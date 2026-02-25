Nejčastější chyby při zateplování budov a jak se jim vyhnout
Přehrát audio verzi
Nejčastější chyby při zateplování budov a jak se jim vyhnout
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Zateplení budov patří mezi nejefektivnější kroky, jak snížit náklady na energie za vytápění, zvýšit komfort bydlení, ochránit své zdraví a prodloužit životnost stavby. Přesto se stále setkáváme s případy, kdy nevhodně navržená nebo neodborně provedená izolace či zateplení za pomoci použití nekvalitních materiálů napáchá více škody než užitku. Chyby při realizaci tak mohou vyústit nejen v dodatečné náklady a diskomfort, ale mohou vést i ke vzniku zdraví škodlivých plísní, tepelným mostům nebo zvýšenému riziku šíření požáru.
Volba nevhodného izolačního materiálu
Jednou z nejzásadnějších chyb je výběr izolace pouze podle ceny, bez ohledu na vlastnosti materiálu a konkrétní potřeby stavby. Každý objekt má jinou konstrukci, jiný způsob využívání, a tedy jiné nároky na tepelnou, akustickou nebo protipožární ochranu. Některé materiály například nemají dostatečnou paropropustnost, což může vést k hromadění vlhkosti ve stěnách, a tím ke vzniku plísní. Jiné neposkytují dostatečnou ochranu proti hluku nebo jsou vysoce hořlavé, což zvyšuje riziko šíření požáru.
„Řešením je minerální vata, která patří mezi osvědčené izolace. Kombinuje výborné tepelněizolační vlastnosti, vysokou paropropustnost, dlouhou životnost a především nehořlavost. Třída reakce na oheň A zaručuje maximální požární ochranu. Její výroba i použití má navíc minimální ekologickou stopu. Je tak vhodná jak pro rodinné domy, tak pro bytové či komerční objekty,“ uvádí Jiří Hiemer, marketingový manažer společnosti Knauf Insulation.
Podcenění tloušťky izolace
Snaha ušetřit může vést také k instalaci příliš tenké izolace. Ta však nezajistí očekávaný úsporný efekt a požadovaný tepelný komfort. V dlouhodobém horizontu to znamená nejen vyšší účty během topné sezóny, nebo naopak přehřívání budovy během letních měsíců, ale i nutnost předělání stávajícího zateplení budovy. Při návrhu tloušťky izolace je proto nutné zohlednit aktuální normy, energetický standard budovy a klimatické podmínky. Investice do kvalitního a dostatečně silného zateplení se vrátí v podobě dlouhodobých úspor.
Chybná montáž a vznik tepelných mostů
I ten nejlepší materiál ztrácí své vlastnosti, pokud není správně nainstalován. Mezery mezi izolačními deskami, špatně napojené konstrukce nebo neřešená místa kolem oken a dveří vedou ke vzniku tzv. tepelných mostů. Právě v těchto místech pak uniká teplo, dochází ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Důležité je tedy nejen použít kvalitní izolaci, ale také dbát na profesionální provedení. Například minerální vata se díky své pružnosti a tvarové stálosti dobře přizpůsobuje konstrukci a minimalizuje riziko vzniku mezer.
Ignorování vlhkosti a difuze vodních par
Další častou chybou je nesprávné posouzení vlhkostního režimu obvodových stěn. Pokud konstrukce „nedýchá“, vlhkost se uzavírá uvnitř a postupně degraduje stavební materiály. Výsledkem je opět vznik plísní, snížená životnost stavby a nezdravé vnitřní prostředí. Minerální vata od Knauf Insulation je vysoce paropropustná, umožňuje konstrukci přirozeně odvádět vlhkost a přispívá ke zdravému mikroklimatu v interiéru.
Podcenění požární bezpečnosti
Bezpečnost stavby by měla být vždy na prvním místě, přesto se někdy používají materiály, které mohou v případě požáru výrazně přispět k jeho šíření a produkci toxických zplodin. Právě z tohoto důvodu je na místě zvolit zateplení minerální vatou. Jedná se o nehořlavý materiál, který se nepodílí na šíření ohně a zvyšuje celkovou požární odolnost budovy. To je zásadní zejména u bytových domů, škol, nemocnic nebo komerčních objektů.
Kvalita, která se vyplatí
Správné zateplení není pouze o úspoře energií. Mělo by být vnímáno především jako investice do zdraví, bezpečí a dlouhodobé hodnoty nemovitosti. Stačí zvolit ten správný materiál, odborné řešení a partnera, který ví, co dělá. Společnost Knauf Insulation přináší špičková řešení v oblasti izolací, která splňují nejpřísnější nároky na účinnost, bezpečnost i udržitelnost.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...