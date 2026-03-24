Když zelená střecha hospodaří s vodou: hydrofilní desky Isover prospívají vegetaci i okolnímu prostředí

24.3.2026
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Vegetační střechy vyžadují specifické skladby materiálů. I zde se uplatňuje minerální izolace – typickým příkladem jsou hydrofilní minerální desky Isover Flora a Isover Intense. Hrají tu však odlišnou roli než v případě zateplení budov. Podílí se na hospodaření s vodou, stabilitě vlhkostního režimu a fungují jako drenáž pro střešní zeleň.

Hydrofilní vlna jako funkční vrstva zelené střechy

Na rozdíl od běžných tepelných izolací pracují desky Isover FloraIsover Intense aktivně s vodou. Hydrofilní struktura minerálních vláken umožňuje rychlé pohlcení srážek, jejich dočasnou akumulaci a postupné uvolňování zpět do okolního prostředí.

Z hlediska modrozelené infrastruktury tak vegetační střechy pomáhají obnovovat přirozený koloběh vody i ve městě. Zadržená voda se postupně odpařuje a ochlazuje okolí, místo aby okamžitě odtékala do kanalizace. Zatímco z běžných střech odteče 95–100 % srážek, zelené střechy dokážou odtok snížit i více než o polovinu.

Vedle vodního managementu přispívá vegetační skladba s minerální vlnou také ke zlepšení akustických parametrů střechy. Ve srovnání s běžnou střechou může dojít ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti přibližně o 6 dB v závislosti na konkrétní skladbě.


Isover Flora: řešení pro lehké skladby

Desky Isover Flora jsou optimalizované především pro extenzivní vegetační střechy. Kromě zadržování vody zde také částečně nahrazují minerální substrát.

Typické vegetační souvrství s deskami Isover Flora dosahuje výšky přibližně 60–150 mm. Retenční kapacita se pak podle skladby pohybuje zhruba v rozmezí 40–85 l/m². Výhodou řešení je nízká objemová hmotnost a snadná manipulace i montáž. Hodí se proto zejména na střechy objektů s omezenou únosností.

Isover Intense patří do náročnějších konstrukcí

Pro polointenzivní a intenzivní vegetační střechy jsou určené desky Isover Intense. Využijete je zpravidla tam, kde:

  • se navrhuje vyšší vrstva substrátu,
  • počítá se s bohatší vegetací (trávy, trvalky, keře),
  • je požadována vyšší hydroakumulační kapacita souvrství.

U intenzivních střech může celková výška vegetační skladby dosahovat přibližně 300–1 000 mm. Akumulace vody se podle návrhu pohybuje až v rozsahu cca 210–650 l/m².

V těchto aplikacích desky Intense pomáhají stabilizovat vodní režim, snížit potřebný objem substrátu a současně udržet hmotnost souvrství v přijatelné hodnotě.

Systémové řešení zelených střech

Hydrofilní desky tvoří součást ucelených skladeb zelených střech Isover. Projektanti a architekti tak mohou pracovat s ověřenými variantami pro různé typy objektů – od rodinných domů až po administrativní a veřejné budovy.

Při návrhu konkrétní skladby se zohledňuje:

  • typ vegetace a požadovaná retence vody,
  • únosnost střešní konstrukce,
  • požadavky na údržbu a provoz střechy,
  • návaznost na hospodaření s dešťovou vodou v projektu.

Potřebujete poradit s projektem zelené střechy? Kontaktujte technické specialisty Isover. Zdarma vám doporučí optimální skladbu a spočítají orientační spotřebu materiálu.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

