršit vlastnosti celé fasády a prodražit případné opravy.
10. Využijte dostupné dotace
Podívejte se na dostupné dotační programy, které mohou podpořit kompletní zateplení fasády, výměnu oken i izolaci střechy. Dotace mohou výrazně snížit celkové investiční náklady a urychlit návratnost celé rekonstrukce.
„Kvalitně provedené zateplení výrazně zlepší energetickou náročnost domu, prodlouží životnost stavby a přinese příjemnější vnitřní klima. Dodržení technologického postupu a použití kvalitních, ověřených materiálů zajišťuje, že se investice do zateplení dlouhodobě vyplatí,“ vysvětluje Jiří Hiemer, marketingový manažer Knauf Insulation.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...