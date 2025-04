Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Šetřit na izolačních materiálech se z dlouhodobého hlediska nevyplácí

Šetřit na izolačních materiálech se z dlouhodobého hlediska nevyplácí

Na trhu s izolačními materiály se poslední dobou objevuje stále větší množství levných alternativ, které spotřebitele lákají právě nízkou cenou. I když se zdá, že výhodná cena je atraktivní volbou, investice do kvalitních izolačních produktů, jako jsou ty od společnosti Knauf Insulation, se v dlouhodobém horizontu vyplácí.

Levné izolační materiály s sebou často přinášejí řadu skrytých rizik, které nejsou patrné ihned, ale vyvstanou časem. Mezi hlavní nevýhody levných izolační materiálů patří zejména:

Nízká životnost : tyto materiály bývají vyrobeny z nedostatečně kvalitních surovin, což může vést k jejich rychlému opotřebování a ztrátě izolačních vlastností. Spotřebitelé tak mohou v budoucnu čelit vysokým nákladům na opravu nebo dokonce na kompletní výměnu.

: tyto materiály bývají vyrobeny z nedostatečně kvalitních surovin, což může vést k jejich rychlému opotřebování a ztrátě izolačních vlastností. Spotřebitelé tak mohou v budoucnu čelit vysokým nákladům na opravu nebo dokonce na kompletní výměnu. Nižší tepelná účinnost : levné izolační materiály často nesplňují požadavky na tepelnou účinnost, což znamená, že nedokážou efektivně udržet teplo v interiéru. To může vést k vyšším nákladům na vytápění a zbytečným energetickým ztrátám.

: levné izolační materiály často nesplňují požadavky na tepelnou účinnost, což znamená, že nedokážou efektivně udržet teplo v interiéru. To může vést k vyšším nákladům na vytápění a zbytečným energetickým ztrátám. Špatná kvalita : nízká kvalita se často projevuje nejen v izolačních vlastnostech, ale také v odolnosti vůči vlhkosti, plísním a požáru. Tyto faktory mohou ohrozit zdraví obyvatel a zvýšit náklady na údržbu budov.

: nízká kvalita se často projevuje nejen v izolačních vlastnostech, ale také v odolnosti vůči vlhkosti, plísním a požáru. Tyto faktory mohou ohrozit zdraví obyvatel a zvýšit náklady na údržbu budov. Nedostatečná zvuková izolace : představuje problém např. v kancelářských budovách a obytných domech, kde hluk z okolí negativně ovlivní pracovní prostředí a komfort obyvatel jako je narušení klidného prostředí a zvýšení stresu.

: představuje problém např. v kancelářských budovách a obytných domech, kde hluk z okolí negativně ovlivní pracovní prostředí a komfort obyvatel jako je narušení klidného prostředí a zvýšení stresu. Ztížená manipulace : levnější izolační materiály bývají často nejen méně účinné, ale také výrazně náročnější na manipulaci a instalaci. Jejich nižší kvalita se projevuje například vyšší křehkostí, drobivostí nebo nutností použití vícero vrstev pro dosažení požadovaných tepelněizolačních parametrů.

: levnější izolační materiály bývají často nejen méně účinné, ale také výrazně náročnější na manipulaci a instalaci. Jejich nižší kvalita se projevuje například vyšší křehkostí, drobivostí nebo nutností použití vícero vrstev pro dosažení požadovaných tepelněizolačních parametrů. Negativní dopad na životní prostředí : levné materiály často neprocházejí přísnými zkouškami a certifikacemi, což může znamenat, že při jejich výrobě nebyly dodrženy ekologické standardy. Může tedy docházet ke znečišťování životního prostředí.

: levné materiály často neprocházejí přísnými zkouškami a certifikacemi, což může znamenat, že při jejich výrobě nebyly dodrženy ekologické standardy. Může tedy docházet ke znečišťování životního prostředí. Narušení zdraví: některé nekvalitní materiály mohou mít významné dopady na lidské zdraví, protože často obsahují škodlivé chemické látky, které se postupně uvolňují do ovzduší. Zvláště rizikové jsou těkavé organické sloučeniny, jež mohou způsobovat podráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, alergické reakce nebo zhoršení astmatu.

„Správný výběr izolačních materiálů je klíčový pro udržení zdravého prostředí a efektivní a dlouhotrvající zateplení budov. Počáteční investice do našich produktů se může jevit jako vyšší, z dlouhodobého hlediska se ale vyplatí, jelikož naše materiály zajišťují dlouhotrvající efekt. Spotřebitel se tak vyhne dodatečným opravám, které by ho v součtu vyšly daleko dráž,“ říká Jiří Hiemer, marketingový manažer společnosti.

Produkty společnosti Knauf Insulation tedy přináší celou řadu výhod, jmenujme například:

Dlouhá životnost a spolehlivost : izolační materiály jsou navrženy tak, aby splnily nejpřísnější standardy kvality a odolnosti.

: izolační materiály jsou navrženy tak, aby splnily nejpřísnější standardy kvality a odolnosti. Vynikající izolační vlastnosti : produkty poskytují vynikající tepelnou, zvukovou a vlhkostní izolaci, což přispívá k vyššímu komfortu v prostorách a nižším nákladům na energii.

: produkty poskytují vynikající tepelnou, zvukovou a vlhkostní izolaci, což přispívá k vyššímu komfortu v prostorách a nižším nákladům na energii. Snadná instalace : materiály vynikají nejen výbornými izolačními vlastnostmi, ale také snadnou a čistou manipulací. Instalace je možná i za běžného provozu domácnosti, tedy bez nutnosti vystěhování obyvatel.

: materiály vynikají nejen výbornými izolačními vlastnostmi, ale také snadnou a čistou manipulací. Instalace je možná i za běžného provozu domácnosti, tedy bez nutnosti vystěhování obyvatel. Šetrné ke zdraví a životnímu prostředí : Díky technologii ECOSE ® jsou materiály bez přidaného formaldehydu, fenolů, akrylové živice, umělých barviv nebo bělidel. Pojivo i samotná izolace jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních zdrojů s nízkou úrovní zabudovaného uhlíku.

: Díky technologii ECOSE jsou materiály bez přidaného formaldehydu, fenolů, akrylové živice, umělých barviv nebo bělidel. Pojivo i samotná izolace jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních zdrojů s nízkou úrovní zabudovaného uhlíku. Dodržení standardů: společnost Knauf Insulation dbá na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Její výrobní procesy a materiály dodržují ekologické i etické normy.

Investice do kvalitního zateplení se z dlouhodobého hlediska jednoznačně vyplácí. Spotřebitelé by se měli vyhnout cenově lákavým, ale potenciálně nebezpečným levným alternativám. Kvalitní a certifikované materiály jsou zásadní nejen z hlediska energetické účinnosti, ale i zdravého a bezpečného bydlení. S použitím kvalitních materiálů tak spotřebitelé sází na pohodlí a bezpečnost na mnoho let dopředu.