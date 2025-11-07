Pevný základ pod FVE: odolnost střechy zajistí izolace Isover XH
Přehrát audio verzi
Pevný základ pod FVE: odolnost střechy zajistí izolace Isover XH
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Fotovoltaika se stává populárním trendem v oblasti energeticky úsporných opatření. S rostoucí poptávkou po FVE však přibývá i problémů spojených s nosností a dlouhodobou spolehlivostí střešních plášťů. Značka Isover proto nabízí řešení – minerální izolaci Isover XH vyvinutou přímo jako podklad pod fotovoltaické systémy na plochých střechách.
Izolační desky Isover XH odolají extrémnímu zatížení (100 kPa) a zároveň jsou nehořlavé (třída A1). Díky tomu zajišťují dlouhodobou stabilitu střešního pláště, chrání hydroizolační vrstvu před poškozením a minimalizují riziko trvalých deformací.
FVE patří jen na odolný střešní plášť
Ploché střechy poskytují fotovoltaice ideální podmínky – dostatečný prostor, snadnou montáž i údržbu nebo optimální orientaci solárních článků. Aby ale střecha pod tíhou FVE (nebo při samotné instalaci) netrpěla, je třeba mít střešní skladbu odborně navrženou, což ovšem nebývá standardem.
Povrch ploché střechy tvoří nejčastěji tenká povlaková hydroizolace (1,5–2 mm) uložená přímo na vrstvě tepelného izolantu. Často se zde přitom používají materiály, které nezvládají trvalé přenášení vysokého bodového zatížení od zakládacích patek FVE konstrukcí a dochází tak k postupnému zatlačování patek do střešního pláště.
Kombinace vlastní tíhy FVE, balastního zatížení a sněhové pokrývky vytváří v místě patek vysoké lokální napětí, které vede k deformacím izolace a poruchám hydroizolační vrstvy.
Jak fotovoltaika zatěžuje plochou střechu
Uvažujme typickou střešní FVE konstrukci s panelem o ploše 2,58 m2 (2,25 × 1,15 m) nejpoužívanějšího systému K2. Na střechu se prostřednictvím konstrukce přenášejí tyto složky zatížení:
- Vlastní tíha konstrukce: cca 30 kg/m2
- Balastní zatížení proti vztlaku větru: cca 50 kg/m2 (dle ČSN EN 1991-1-4)
- Zatížení sněhem: cca 100 kg/m2 pro II. sněhovou oblast (dle ČSN EN 1991-1-3)
Celkové plošné zatížení tedy činí přibližně 180 kg/m2. Při zatěžovací ploše na střední patku, což odpovídá ploše jednoho panelu je to zhruba 464 kg přenášeným na jednu střední patku.
Zakládací patky mívají půdorys pouze několik desítek cm2 (např. 380 × 75 mm = 0,0285 m2). Lokální zatížení pod patkou tak dosahuje hodnot, které mohou izolaci výrazně deformovat. Projektant proto musí navrhnout skladbu tak, aby napětí pod patkou nepřekročilo 30 % deklarované pevnosti izolace v tlaku CS(10) při 10% lineární deformaci.
Porovnání izolačních materiálů:
|Materiál
|Pevnost v tlaku
|Návrhové napětí 30 %)
|Ekvivalentní zatížitelnost
|Potřebná plocha pro 464 kg
|Isover XH
|100 kPa
|30 kPa
|3 000 kg/m2
|0,154 m2
|Isover S
|70 kPa
|21 kPa
|2 100 kg/m2
|0,221 m2
Z tabulky je patrné, že Isover XH umožňuje výrazně vyšší lokální zatížení, čímž minimalizuje riziko poruch střešního pláště.
Běžná praxe podceňuje zatížení střech s FVE
Instalaci fotovoltaiky často zajišťují čistě elektroinstalační firmy. Ty však nemusejí mít dostatečné znalosti v rámci stavební fyziky či návrhu střešních konstrukcí. V kombinaci s absencí závazných norem pro návrh plochých střech s FVE vznikají výrazná rizika:
- zatlačování patek FVE do hydroizolace a tepelné izolace,
- střižné deformace mezi zatíženými a nezatíženými částmi střechy,
- poškození povlakových hydroizolací s možností zatečení do konstrukce
- komplikovaná a nákladná oprava vyžadující demontáž FVE systému.
- v případě zatečení do střechy a vzniku vysoké škody. tj. právního sporu vysoké postihy projektanta a realizační firmy, jako odborně způsobilé osoby
Isover XH: stabilní základ pod fotovoltaické systémy
Konstrukční nedostatky plochých střech vyřeší nový typ minerální izolace – desky Isover XH (eXtra Hard). Jsou určené speciálně do střešního pláště, který zatěžuje FVE systém nebo častý pohyb osob.
Isover XH se blýskne celou řadou výhod:
- Pevnost v tlaku = 100 kPa (dle EN 826) – minimální deformace při dlouhodobém zatížení.
- Bodová zatížitelnost ≥ 1000 N (EN 12430) – vysoká odolnost proti rozšlapání při montáži a údržbě FVE, ideální pro zátěž od zakládacích patek FVE.
- Reakce na oheň A1 (EN 13501-1) – zvyšuje požární bezpečnost celé střechy.
- Odolnost proti prošlapání – hodí se pro střechy s častou pochůzností.
- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m·K – zajistí skvělé tepelněizolační vlastnosti.
Isover drží krok s vývojem legislativy
Střešní konstrukce s fotovoltaikou představují specifické požární riziko. V současnosti se pro jejich hodnocení používá klasifikace BROOF (t3) podle ČSN EN 13501-5, která ověřuje odolnost konstrukce proti šíření plamene. Podle odborných studií však testy nezohledňují enormní tepelné zatížení vznikající při požáru FVE systémů.
Očekává se tedy zpřísnění legislativy jak z hlediska požární bezpečnosti, tak i mechanické stability. Právě volba Isover XH – zcela nehořlavého materiálu, představuje efektivní způsob, jak snížit požární rizika. Už dnes totiž splňuje i ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost a v budoucnu tak stavebníkům ušetří čas i náklady na opravu nebo výměnu střechy.
Chcete se o Isover XH (eXtra Hard) dozvědět více? Kontaktujte technické specialisty z Isover. Zdarma vám poradí s návrhem střešní konstrukce a připraví orientační kalkulaci materiálu.
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.