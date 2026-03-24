Když zelená střecha hospodaří s vodou: hydrofilní desky Isover prospívají vegetaci i okolnímu prostředí
Když zelená střecha hospodaří s vodou: hydrofilní desky Isover prospívají vegetaci i okolnímu prostředí
Vegetační střechy vyžadují specifické skladby materiálů. I zde se uplatňuje minerální izolace – typickým příkladem jsou hydrofilní minerální desky Isover Flora a Isover Intense. Hrají tu však odlišnou roli než v případě zateplení budov. Podílí se na hospodaření s vodou, stabilitě vlhkostního režimu a fungují jako drenáž pro střešní zeleň.
Hydrofilní vlna jako funkční vrstva zelené střechy
Na rozdíl od běžných tepelných izolací pracují desky Isover Flora a Isover Intense aktivně s vodou. Hydrofilní struktura minerálních vláken umožňuje rychlé pohlcení srážek, jejich dočasnou akumulaci a postupné uvolňování zpět do okolního prostředí.
Z hlediska modrozelené infrastruktury tak vegetační střechy pomáhají obnovovat přirozený koloběh vody i ve městě. Zadržená voda se postupně odpařuje a ochlazuje okolí, místo aby okamžitě odtékala do kanalizace. Zatímco z běžných střech odteče 95–100 % srážek, zelené střechy dokážou odtok snížit i více než o polovinu.
Vedle vodního managementu přispívá vegetační skladba s minerální vlnou také ke zlepšení akustických parametrů střechy. Ve srovnání s běžnou střechou může dojít ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti přibližně o 6 dB v závislosti na konkrétní skladbě.
Isover Flora: řešení pro lehké skladby
Desky Isover Flora jsou optimalizované především pro extenzivní vegetační střechy. Kromě zadržování vody zde také částečně nahrazují minerální substrát.
Typické vegetační souvrství s deskami Isover Flora dosahuje výšky přibližně 60–150 mm. Retenční kapacita se pak podle skladby pohybuje zhruba v rozmezí 40–85 l/m². Výhodou řešení je nízká objemová hmotnost a snadná manipulace i montáž. Hodí se proto zejména na střechy objektů s omezenou únosností.
Isover Intense patří do náročnějších konstrukcí
Pro polointenzivní a intenzivní vegetační střechy jsou určené desky Isover Intense. Využijete je zpravidla tam, kde:
- se navrhuje vyšší vrstva substrátu,
- počítá se s bohatší vegetací (trávy, trvalky, keře),
- je požadována vyšší hydroakumulační kapacita souvrství.
U intenzivních střech může celková výška vegetační skladby dosahovat přibližně 300–1 000 mm. Akumulace vody se podle návrhu pohybuje až v rozsahu cca 210–650 l/m².
V těchto aplikacích desky Intense pomáhají stabilizovat vodní režim, snížit potřebný objem substrátu a současně udržet hmotnost souvrství v přijatelné hodnotě.
Systémové řešení zelených střech
Hydrofilní desky tvoří součást ucelených skladeb zelených střech Isover. Projektanti a architekti tak mohou pracovat s ověřenými variantami pro různé typy objektů – od rodinných domů až po administrativní a veřejné budovy.
Při návrhu konkrétní skladby se zohledňuje:
- typ vegetace a požadovaná retence vody,
- únosnost střešní konstrukce,
- požadavky na údržbu a provoz střechy,
- návaznost na hospodaření s dešťovou vodou v projektu.
