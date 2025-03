Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Program Nová zelená úsporám je nyní dostupnější. Knauf Insulation je na zvýšený zájem o zateplení připraven

Zjednodušení procesu podání žádosti či výhodné úvěry na zateplení rodinných domů, právě to přinášejí letošní změny v dotacích u programu Nová zelená úsporám. Část pojmenovaná Oprav dům po babičce je určena pro komplexnější rekonstrukce s vyšší dotační podporou, druhá s názvem Nová zelená úsporám light pak na rekonstrukce částečné, jako je výměna kotle, instalace retenční nádrže na dešťovou vodu nebo pořízení fotovoltaiky. Nově jde o zálohové dotace, takže žadatelé dostanou peníze dopředu. Podle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka jsou podmínky motivační i pro domácnosti, které dosud s renovací váhaly kvůli nedostatku vstupních investic.

Dá se proto očekávat, že zájem o čerpání dotací bude ještě vyšší než v loňském roce, zejména pak v případě zateplení, díky němuž domácnosti významně ušetří na výdajích za energie. Na zvýšený zájem je připravena i společnost Knauf Insulation, která patří mezi přední výrobce izolací. „V naší firmě jsme už loni zaznamenali zvýšený počet zájemců o zateplení, především pokud jde o minerální foukanou izolaci. Vyplývá to z jejích praktických vlastností. Celý proces zateplení lze navíc provést během jediného dne, aniž by došlo k narušení běžného chodu domácnosti, a to i v zimních měsících,“ říká Jiří Hiemer, marketingový manažer společnosti.

Celková úspora tepla při tomto typu izolace domu může dosáhnout až 30 procent, náklady se tak v průměru vrátí během 3 až 5 let. Podprogram je určen jak pro běžné domácnosti, tak se zvýhodněnou podporou i pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Větší úspory energie přináší realizace komplexnějších izolačních opatření, tedy zateplení více konstrukcí najednou. „Kompletní izolace je výhodná i proto, že umožňuje efektivní napojení jednotlivých izolačních vrstev a minimalizuje tepelné mosty,“ doplňuje Jiří Hiemer.

Izolační materiál použitý při aplikaci minerální foukané izolace je z panenského vlákna a představuje tak řešení šetrné k přírodě. Ekologická vata je bez přidaných pojiv a dalších chemických látek, odolává plísním, nezadržuje vlhkost a má schopnost odpuzovat vodu. Z bezpečnostního hlediska je klíčová také její nehořlavost, vata funguje jako bariéra proti ohni.